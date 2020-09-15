华为禁令今日生效 中芯国际向美方申请继续供货华为

据台湾媒体报道，集邦科技旗下拓墣产业研究院最新调研结果显示，晶圆代工龙头台积电第三季度市场占有率为53.9%。台积电台媒报道称，台积电第三季营收年成长率达21％，营收主力为7nm制程，受惠于5G建设持续部署、高效能运算、和远距办公教学的CPU及GPU等强劲需求，产能维持满载。而5nm制程在第三季开始计入营收。在全年度台积电5nm营收占比以8％为目标的情况下，预计第三季5nm营收占比将达16％。拓墣预计?