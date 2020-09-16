腾讯申请注册敲一敲商标

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腾讯申请注册敲一敲商标

2020-09-16 15:00 · 稿源：站长之家

据企查查APP显示，腾讯科技(深圳)有限公司于 8 月 24 日申请注册敲一敲商标，其中国际分类包含 42 类设计研究、 9 类科学仪器、 41 类教育娱乐。

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