华为禁令今日生效 中芯国际向美方申请继续供货华为

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华为禁令今日生效 中芯国际向美方申请继续供货华为

2020-09-15 17:32 · 稿源：站长之家

据集微网消息，15日是华为禁令的最后期限，此后全球所有公司在向华为供应采用美国技术的产品前，都必须先向美国申请许可证。针对上述消息，中芯国际方面表示：“公司已依照规定向美方申请继续供货华为，并重申将严格遵守相关国家和地区的法律法规。

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