TikTok说已向美政府提交解决方案

据新华社报道，TikTok14 日发表声明表示：“可以确认，已向美国财政部递交了一份方案，相信这一方案可以解决美国政府的安全顾虑，这一方案能帮助TikTok继续支持在美国拥有一亿用户的平台的运行，用户喜欢在这一平台上建立联系和娱乐，与此同时，还有数十万小企业和创作者依靠TikTok谋生并拓展有意义的事业。”
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据新华社报道，TikTok14 日发表声明表示：“可以确认，已向美国财政部递交了一份方案，相信这一方案可以解决美国政府的安全顾虑，这一方案能帮助TikTok继续支持在美国拥有一亿用户的平台的运行，用户喜欢在这一平台上建立联系和娱乐，与此同时，还有数十万小企业和创作者依靠TikTok谋生并拓展有意义的事业。”
短视频软件Tiktok也被称作是抖音海外版，于是不少人在问TikTok和抖音是同一个公司吗，这两个软件是什么关系呢，这里我们来给大家介绍下Tiktok和抖音的关系。
Tiktok这个短视频软件是中国发明的吗，Tiktok也被叫做抖音的海外版本，玩法模式基本上和国内的抖音差不多，不少玩家因此也对这款软件比较关心，以下我们来介绍Tiktok的相关信息。
8月16日，英国财经杂志MoneyWeek撰文表示，作为数字经济时代联通中西方的桥梁，伦敦应该向TikTok敞开怀抱。图注：MoneyWeek评论文章近日，美国总统特朗普频频向TikTok施压。面对封禁威胁，其母公司字节跳动可能被迫出售TikTok美国业务。据悉，TikTok正考虑把总部从美国迁往英国首都伦敦。这个传闻并不是无迹可寻。近年来，许多中国科技巨头都将伦敦作为海外市场的落脚点。腾讯正在伦敦积极拓展版图，阿里巴巴和京东也考虑在伦敦设?
声明：本文来自于微信公众号 刺猬公社(ID：ciweigongshe)，作者：沈丹阳，授权站长之家转载发布。此时的TikTok，正四面楚歌。特朗普政府的“围剿”，是TikTok直面的最大挑战。虽然字节跳动近日向其提起诉讼，但维权之路道阻且长;环绕在TikTok身侧的，还有微软、Twitter、甲骨文、谷歌母公司等众多美国企业，它们企图利用特朗普颁布的禁令，在短时间内将TikTok收入囊中。此外，以Facebook为首的海外巨头和初创企业先后推出短视频产?
【谷歌否认计划收购TikTok】据媒体报道，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）本周表示，该公司没有收购TikTok的计划。在接受播客节目Pivot Schooled采访时，皮查伊被问到，谷歌是否有计划收购TikTok。他回答：“我们不会。”
凤凰网科技讯 北京时间8月27日消息，谷歌公司CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)周三表示，公司没有计划收购抖音海外版TikTok。当在播客节目中被问及谷歌是否会收购TikTok时，皮查伊回答道：“我们不打算收购TikTok。”彭博社此前报道称，谷歌母公司Alphabet考虑加入一个财团，成为TikTok的少数股份投资者，但这一计划失败。皮查伊证实，TikTok正付费使用谷歌云服务，认为TikTok是疫情期间蓬勃发展的科技公司之一，不会像谷歌一样受
当地时间8月17日，美国对华为再下狠手，将华为的38家子公司列入“实体清单”，至此经过三轮打击，已经有多达152家华为关联公司、子公司被美国“封杀”。同时，一系列中国
甲骨文对外公告证实称，它已经与TikTok母公司字节跳动达成协议，成为其“可信技术提供商”，但该协议仍需美国政府批准。这意味着，TikTok美国业务不再出售。此前，美国财政部长姆努钦14日接受媒体采访时称，财政部在周末接到提案，甲骨文作为TikTok可信赖的数据安全合规合作伙伴，代表解决美国国家安全问题。方案若达成，甲骨文将为TikTok提供云上服务，类似苹果在中国由云上贵州进行数据合规的方案，并不涉及之
9月15日消息，当地时间9月14日，甲骨文对外公告证实称，它已经与TikTok母公司字节跳动达成协议，成为其“可信技术提供商”，但该协议仍需美国政府批准。这意味着，TikTok美国业务不再出售。此前，美国财政部长姆努钦14日接受媒体采访时称，财政部在周末接到提案，甲骨文作为TikTok可信赖的数据安全合规合作伙伴，代表解决美国国家安全问题。方案若达成，甲骨文将为TikTok提供云上服务，类似苹果在中国由云上贵州进行数
9月3日早间消息，抖音海外版TikTok的潜在买家正在讨论收购该短视频应用美国业务的四种方案，其中包括在不纳入核心算法的情况下收购TikTok美国业务，以规避中国的出口管制规定。但是如果这么做，这将是微软和甲骨文的一次豪赌，因为他们必须快速开发出替代算法。另外三种方案包括：寻求中国的批准获得TikTok的算法，取得字节跳动的算法授权、向美国外国投资委员会申请至多一年的过渡期。目前还不清楚收购方将会采用哪?
