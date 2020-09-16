首汽约车：成立5年注册用户超1.13亿

今日，首汽约车公布五周年增长数据，截至目前，首汽约车注册用户数超1. 13 亿，加盟成功司机数达 113 万多，运营城市数量超 160 座，相比四周年，其用户数同比增加31.3%，加盟成功司机数增加32.7%万，运营城市同比增加66%。
今日，首汽约车公布五周年增长数据，截至目前，首汽约车注册用户数超1. 13 亿，加盟成功司机数达 113 万多，运营城市数量超 160 座，相比四周年，其用户数同比增加31.3%，加盟成功司机数增加32.7%万，运营城市同比增加66%。
据企查查APP显示， 9 月 7 日，花小猪经营主体北京鸿易博科技有限公司发生工商变更，原股东赵意波退出，新增股东北京小桔科技有限公司，持股100%。
9月10日消息，50余家网约车平台联合为网约车司机减负，发起“早高峰免佣金”计划。即日起，每周一至周五早7时-9时，网约车司机通过该50余家平台接到的订单，平台将免收司机佣金。联合发起“早高峰免佣金”计划的网约车平台包括妥妥E行、风韵出行、携华出行、365约车、及时用车、哈喽优行、恒好用车、900出行、斑马快跑、全民GO、安安用车等超过50家平台，该计划将覆盖以上参与平台所有已开通运营城市。近期，全国不少?
今日， 50 余家网约车平台联合为网约车司机减负，发起“早高峰免佣金”计划。即日起，每周一至周五早 7 时- 9 时，网约车司机通过该 50 余家平台接到的订单，平台将免收司机佣金。包含该计划的平台包括了：妥妥E行、风韵出行
DoNews 8月19日消息（记者 叶子）今日，青岛交通运输官微发博称：近期，网约车软件—“花小猪打车”在青岛上线运营。但经市交通运输综合行政执法支队调查，“花小猪打车”平台未在青岛市取得网络预约出租汽车经营许可，不具备网约车经营资质。青岛市交通运输表示，“花小猪打车”平台未依法取得网络预约出租汽车经营许可，平台公司、车辆、驾驶员存在无资质非法运营的情况，对人车线下管理失控，存在营运车辆年度审验和检测、驾驶?
近日，一段司机提醒乘客系安全带遭暴打的视频被热传。据报道，8月13日凌晨1点50左右，广东普宁一名司机让乘客上车后系好安全带，乘客起初以“监控拍不到”为由拒绝，随后在司机劝说
今日，针对“阿里巴巴洽谈向网约车公司Grab投资 30 亿美元”的报道，阿里巴巴回应称，不予置评。此前，知情人士透露，阿里巴巴集团正在展开商谈，将向东南亚网约车巨头Grab投资 30 亿美元。阿里巴巴是本轮的唯一投资者，它将动用部分资金来收购Uber持有的部分Grab股票。
8月19日消息，青岛交通运输官方在微博表示，经市交通运输综合行政执法支队调查，“花小猪打车”平台未在青岛市取得网络预约出租汽车经营许可，不具备网约车经营资质。青岛市交通运输表示，“花小猪打车”平台未依法取得网络预约出租汽车经营许可，平台公司、车辆、驾驶员存在无资质非法运营的情况，对人车线下管理失控，存在营运车辆年度审验和检测、驾驶员从业资格、背景情况审核把关、教育培训等管理缺失，无法投保?
