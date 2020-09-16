二手市场iPhone11涨价 因iPhone12将在不久后发布

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > iPhone11最新资讯 > 正文

二手市场iPhone11涨价 因iPhone12将在不久后发布

2020-09-16 14:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月16日 消息：北京时间今日凌晨 1 点，苹果举行 2020 年秋季发布会，发布了iPad 8、2020 款iPad Air(iPad Air 4)、Apple Watch 6、Apple Wtach SE四款产品，但万众瞩目的iPhone12 系列手机并没有发布。

受新iphone即将发布消息影响，二手市场iPhone价格也出现波动。

据转转最新手机行情显示，iPhone11 和iPhoneX因为在二手市场销量一直走高，目前部分机型售价较 9 月初出现较为明显的上涨。 99 新iPhone11(64G)售价和 9 月初相比上涨了 200 元以上，此外 99 新iPhoneX(64G)涨价超过 300 元。

iPhone11Pro

此前，有媒体预测iPhone12系列手机将推迟到10月发布，并且将采用分阶段发布方式。6. 1 英寸的款式将率先开售，而5. 4 英寸的iPhone  12 以及6. 7 英寸的iPhone 12 Pro Max将较迟开售。

售价方面，iphone12 全系机型取消了64G版本，而改为128G起步，售价从从 699 美元(约 4835 元)起到最高 1399 美元(约 9678 元)。

此外，还有媒体预测，新iPhone不支持120Hz刷新率。苹果将于 9 月中旬开始生产第一批5G iPhone。

网友热搜:

iPhone搞怪游戏iphone商店下载不了Touch处理器速度超3G版iPhone百度ting!iPhone版白色iPhone4原型机iPhone8屏幕太黄iPhone4.cniPhone5S怎么样iphone6splus深度评测iphone导航是那个iPhone4s原机型二季度iPhone在华销量环比飙升225
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
微信小商店 2020苹果发布会 华为禁令今日生效 小红书推广 ip伪装 甲骨文收购tiktok 私域流量 iOS14 粉笔网张小龙道歉 苹果新品发布会

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM