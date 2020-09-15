华为禁令今日生效 中芯国际向美方申请继续供货华为

据集微网消息，15日是华为禁令的最后期限，此后全球所有公司在向华为供应采用美国技术的产品前，都必须先向美国申请许可证。针对上述消息，中芯国际方面表示：“公司已依照规定向美方申请继续供货华为，并重申将严格遵守相关国家和地区的法律法规。
搜索历史 清除记录
热门搜索
据集微网消息，15日是华为禁令的最后期限，此后全球所有公司在向华为供应采用美国技术的产品前，都必须先向美国申请许可证。针对上述消息，中芯国际方面表示：“公司已依照规定向美方申请继续供货华为，并重申将严格遵守相关国家和地区的法律法规。
中芯国际在港交所发布公告称，8 月 31 日，本公司、中芯北京和中芯南方订立资金集中管理协议。本公司授权其全资子公司中芯北京根据中国相关法律法规进行本集团人民币资金和外汇集中管理，和中芯南方参与本集团的资金集中管理系统。中芯北京将根据资金集中管理协议向中芯南方提供内部存款服务、收付款服务和结售汇服务、内部借款服务、代开信用证服务和其他金融服务。
【特朗普考虑将中芯国际列入黑名单】据媒体报道，路透社 9 月 4 日援引消息人士称，特朗普政府正考虑是否将中国最大的芯片制造商中芯国际（SMIC）加入“实体清单”。据报道，主导这一做法的是美国国防部。知情人士称，本周早些时候，五角大楼向最终用户审查委员会提出将中芯国际加入“实体清单”。这将导致美国公司向中芯国际出口前必须从美国政府获得特别许可证。
上周六，有美国媒体给出消息称，美国政府正在考虑是否要将中国最大的芯片制造商中芯国际（SMIC）加入贸易黑名单，而这条消息一出，也是引来了业界的广泛关注，如果真的是这样，那么中芯国际接下
中芯国际发布公告称，该公司与中芯北方订立中芯北方框架协议，内容有关货品供应、提供或接受服务、资产出租、资产转移、提供技术授权或许可以及提供担保。中芯北方框架协议为期三年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
据外媒报道，美国国防部官员周五表示，特朗普政府正在考虑是否将中国最大的芯片制造商中芯国际（SMIC）列入贸易黑名单，因为美国正在加大对中国公司的打击力度。五角大楼的一位发言人说，国防
上周末，外媒报道称，美国政府正考虑将中国内地最大的晶圆代工厂中芯国际列入“实体清单”，直接重创了中芯国际的股市上的表现。9月7日，中芯国际在A股(科创板)、港股的股价持续走低
对于华为来说，这可能不是一个好消息。据美国媒体报道称，一位国防部官员近日称，美国政府正在考虑是否要将中国最大的芯片制造商中芯国际（SMIC）加入贸易黑名单。报道中提到，美国政府正在与
外媒援引美国防部消息称，美方正考虑是否将中芯国际（SMIC）列入“贸易黑名单”。一旦被限，对外依赖度极大的中芯国际将得不到应用材料、泛林集团、科磊等美国关键芯片设备商的支持，进而影响其追赶台积电先进制程的步伐。据财联社报道，中芯国际对此回应称：任何关于“中芯国际涉军”的报道均为不实新闻，其对此感到震惊和不解。公司严格遵守相关国家和地区的法律法规，一直合法依规经营。中芯国
北京时间 9 月 5 日，据外媒报道，美国政府正考虑将中芯国际列入贸易黑名单。国防部本周早些时候提出了一项建议，将中芯国际列入实体清单。美国国防部发言人称，国防部正在与其他机构合作，以确定是否对中芯国际采取行动。
【TechWeb】北京时间9月5日，据外媒报道，美国政府正考虑将中芯国际列入贸易黑名单。国防部本周早些时候提出了一项建议，将中芯国际列入实体清单。美国国防部发言人称，国防部正在与其他机构合作，以确定是否对中芯国际采取行动。9月5日晚，中芯国际正式回应：中芯国际作为一家同时在香港证券交易所及中国大陆A股上市的国际化运营的集成电路制造企业，公司严格遵守相关国家和地区的法律法规，并在此基础上一直合法依规经营；且与?
针对外媒报道的美国有关部门正考虑将中芯国际列入贸易黑名单一事，9月5日，中芯国际官方正式作出回应。中芯国际称，我公司严正声明，中芯国际作为一家同时在香港证券交易所及中国大陆A股上市的
8月18日消息，昨日晚间，中芯国际发布首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告，公告显示，中芯国际本次发行最终募集资金总额为5,323,019.40万元。扣除发行费用合计为71,458.68万元，募集资金净额为5,251,560.72万元。本次发行初始发行数量为168,562.00万股，占发行后总股本的23.62%（超额配售选择权行使前）。本次发行的超额配售选择权已于2020年8月14日全额行使，对应新增发行股数25,284.30万股，由此
据台湾媒体报道，集邦科技旗下拓墣产业研究院最新调研结果显示，晶圆代工龙头台积电第三季度市场占有率为53.9%。台积电台媒报道称，台积电第三季营收年成长率达21％，营收主力为7nm制程，受惠于5G建设持续部署、高效能运算、和远距办公教学的CPU及GPU等强劲需求，产能维持满载。而5nm制程在第三季开始计入营收。在全年度台积电5nm营收占比以8％为目标的情况下，预计第三季5nm营收占比将达16％。拓墣预计?