近日，针对“参与收购TikTok”的传闻，谷歌CEO桑达尔·皮查伊回应称：“我们不会，没有收购TikTok的计划。”此前有报道称，谷歌母公司Alphabet曾考虑加入一个财团，作为小投资者参与竞购TikTok。
【TikTok正式起诉特朗普政府】据美国CNBC新闻网报道，当地时间 8 月 24 日，TikTok正式对美国特朗普政府 8 月 6 日颁布的第一道行政令提起诉讼。TikTok认为，美国政府没有给该公司一个公平的机会来为自己辩护，特朗普总统的行政令不适用于TikTok，属于非法行为。“面对这样的行为，我们别无选择，只能提出诉讼。”
就在8 月 14 日美国白宫再度发布行政命令，宣布字节跳动必须在 11 月中旬完成出售TikTok美国业务，也就是将此前的45天禁令期限延长至90天，同时近日有消息称，微软公司考虑收购TikTok英国业务，此前微软已经打算收购Tiktok在美国、加拿大、新西兰、澳大利亚四国的业务。
甲骨文(Oracle)在美国东部时间 9 月 14 日早间盘中临时停牌，等待进一步消息披露。复牌后甲骨文证实了与字节跳动达成协议，将成为TikTok可信赖的数据安全合规合作伙伴。不过该交易仍需要提交美国政府批准。
据外媒最新报道称，即便是TikTok在9月15日关闭后，美国用户依然可以使用。报道中引述了华盛顿智库“战略与国际研究中心”（Center for Strategic & International Studies）技术
据彭博消息，字节跳动CEO将重新考虑针对TikTok的方案。
据外媒消息，短视频应用的发言人周五表示，投资公司Centricus Asset Management Ltd和社交媒体应用Triller Inc尚未对TikTok资产提交报价。彭博新闻社周五早些时候援引知情人士的话报道称，正在寻求与Triller和其他投资者合作的Centricus向字节跳动提交了一份200亿美元的报价，以收购TikTok在美国、澳大利亚、新西兰和印度的资产。TikTok发言人表示，Centricus和Triller没有就报价与该公司联系。?
据第一财经报道称，位于伦敦的资产管理公司Centricus和美国短视频App Triller已联手，欲出价 200 亿美元收购TikTok美国、澳大利亚、新西兰和印度业务。
据外媒消息，谷歌CEO皮查伊在一次采访中表示，并没有收购TikTok的计划。针对目前TikTok在美国市场的境况，有消息称，除了微软之外，谷歌、奈飞等科技公司都在于其接触。最近的消息是，TikTok已与Netflix（奈飞）接洽，以“评估其对收购TikTok美国业务的兴趣”。而据华尔街日报消息，Netflix已经接受了邀请，TikTok与Netflix达成了一项“收购协议”，以收购其美国业务。此前，移动数据和分析公司 A
据央视新闻报道，当地时间 8 月 24 日，TikTok正式对美国特朗普政府提起诉讼。<br/> <br/> TikTok在声明中称：“特朗普针对TikTok发布的行政命令威胁禁止我们在美国的业务，这项禁令不仅试图剥夺数百万美国用户在疫情期间依赖的娱乐和交流平台，还将危及我们为美国人提供的 1 万个工作机会。面对这样的行为，我们别无选择，只能提出诉讼。”
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