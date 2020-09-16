二手市场iPhone11涨价 因iPhone12将在不久后发布

站长之家(ChinaZ.com) 9月16日 消息：北京时间今日凌晨 1 点，苹果举行 2020 年秋季发布会，发布了iPad 8、2020 款iPad Air(iPad Air 4)、Apple Watch 6、Apple Wtach SE四款产品，但万众瞩目的iPhone12 系列手机并没有发布。

受新iphone即将发布消息影响，二手市场iPhone价格也出现波动。

据转转最新手机行情显示，iPhone11 和iPhoneX因为在二手市场销量一直走高，目前部分机型售价较 9 月初出现较为明显的上涨。 99 新iPhone11(64G)售价和 9 月初相比上涨了 200 元以上，此外 99 新iPhoneX(64G)涨价超过 300 元。

此前，有媒体预测iPhone12系列手机将推迟到10月发布，并且将采用分阶段发布方式。6. 1 英寸的款式将率先开售，而5. 4 英寸的iPhone 12 以及6. 7 英寸的iPhone 12 Pro Max将较迟开售。



售价方面，iphone12 全系机型取消了64G版本，而改为128G起步，售价从从 699 美元(约 4835 元)起到最高 1399 美元(约 9678 元)。

此外，还有媒体预测，新iPhone不支持120Hz刷新率。苹果将于 9 月中旬开始生产第一批5G iPhone。