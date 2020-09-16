腾讯申请注册敲一敲商标

据企查查APP显示，腾讯科技(深圳)有限公司于 8 月 24 日申请注册敲一敲商标，其中国际分类包含 42 类设计研究、 9 类科学仪器、 41 类教育娱乐。
据国内媒体报道，腾讯即将发布微信儿童版，有微信内部人士确认了这一消息的准确性。据悉，目前微信儿童版已进入内测阶段，具体有哪些功能方面的变动还不清楚。今年早些时候，受新冠肺炎疫情
企查查数据显示， 8 月 19 日，腾讯科技(深圳)有限公司申请注册多项“微信儿童版”及“WEIXIN FOR KIDS”商标，国际分类分别为“38-通讯服务”“41-教育娱乐”“09-科学仪器”等。
【商标阿京腾百被裁定不予注册】据媒体报道，日前“阿京腾百”商标被裁定不予核准注册，理由为 “在如今的互联网社会环境下，具有明显的傍名牌搭便车意图，易产生不良影响”。此前，“阿京腾百”商标阿里、京东、腾讯和百度联合申诉。
【腾讯申请微信儿童版商标】据天眼查数据显示，近日，腾讯科技(深圳)有限公司新增多条商标信息，其中包括多条“微信儿童版”、“WEIXIN FOR KIDS”的商标，商标状态均显示为“商标申请中”。涉及国际分类包括教育娱乐、科学仪器、网站服务等。
据天眼查App显示，北京三快科技有限公司新增“美团主播”商标，状态为商标申请中，申请日期为 2020 年 8 月 12 日。
【拼多多关联公司申请拼夕夕商标】据天眼查显示，近日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司申请注册「拼夕夕」商标，国际分类为「33-酒」，商标状态显示为「商标其他情形」，商标流程为「商标注册申请---申请收文」。
据企查查App显示，拼多多主体公司上海寻梦信息技术有限公司于 8 月 5 日申请注册多件新商标，其中包含名为“多多超市”及“小多超市”的商标。国际分类含广告销售、设计研究及科学仪器等，目前均处于注册申请中。
据天眼查显示，近日，瑞幸咖啡（中国）有限公司申请注册“鹿茶”商标，国际分类为“43-餐饮住宿”，商标状态显示为“ 商标其他情形”，商标流程为“商标注册申请---申请收文”。
据天眼查App显示，近日，OPPO广东移动通信有限公司新增数条商标信息，商标名称包括“爆赞赞”“爆赞视频”及“爆爆赞”，上述商标的国际分类均为“科学仪器”，商标状态均显示为“商标申请中”。
据天眼查数据显示，近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多条商标信息，其中包括“快手影业”相关商标，申请日期均在 2020 年 7 月，国际分类涉及通讯服务、网站服务、广告销售、社会服务等。
有公司意图注册“阿京腾百”商标，结果阿里、京东、腾讯、百度四家公司联合申诉，阻止其获得该商标。8月25日，“阿京腾百”商标被裁定不予核准注册，理由为“在如今
近日，北京知识产权法院以“带有欺骗性”及与在先注册商标构成近似为由，对诉争商标“土豆之道”的驳回裁定予以维持。
近日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司申请注册“拼夕夕”商标，国际分类为“33-酒”，商标状态显示为“ 商标其他情形”，商标流程为“商标注册申请---申请收文”。值得注意的是，除上海寻梦信息技术有限公司外，还有多家公司此前也申请过多个“拼夕夕”的相关商标。
9月6日消息，天眼查APP显示，9月5日，锤子科技（北京）股份有限公司申请的“天生骄傲”商标已经初审公告。该商标申请日期为2019年10月28日，申请注册号为41931191，国际分类为“35-广告销售”，当前商标状态显示为“等待实质审查”。天眼查APP显示，在2014年，锤子科技（北京）股份有限公司曾申请多个“天生骄傲”的商标。国际分类包括“教育娱乐”、“网站服务”、“社会服务”等。目前多数商标状态显示为“商标已注
