如涵2021财年第一季度财报：总营收2.804亿元 同比下滑10%

今日，如涵发布了截至 6 月 30 日的 2021 财年第一季度财报，总营收为2. 804 亿元，同比下滑10%。归属于如涵的净亏损为 5660 万元，而上年同期净亏损 2670 万元。
今日，如涵发布了截至 6 月 30 日的 2021 财年第一季度财报，总营收为2. 804 亿元，同比下滑10%。归属于如涵的净亏损为 5660 万元，而上年同期净亏损 2670 万元。
非常难得地，JP摩根、摩根士丹利、高盛、花旗、瑞银等超 20 家一线投行给一家互联网公司投了支持票，这家公司就是百度。
8月27日，趣活发布了2020年第二季度财报。上市之前，趣活作为“国内最大的劳动力运营解决方案平台”的行业地位，以及服务于美团、饿了么、滴滴、百盛中国等本地生活巨头平台，而被外界目光所聚焦。这份Q2财报是趣活IPO后的首次业绩披露，主营业务的成长性、市场扩张的阶段性成果、在不同领域的拓展进度等等，这些能够代表趣活成长能力的指标，都是资本市场最关心的。看整体数据，趣活Q2总营收同比增长了33.5%，达到了5.48亿元，以
2020 年上市公司的中报季已经收尾，上半年的经济下行和疫情冲击对企业造成的经营损失在财报中得到集中展现。疫情之下，家装行业受直接冲击，媒体报道也充斥着行业普遍亏损的信息。某种程度上来讲，作为行业里汇集了大量装企的平台方来说，行业的不景气对齐家网带来的承压更重，带动产业恢复生机、改善升级的挑战也更艰巨。而 8 月 26 日公布中期财报的齐家网，则是家装行业为数不多保持盈利的企业，其上半年齐家网持续经营业务总收
一时间，巨头们都在往“服务”靠拢，这里已经成为更多人可以参与进来、有着诱人商业价值的赛道。阿里支付宝的“服务”调性被不断加码，腾讯最新财报中强调微信小程序生态中服务所带来的价值，而百度刚刚发布的2020 Q2 财报中“服务”地位也大为提升……
8 月 17 日，今年 6 月在香港完成二次上市的京东(NASDAQ:JD/09618.HK)发布 2020 年第二季度财报。数据显示，京东 2020 年第二季度净收入为 2011 亿元人民币(约 285 亿美元)，同比增长33.8%，历史上首次单季度营收过 2000 亿元。 2020 年第二季度非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于普通股股东的净利润为 59 亿元人民币(约 8 亿美元)，较去年同期的 36 亿元人民币增长66.1%。在用户层面，京东年活跃用户在二季度新增 3000 万人，?
受到疫情的影响，2020年第一季度阿里净利润下滑八成。不过，伴随着集团的一系列调整，加上疫情的缓解，阿里重新回到增长的轨道上来，财报中各种同比增长以及超预期的数字就可以说明一切。北京时间8月20日晚间，阿里巴巴对外发布新财年一季度业绩，数据显示，截至2020年6月30日止的季度内，阿里巴巴营收1537.5亿元，相比较下，上年同期为1149.2亿元；净利润为394.7亿元，同比增长28%。值得注意的是，作为史上投入力度最
北京时间 2020 年 8 月 18 日，触宝（NYSE:CTK）今天公布了截至 2020 年 6 月 30 日未经审计之 2020 年第二季度财务业绩。财报显示， 2020 年第二季度触宝营收1. 3 亿美元，同比增长236%，超出预期的1. 2 亿美元；毛利润实现1. 2 亿美元，经调整后净利润实现 454 万美元，在盈利上实现扭亏为盈，其中财报营收主要来源于内容型应用。 第二季度通过在全球内容生态布局、技术创新投入等一系列前瞻性举措下，触宝稳步提升增长实力。尽
北京时间2020年8月18日，触宝（NYSE:CTK）公布了截至2020年6月30日未经审计之2020年第二季度财务报告。财报显示，2020年第二季度触宝营收1.3亿美元，同比增长236%，超出预期的1.2亿美元；毛利润
8月17日消息，房天下日前发布截止2020年6月30日未经审计的第二季度和上半年财务报告。财报显示，2020年第二季度，房天下总收入6,680万美元，同比减少1.5%；营业利润640万美元，同比下降78.7%；净利润2,150万美元，同比增长321.6%。2020年上半年，房天下总收入1.03亿美元，与2019年同期基本持平；营业利润690万美元；上半年累计亏损1,940万美元。财报发布后，房天下首席执行官刘坚出席财报会议，解读财报要点并回答分析
苹果的5G供应商博通向投资者暗示，有关 "iPhone 12"发布日期移至 10 月的报道是正确的，因为它提出预期下一季度的收入会增加。与此前苹果和自己的报告一致，5G芯片制造商博通已经向投资者和股东表示，由于 "我们的北美手机大客户"的延迟，其收益受到影响。这是博通暗指苹果的惯用方式，大概指的是 "iPhone 12"。
TCL科技近日发布2020年上半年财报。报告显示，公司上半年实现营业收入293.3亿元，同比增长12.3%；归属于上市公司股东净利润12.1亿元，同比下降42.3%。去年4月TCL科技完成重大资产重组交割，剥离主营消费电子终端产品的TCL电子，上年同期数据包含了重组资产1~3月份的业绩及重组收益11.5亿元，剔除该资产重组收益后今年上半年归属于TCL科技股东的净利润同比增长7.6%。今天，TCL科技董事长兼CEO李东生在出席?