网恋被套路的见多了，但是骗子的手法真是令人防不胜防。微信110今天就和大家分享了一个特殊的网络诈骗案例。据称，小陈最近在某软件航认识了一位女网友小丽，相谈甚欢，互留了电话，第二天女方
人力资源和社会保障部近日发布的《网约配送员就业景气现状分析报告》（下称《报告》）显示，巨大的本地生活服务市场需求使得网约配送员的就业群体规模增长迅速，每天跑在路上的网约配送员已经达到百万级，网约配送员职业发展也将迎来更大更好的成长空间。数据显示，今年上半年，通过美团获得收入的网约配送员总数达295.2万人，同比增长16.4%；疫情期间，网约配送工作吸纳了大量二产、三产从业人员，有效缓解了摩擦性失业和结构性失
首汽约车CEO魏东在“消费论坛”呼吁政府让拥有人车双证的合规驾驶员同出租车一样不受限行限制;政府限定规则的条件下放开出租车市场竞争。
随着越来越多的私家车加入了网约车大军，我们出行时的选择更多也更方便。但是，因为有时司乘双方不够相互理解，在使用网约车的过程中，也偶尔会有乘客和司机发生矛盾的现象。据媒体报道，云南
7月28日，滴滴宣布恢复北京网约车跨城订单服务，目的地为低风险地区的出京业务恢复正常运营。
今日，高德打车宣布上线共享雨伞，帮助乘客解决雨天出行的“最后一百米”问题。乘客雨天乘坐放置共享雨伞的网约车时，可免费借用。“共享雨伞”计划一期覆盖十个城市，每个城市一个出行平台，共计投放了 1000 辆网约车。乘客可在下次乘坐同一平台网约车时归还共享雨伞，以便其他乘客继续使用。
【TechWeb】7月17日消息，滴滴公众评议会第13期关于“网约车10大不文明行为”的投票结果出炉，累计收到4533条用户留言和178216次投票，酒后滋事和车内异味分别以63989票、55923票占据乘客、司机不文明行为的最高票。滴滴客服2019年收到1200多万次针对不文明行为的投诉。不文明行为容易引发严重车内冲突，其中，醉酒引发的车内冲突占比最高，达19%，吸烟、大力关车门等行为占14%。为进一步优化平台规则和治理方向，滴滴公众评议会?
滴滴公众评议会第13期关于“网约车10大不文明行为”的投票结果出炉，累计收到4533条用户留言和178216次投票，酒后滋事和车内异味分别以63989票、55923票占据乘客、司机不文明行为的最高票。此前，滴滴公众评议会第13期发起为期7天（7月6日-7月12日）的“网约车10大不文明行为”公众投票和意见征集。此次活动累计178216人次投票，收到4533条用户留言。
今日，滴滴宣布恢复北京网约车跨城订单服务，目的地为低风险地区的出京业务恢复正常运营。6月15日，北京市交通委员会下发《关于继续暂停北京市出租车(含巡游车、网约车)顺风车出京运营业务的通知》称，要求为做好新冠肺炎疫情防控工作
7月17日，滴滴出行公布了网约车十大不文明行为，其中乘客不文明行为排名第一的是酒后滋事，司机不文明行为排名第一的是车内有异味。不文明行为易引发严重车内冲突，醉酒引发的车内冲突占比最高达19%，吸烟、大力关车门占14%。
8月12日消息，滴滴出行今日对外宣布，将投入2亿专项资金，推出“橙意”促就业计划，帮助更多人群通过平台实现灵活就业。些人群包括受疫情影响人群、摩擦失业人群、失业再就业人群、贫困家庭成员以及出行行业从业者等。据官方介绍，滴滴此计划包括“促、帮、稳、学”等举措。其中，“橙意促”举措将用于新加入网约车司机师傅的加入奖励、租车补贴、适应期收入补贴、保险购买补贴等；“橙意帮”举措将帮助困难和特殊群体
【大学生找不着北被网约车司机怼骂】据媒体报道，陈先生的表弟读初中，表妹刚上大学，前两天，表弟表妹趁暑假来杭州找他，可在搭乘顺风车时，跟司机发生了冲突。
7月27日消息，滴滴升级APP至6.0版本，快车、优享、礼橙专车、豪华车等网约车和出租车统一聚合至“打车”入口，进一步简化叫车步骤。滴滴APP显示，近期宣布独立品牌、主打普惠出行和绿色共乘的青菜拼车，与顺风车、骑车、公交、代驾、金融服务、车生活、跑腿、货运等业务并排在顶部导航。此外，上海用户可在滴滴APP顶部导航选择“未来出行”报名体验自动驾驶。填写目的地后，滴滴会综合用户个人历史出行习惯、车型选择?