据天眼查 APP 显示， 9 月 5 日，锤子科技（北京）股份有限公司申请注册的“天生骄傲”商标已经初审公告。该商标申请日期为 2019 年 10 月 28 日，申请注册号为 41931191，国际分类为“35-广告销售”，当前状态为等待实质审查。
从方舟编译器到鸿蒙系统，华为在自研的道路上越走越远。日前，有数码博主爆料：从华为内部得知，华为正在自研编程语言仓颉，该项目已经进行了很久，预计明年会向外公布具体细节。
DoNews 9月10日消息（记者 丁凡）天眼查APP显示，近日，德邦物流股份有限公司新增“邦鲜达”商标信息，状态为商标申请中，申请日期为2020年8月11日，国际分类包括运输贮藏、网站服务、科学仪器。德邦物流股份有限公司，成立于2009年8月，注册资本为9.6亿人民币，法定代表人为崔维星，经营范围包括普通货运，仓储，人力装卸搬运，货运代理，货物运输信息咨询，商务咨询，经济信息咨询，企业管理咨询等。天眼查APP十大股东信息显示，
DoNews 8月26日消息（记者 刘文轩）天眼查APP显示，近日，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司新增多条商标信息，其中包括多条 “京东电竞”商标，申请日期在2020年7月，涉及国际分类有科学仪器、教育娱乐、健身器材、广告销售等。北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司成立于2007年4月，法定代表人为刘强东，注册资本9.2亿人民币，经营范围包括批发、零售机械设备、五金交电、电子产品、照相器材、计算机硬件及外围设备、化妆品及卫
天眼查APP显示，近日，华为技术有限公司申请注册“桑田岛”的商标，国际分类涉及网站服务、广告销售，目前商标状态为“等待实质审查”。早在2019年6月，华为就申请注册了多个关于“桑田岛”及“华为桑田岛”的商标，国际分类包括“通讯服务”、“科学仪器”等。多数商标状态显示为“商标已注册”。天眼查APP显示，华为技术有限公司成立于1987年9月，注册资本约403亿人民币，法定代表人为赵明路，由华为?
近日，瑞幸咖啡(中国)有限公司申请注册“鹿茶”商标，国际分类为“43-餐饮住宿”，商标状态显示为“ 商标其他情形”，商标流程为“商标注册申请---申请收文”。
近日，汽车之家联合中国汽车技术研究中心有限公司发布了《 2020 年新能源汽车消费者满意度调研报告》。小鹏汽车G3 凭借综合满意度77. 63 分，一举..
HCK哈士奇复古家用单门冰箱颇具英伦复古风，圆润的弧度边角让它一下子脱离刻板无聊的窠臼，颇具艺术感。一体成型工艺打造的无缝机身，流线型设计让..
今日，天猫宣布联合易居推出 “天猫好房”，并共同发布 “不动产交易协作机制”(ETC)。未来，天猫好房将帮助房地产企业定制线上房产旗舰店，把 3D..
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苹果在 2020 年秋季发布会上正式公布了第四代iPad Air，它的外形看起来像是 11 英寸的iPad Pro，拥有银灰粉蓝绿五种外壳颜色可供选择。采用的业..
DoNews 9月16日消息（记者 刘文轩）Adobe开始在App Store接受Adobe Illustrator iPad版本的预定。iPad版Illustrator在去年的Adobe MAX上公开，和已..
饿了么宣布与网商银行共同推出400万的贷款利息补贴，补贴力度超过去年双十一。参与活动的平台商家，申请网商贷可享最低达7折的利率优惠。此外，饿..
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今天凌晨，苹果举办了线上发布会，为我们带来了两款Apple Watch和两款iPad新品。针对Apple Watch的特性，苹果推出了没有任何接口、不需要调节大..
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