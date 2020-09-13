喂狗吃辣子鸡博主回应争议：视频已经删除 不会再拍类似视频

站长之家(ChinaZ.com) 9月13日 消息：据清流视频报道，近日，视频博主喂狗吃辣子鸡引发热议。

昨日，该博主发布视频回应称，当时自己点了一盘辣子鸡，吃的剩下一点辣子，想给自己的狗尝尝。该博主称，如果自己狗碰见不爱吃的是不会吃的，但结果它吃的很香，自己知道辣椒不能多吃，吃了几口就没让它吃了。

该博主再次解释称，拍的视频只是一个段子，目前那条视频已经被删除，以后自己也不会再拍那样的视频让大家误会了。

另一位让狗挑战35种零食、8种饮料的博主表示，标题都是噱头，是为了吸引人看，自己号召相关博主理性地拍视频，不要误导大家，更不要铺张浪费。

对此，动物医师表示，狗吃辣椒可能会导致消化不良或者胃肠炎。狗一下子吃零食种类过多易造成食物过敏，甚至引发胃肠炎、胰腺炎。

此前，在某短视频平台上，有博主竟然拿狗当大胃王，在视频中，有人挑战喂狗几十种零食，还有博主喂狗吃 3 斤的牛心，或是满满一大铁盆鸡腿。更有甚者，强迫狗吃辣椒、跳跳糖等，视频中狗狗被辣的流下了眼泪。

不少网友表示了对狗狗的同情，称“狗狗不会说话，只能任由它信任的主人折腾”“为了带货，不择手段”，此外，该行为不仅危害宠物健康，也浪费粮食。