DoNews 8月27日消息（记者 丁凡）今日，新氧科技（NASDAQ：SY）发布了2020年第二季度财报。数据显示，截至2020年6月30日，新氧科技第二季度总收入为3.282亿元，同比增长15.2%；二季度新氧APP平均月活跃用户达到677万，同比增长173.7%；预约服务付费用户总数超过17万人，付费医疗机构数3735家，同比增长18.3%。本季度，新氧平台促成医美服务交易总额接近10亿元。新氧科技董事长兼首席执行官金星表示：“尽管消费者信心仍低于正常水?
阿里巴巴发布的 2021 财年第一季度财报显示，阿里收入达1537. 51 亿元人民币，同比增长34%;归属于普通股股东的净利润为人民币475. 91 亿元，同比增长124%，净利润为人民币464. 37 亿元，同比增长143%。非公认会计准则净利润为人民币394. 74 亿元，同比增长28%;经营利润为人民币347. 05 亿元，同比增长42%。
凤凰网科技讯 8月20日消息，阿里巴巴今日公布2021财年第一财季财报，第一季度营收1,537.5亿元人民币，市场预估1,480.6亿元人民币。
8 月 27 日，新氧科技（NASDAQ：SY）发布了 2020 年第二季度财报。数据显示，截至 2020 年 6 月 30 日，新氧科技第二季度总收入为3. 282 亿元，同比增长15.2%；二季度新氧APP平均月活跃用户达到 677 万，同比增长173.7%；预约服务付费用户总数超过 17 万人，付费医疗机构数 3735 家，同比增长18.3%。而国际知名研究机构弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)发布的最新中国医美服务市场数据却显示，受疫情影响， 2020 年预计医美行业增
8 月 14 日，百度公布了最新的 2020 第二季度财报。其中，运营利润(Non-GAAP operating income) 56 亿元，同比大涨187%，净利润(Non-GAAP )50. 8 亿元，同比增长40%。这一季度，百度的营收和利润都超过了市场平均预期。
8 月 17 日，京东发布 2020 年第二季度及上半年财报。根据财报显示第二季度京东实现净收入 2011 亿元人民币，同比增长33.8%，创京东近 10 个季度以来的新高。财报发布后，京东股价应声大涨，涨幅达7.93%，京东总市值突破千亿美元达到1048. 17 亿美元。此后一周，美股股价持续走高，和年初相比，京东股价已经翻了一番。京东财报还披露，过去一年内，京东活跃用户达到了4. 17 亿人，二季度新增 3000 万，同比增速29.9%，用户增长也创
2020 年，最出圈的行业是什么?金融。从 3 岁小孩到 80 岁的老人，不管有没有接触过股票市场，都学会了一个金融术语:熔断。巴菲特:“我活了 89 岁，也只见过美股的第一次熔断。” 在美股熔断 4 次后:“我太年轻了...”受疫情影响，上半年风雨交加的美股，经历了四次熔断，又见证了纳指的破新高，金融市场度过了动荡的半年。一、在动荡中脱颖而出半年后，美股的波动终于平息， 2020 年第二季度财报季又来了。这场金融危机以来分化的?