今天中芯国际港股及A股分别暴跌了20%、11%，主要是日前有传闻称它们将被美国列入黑名单。中芯国际董事会今天也发布声明，宣称报导不实，愿意沟通消除误解。董事会的公告跟之前的公司声明内容几
中芯国际发布公告称，于2020年9月9日，授出10.8851万份购股期权，每股22.048港元。根据公告，购股期权有效期为自2020年9月9日起为期十年，但受制于购股权计划及适用的购股期权授予文件所载的提前终止规定。
今天早些时候，有消息称美国政府正在考虑是否要将中国最大的芯片制造商中芯国际（SMIC）加入贸易黑名单。报道中提到，美国政府正在与其他机构合作，确定是否需要对SMIC采取行动。届时，美国供
8月27日晚，国内最大的半导体制造公司中芯国际SMIC发表了2020半年报，上半年营收18.43亿美元，同比增长26.3%，净利润2.02亿美元，同比大涨了556%。由于在A股及H股同时上市，中芯国际采用的会计
在美国对高科技中企打压力度越来越强的背景下，中芯国际、长江存储等企业都在加速“去美化”进程。据日经亚洲评论报道，中芯国际和中国第一家3D NAND闪存制造商长江存储近期都制定了
中芯国际在国内A股上市已经一个月了，这次IPO募资规模是十年来最大的，在3900多家上市公司中位列第五。刚刚官方正式确认，这次募资实现了超额认购，获得了532.3亿元的资金。中芯国际7月16日在
作为国内最大、最先进的半导体制造公司，中芯国际承担着国产先进工艺“全村的希望，以至于回归A股上市只用了短短18天。不过上市1个月多月后，今天中芯国际的股价跌至新低，市值损失了1500亿
今日晚间，联想在北京全球总部未来中心举办了联想×学而思网校战略合作发布会暨“联想公开课”第一课，联想与好未来旗下学而思网校的正式建立战略..
今天稍早些时候，我们刚刚了解了Intel DG2独立显卡的一些情报，现在更激动人心的来了，第一次见到了它的PCB封装基底设计图，并确定了封装尺寸。In..
据中新网报道，今天，以“5G新基建，智领未来”为主题的5G创新发展高峰论坛在重庆举行。据最新公布的数据显示，目前，目前我国5G用户已经超过1. 1..
据电商报消息称，阿里巴巴正在和智联招聘洽谈合作，计划向其投资数亿美元。此次可能存在的新投资将产生协作，阿里巴巴的技术和客户基础或与智联招..
苏宁易购宣布，将于 9 月 25 日揭幕战当天上线英雄联盟S10 联合会员，联合会员售价 49 元，权益包含苏宁Super会员季卡、英雄联盟 5000 点券以及 5..
日前，刚上线电池回收服务的特斯拉，股价再次迎来上涨。截至发稿，特斯拉股价涨4.35%，报价437. 89 美元。目前，特斯拉市值为 4080 亿美元。..
人们普遍预计索尼将在周三公布PS5 和PS5 数字版的发布日期和价格信息，而上周微软已经公布了Xbox Series S和X的供货细节，索尼无疑面临着压力，尤..
微软宣布于今日通过其Xbox Game Pass Ultimate订阅服务发布150多款游戏。作为游戏流媒体功能，xCloud被捆绑到了Xbox Game Pass Ultimate中。微软将..
面对不确定的事物，好奇与恐惧是最难纾解的感受。求神拜佛，周易八卦，塔罗占卜……在以玄学为名的迷宫中，大多数人都在里面兜兜转转。在各个短视..
恺英网络发布公告称，公司全资子公司上海恺英以 1 元的价格，向周瑜转让所持浙江九翎70%的全部股权，公司将不再持有浙江九翎股权。恺英网络称，浙..
9 月 12 日，张韶涵在抖音开启了直播带货首秀。这场由歌手向主播的跨界，张韶涵究竟给我们交了一份怎样的答卷?..
16日，外媒援引知情人士消息称，汽车之家计划赴香港二次上市，最快可能在2021年初进行这一计划。据报道，汽车之家赴港二次上市融资规模将达到10亿..
9月15日，小米发布了“巨省电”新品——小米新3级空调，1.5匹，直流变频，静音设计，售价2299元。顾名思义，小米新3级空调支..
9月10日，华为开发者大会正式发布了全新的EMUI 11系统。作为一款全新的手机操作系统，EMUI 11在UX设计、分布式技术、安全隐私等多方面进行了全面升..
9月10日举办的2020华为开发者大会上，华为发布了全新的EMUI 11。EMUI11充分借鉴了鸿蒙2.0的分布式技术，能够实现更多不同设备的互联互通。据华为E..
2020年9月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于生理健康的知识的，问题是“听诊器最初被发明出来是为了什么？”这个听诊器大家都见过，当初发..
9月15日，峰米科技正式发布峰米激光影院4K Max，目前已上架京东预售，27999元，首发26999元。峰米激光影院4K Max，是峰米科技在激光电视产品上的又..
安全研究员Volodymyr Diachenko日前发现了硬件外围设备制造商雷蛇的安全漏洞。据报道，Volodymyr发现一个配置不正确的Elasticsearch集群，其中包含..
埃隆·马斯克的脑机接口公司 Neuralink 自 2019 年首次公开展示以来，激发了无数科技爱好者的想象力。而在马斯克构想的未来世界中，通过直接和大脑..
DoNews 9月15日消息（记者 程梦玲）特朗普的亲密盟友、共和党参议员乔西·霍利（Josh Hawley）9月15日发文，呼吁CFIUS（美国外国投资委员会）拒绝..