苹果公司注册了多个与「Apple One」相关的域名

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苹果公司注册了多个与「Apple One」相关的域名

2020-09-14 14:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月14日 消息:就在苹果自家安卓版 Apple Music APP暗示该公司即将推出订阅捆绑包「Apple One」的一天后，苹果就为「Apple One」注册了多个域名。此举进一步表明，「Apple One」可能就是捆绑销售服务的市场名称，而不是占位符。

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尽管苹果可能最终不会使用许多域名，但该公司通常会采取抢先注册众多域名，以确保其他人无法使用它们。鉴于大量域名以及所有这些域名都指向苹果的域名服务器，显然这是苹果公司的行为。

值得注意的是，苹果可能在注册 appleone.com 上遇到了一些困难，appleone.com 目前是一家相当大的职业介绍所的域名，而 appleone.net 目前已停放并列为待售产品。

「Apple One」服务捆绑包可能会在 16 日发布会中出现，或者与下个月的新 iPhone 一一起发布。该服务预计将有多个等级，基本套餐将包括‌Apple Music‌和‌Apple TV‌ +，而升级套餐还将包括Apple Arcade游戏，第三个等级将包括所有上述服务以及Apple News +，另外还有更高等级版本。具体收费规则需要等到官方公布才能知道。

苹果近日注册的“ Apple One”域名包括：

appleone.audio

appleone.blog

appleone.chat

appleone.cloud

appleone.club

appleone.community

appleone.film

appleone.guide

appleone.host

appleone.space

appleone.tech

appleone.website

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