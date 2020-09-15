TikTok说已向美政府提交解决方案

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TikTok说已向美政府提交解决方案

2020-09-15 16:21 · 稿源：站长之家

据新华社报道，TikTok14 日发表声明表示：“可以确认，已向美国财政部递交了一份方案，相信这一方案可以解决美国政府的安全顾虑，这一方案能帮助TikTok继续支持在美国拥有一亿用户的平台的运行，用户喜欢在这一平台上建立联系和娱乐，与此同时，还有数十万小企业和创作者依靠TikTok谋生并拓展有意义的事业。”

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