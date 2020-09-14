国家网信办通报6家平台诱导饭圈互撕，未成年人打榜消费等行为

9月14日，网信中国官方微信公众号发布消息，国家网信办2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治部分典型案例公布，新浪微博、豆瓣网、抖音APP、兴趣部落APP、超级星饭团APP、爱豆APP等平台中存在大量诱导未成年人参与应援打榜、大额消费、煽动挑拨青少年粉丝群体互撕谩骂的不良信息和行为。

【以下是网信中国发布的文章原文】

7 月以来，国家网信办持续深入开展2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治，针对网课学习栏目存在的突出问题，联合教育部专门启动了涉未成年人网课平台专项整治，依法严厉打击影响青少年身心健康的违法违规信息和行为。截至目前，全国网信系统累计暂停更新网站 64 家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站 6907 家;有关网站平台依据用户服务协议关闭各类违法违规账号群组 86 万余个。

部分典型案例公布如下：

4 款学习类APP推送导向不良和低俗信息

批改网APP转载严重导向不良的资讯信息，且其微信公众号推送“恋爱”“脱单”等不利于未成年人身心健康的内容。

阿凡题搜题APP“答疑”栏目中设置粉丝团打榜功能，且平台中大量用户头像、账号名称包含低俗内容。

笔神作文APP“家族广场”栏目中存在多个明星应援群组，且平台中存在大量“男女”“恋爱”等不利于未成年人身心健康的内容。

好分数学生版APP“推荐”栏目中存在大量涉饭圈追星内容，且平台中存在大量“搞笑”“网红翻唱”等娱乐性内容。

4 家网站平台的网课学习栏目推送低俗信息，且存在大量直播、游戏、娱乐等与学习无关内容

搜狐视频网“小中高教育”“幼儿启蒙”等栏目、优酷网及其APP“教育”频道、好看视频APP“小学霸私房课”栏目、芒果TV网及其APP“中小学课程”栏目推送低俗违规信息以及直播、游戏、影视剧、娱乐综艺、购物广告、悬疑故事等与学习无关内容。

5 家平台的 11 款常用工具类应用弹窗过多过频过大，甚至推送低俗信息，影响网课呈现

2345 浏览器(含 2345 好压、 2345 看图王)、爱奇艺、百度输入法(含好看视频)、快压(含ABC看图、小鱼便签)、猎豹浏览器(含驱动精灵)等 5 家平台的 11 款常用软件工具，捆绑安装多个弹窗插件，在青少年上网课时频繁弹出，部分弹窗过大影响网课呈现，部分弹出页面关闭按钮不明显或无法一键关闭，甚至推送低俗内容，严重干扰网课秩序。

2 款青少年常用APP中分别存在淫秽色情小说和低俗媚俗等违法违规信息

“Weavi”APP存在大量淫秽色情小说，严重危害未成年人身心健康，性质十分恶劣。

“橙光”APP存在大量包含低俗色情信息以及渲染未成年人开房、拜金主义等导向不良内容的小说。

6 家网站平台存在诱导未成年人无底线追星，“饭圈”互撕等不良信息和行为

新浪微博、豆瓣网、抖音APP、兴趣部落APP、超级星饭团APP、爱豆APP等平台中存在大量诱导未成年人参与应援打榜、大额消费、煽动挑拨青少年粉丝群体互撕谩骂的不良信息和行为。

此外，百度贴吧、“腌黄瓜先生”网等 2 家平台传播不适合未成年人观看的暴力血腥“邪典”动画片。

针对上述网站平台存在的突出问题，国家网信办视违规情节和问题性质，依法分别采取约谈、责令限期整改、停止相关功能、全面下架，停止互联网接入服务等处罚措施，坚决打击损害未成年人合法权益和身心健康的违法违规行为。

下一步，国家网信办将会同有关部门继续加大巡查监看力度，从严查处问题严重的网站并公开曝光。各平台要高度重视，切实履行主体责任，全力抓好自查整改工作。同时，欢迎广大网民、媒体和社会各界积极参与监督举报，共同为未成年人营造健康的网络环境。