8月31日消息，格力电器发布了2020年上半年财报，数据显示，上半年格力实现营业总收入706.02亿元，较上年同期下降28.21%；利润总额76.96亿元，较上年同期下降53.11%。格力、小米的5年赌约引人关
在线教育机构跟谁学（NYSE：GSX）发布2020Q2财报。之前做空机构针对跟谁学做空报告包括：夸大营收和利润、刷单、捏造财务状况等。报告显示，2020财年Q2跟谁学的收入为16.503亿元人民币，同比增长367%，净利润7271万元，同比增长133％，跟谁学已经连续9个季度实现规模化盈利。财报显示，跟谁学现金收入为24.010亿元人民币，同比增长301%；正价课付费人次达到156.7万，同比增长332%。跟谁学创始人、董事长?
9月14日消息，如涵控股对外发布了截至6月30日的2021财年第一季度财报，数据显示，如涵第一季度总净营收为人民币2.804亿元（约合3970万美元），同比..
公益扶贫代言人、贫困学生资助者、抗洪抢险物资捐赠人，如果这么多正能量满满的头衔都集中到一个人身上，你或许会以为这应该是一位名人、明星或..
在国内发布之后，9月14日下午，OPPO也发布了CorlorOS 11海外版，依然是最早升级安卓11的系统之一，UI全面可定制，同时系统响应速度提升32%。谷歌9..
前段时间电视剧《庆余年》热播，爱奇艺等视频网站针对这部热播剧开启超前点播模式，该收费模式被戏称为“VVIP”。与此同时，爱奇艺因超..
综合目前的消息，苹果将于 9 月 16 日凌晨 1 点举行发布会，但有传言称，这次发布会只有 Apple Watch 和新款 iPad ，可能不会发布iPhone12 等手机..
华为举办了HDC 2020大会，在本次会议上华为消费者业务云服务总裁张平安向全球的开发者和合作伙伴介绍华为HMS的最新进展。华为HDC 2020大会的举办，..
9月9日下午，由勾正数据携手中国无线营销联盟MMA China举办的“智引屏起”2020家庭数据营销创新论坛于上海凯宾斯基大酒店顺利举行。中国广告协会、..
8月31日，工信部公开通报了101家存在侵害用户权益行为App企业的名单。根据工信部最新通告，截至目前，经第三方检测机构核查复检，仍然有23款App未..
距离苹果秋季发布会越来越近，也有很多用户开始关注苹果新品的消息。根据已知的信息来看，新一代iPhone12 大概率将在今年 10 月正式发布，而Apple..
儿童是上帝赐予的宝贝，关爱他们，快乐成长是每一个父母的职责。而且要孩子快乐成长，不能让孩子吃的饱，穿的暖就够了，还不能让他们玩的开心，心..
Uber本周将反对禁止其在伦敦运营的决定，寻求继续在其重要国际市场运营。报道称，预计Uber将在听证会上辩称，它已经解决了当地交通监管机构——伦..
【徐州共享电动车自带头盔】据央视新闻消息，近日部分共享单车企业已为徐州投入使用的共享电单车配备了安全头盔。安全头盔和车把之间设有防盗伸缩..
这段时间，《重启之极雷听海》第二部正式开播，这部剧还是由原班人马演绎，故事剧情承接第一季，主要讲了吴邪与白昊天两人一同闯死档区，第一季中..
近日多地倡导骑电动车戴安全头盔，那么如果骑的是共享电动车怎么办呢？提前准备头盔实在不方便。据国内媒体报道，日前，江苏省徐州市部分共享电动..
9月15日，美国对华为的新禁令正式生效。已知消息显示，当日起台积电、高通、三星、SK海力士、美光等主要元器件厂商将不再供应芯片给华为。9月8日，..
2020年二季度,中国经济增长3.2%。在新冠肺炎疫情依旧肆虐全球之时,中国经济已经企稳回升。这离不开全国1.23亿户市场主体的共同努力。如今,积极复工..
9 月 15 日，美国对华为的新禁令将正式生效。当日起包括台积电、高通、三星及SK海力士、美光等将不再供应芯片给华为。今年 8 月，余承东在中国信息..
全球顶尖科技盛会——2020云栖大会将在9月17日在在线拉开帷幕，本届大会以“数智未来，全速重构”为主题，聚集众多科技大咖和产业生态，智能交通和..
疫情之下，很多人的创业计划暂时被搁浅，旅游酒店行业经历着前所未有的寒冬，艰难的生存下，是对疫情结束后的繁荣的期盼。尽管许多酒店品牌纷纷推..
2020年苹果秋季发布会的新品消息已经被曝光了很多，除了备受瞩目的iPhone12之外，其实还有很多款新产品值得大家关注，以下我们来就盘点今年苹果秋..