TikTok说已向美政府提交解决方案

据外媒消息，谷歌CEO皮查伊在一次采访中表示，并没有收购TikTok的计划。针对目前TikTok在美国市场的境况，有消息称，除了微软之外，谷歌、奈飞等科技公司都在于其接触。最近的消息是，TikTok已与Netflix（奈飞）接洽，以“评估其对收购TikTok美国业务的兴趣”。而据华尔街日报消息，Netflix已经接受了邀请，TikTok与Netflix达成了一项“收购协议”，以收购其美国业务。此前，移动数据和分析公司 A