如涵2021财年第一季度财报：总营收2.804亿元 同比下滑10%

2020 年，最出圈的行业是什么?金融。从 3 岁小孩到 80 岁的老人，不管有没有接触过股票市场，都学会了一个金融术语:熔断。巴菲特:“我活了 89 岁，也只见过美股的第一次熔断。” 在美股熔断 4 次后:“我太年轻了...”受疫情影响，上半年风雨交加的美股，经历了四次熔断，又见证了纳指的破新高，金融市场度过了动荡的半年。一、在动荡中脱颖而出半年后，美股的波动终于平息， 2020 年第二季度财报季又来了。这场金融危机以来分化的?