据工信部网站9月6 日消息，工信部发布通告，收回 186 个电信网码号资源，涉及二六三网络通信股份有限公司、广州唯品会信息科技有限公司等多家公司..
相信每一个iPhone用户都知道苹果自家的“保险服务”AppleCare+，对于如今的手机用户们而言，损坏维修的价格可不是谁都想承担的。 近日苹果方面更新..
2020年9月17日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，周四这天的问题是“冷板凳来源于哪个行当？”这个属于冷门知识，但是冷板凳猜的话也能大概的..
业内普遍认为，折叠屏将成为未来智能手机未来发展的主要形态。此前，三星、京东方等众多国内外显示屏厂商，均已纷纷推出了旗下的折叠屏产品。当然..
16日，京东工业品发布智能零售门店，将提供门店数字化解决方案。京东介绍，一方面，京东工业品将一站式输出京东在零售创新方面积累的成熟解决方案..
9月16日，美国微软公司创始人比尔盖茨的家族当天发表讣告称，比尔盖茨的父亲威廉亨利盖茨二世（William H. Gates II）因阿尔茨海默病于14日在其位..
9月16日，荣耀举办智慧生活秋季新品发布会。发布会上，荣耀正式面向国内推出了荣耀手表GSPro、荣耀手表ES。荣耀手表GSPro定位于年轻人的城市户外探..
文化和旅游部最新公布的《在线旅游经营服务管理暂行规定》将于今年10月1日起正式施行。规定明确，在线旅游经营者不得滥用大数据分析等技术手段，侵..
字节跳动不会将TikTok的美国业务卖给微软，这家中国公司最后选择了甲骨文作为其 "值得信赖的技术合作伙伴"，现在出现了更多软件巨人在视频共享服务..
不少消费者在准备网购的时候，会优先选择口碑和服务好的平台，因为他们想获得更好的购物体验。日前，中国商业联合会和中华商业信息中心联合发布了..
中国信息通信研究院发布《中国网络安全产业白皮书（ 2020 年）》。其中提到，全球网络安全产业规模增长放缓， 2019 年全球网络安全产业规模达12..
2020 年 9 月 16 日， 2020 中国网络版权保护与发展大会在京召开。中国信息通信研究院副总工程师史德年代表中国信通院发布了《 2019 年中国网络版..
近日，文化和旅游部印发《关于深化“放管服”改革促进演出市场繁荣发展的通知》。其中，《通知》明确坚持包容审慎监管的理念，建立适应新业态发展..
【TechWeb】9月16日消息，工信微报今日发布消息称，根据《电信网码号资源管理办法》（原信息产业部令第28号）有关规定，经公示且无异议，我部现收..
【TechWeb】9月16日消息，据国外媒体报道，爆料人士此前曾透露，芯片代工商台积电，计划在今年向苹果交付8000万颗A14处理器，用于后者将推出的iPh..
【TechWeb】9月16日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉正在美国加州建设一个新的大型超级充电站。据悉，这个超级充电站将配有56个充电桩..
DoNews9月16日消息（记者 翟继茹）16日，据外媒报道，亚马逊最新推出的奢侈品在线商店已经正式启动。目前，只有亚马逊的高级会员才能进行购物。早..
9月14日，海底捞创始人、董事长张勇在《张磊老友记》对话节目中表示，他选合作伙伴肯定从老员工里选，多年来海底捞怎么对他、他怎么对海底捞，从细..
自从手机行业进入全面屏时代之后，前置摄像头的安放位置就成了手机厂商要解决的首要问题。为此市面上先后出现了刘海屏、水滴屏、挖孔屏、弹出屏、..
据国内媒体报道，此前有消息称，特斯拉正在与华米公司合作开发特斯拉品牌的智能手表。对于此传言，特斯拉CEO埃隆马斯克（Elon Musk）予以否认，并..