首汽约车：成立5年注册用户超1.13亿

人力资源和社会保障部近日发布的《网约配送员就业景气现状分析报告》（下称《报告》）显示，巨大的本地生活服务市场需求使得网约配送员的就业群体规模增长迅速，每天跑在路上的网约配送员已经达到百万级，网约配送员职业发展也将迎来更大更好的成长空间。数据显示，今年上半年，通过美团获得收入的网约配送员总数达295.2万人，同比增长16.4%；疫情期间，网约配送工作吸纳了大量二产、三产从业人员，有效缓解了摩擦性失业和结构性失