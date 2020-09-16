首汽约车：成立5年注册用户超1.13亿

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首汽约车：成立5年注册用户超1.13亿

2020-09-16 16:22 · 稿源：站长之家

今日，首汽约车公布五周年增长数据，截至目前，首汽约车注册用户数超1. 13 亿，加盟成功司机数达 113 万多，运营城市数量超 160 座，相比四周年，其用户数同比增加31.3%，加盟成功司机数增加32.7%万，运营城市同比增加66%。


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