TCL科技：公司股票于9月17日停牌

今日，TCL科技发布公告称，证监会并购重组委将于 9 月 17 日审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票当日停牌。
今日，TCL科技发布公告称，证监会并购重组委将于 9 月 17 日审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票当日停牌。
TCL电子对外发布公告称，就有关收购TCL通讯科技控股有限公司100%股权及出售Moka International Limited的100%股权。收购协议及出售协议所载的所有先决条件已达成。同时，收购事项及出售事项已于2020年8月31日完成。另外，收购事项及出售事项完成后，茂佳国际已不再为公司的附属公司，茂佳国际集团的财务业绩将不再综合并入集团账目。
2020 年 8 月 17 日下午，“科技芯能，引领视界”TCL新动能战略发布会在万丽天津宾馆召开。TCL创始人李东生、TCL科技副总裁兼董事会秘书廖骞、中环半导体党委书记左斌、中环半导体总经理沈浩平等人出席了本次发布会，同时多家天津国资平台领导、媒体、投资人和银行等金融机构亦受邀参加会议。此次会议是继上个月TCL科技成功摘牌中环混改项目后，双方公司的首次同台亮相，会上，李东生、廖骞、沈浩平分别介绍了TCL与中环的发展历程?
9月6日消息（记者 程梦玲）9月3日，拼多多联合TCL开启“品牌补贴日”活动。拼多多“百亿补贴”“限时秒杀”等频道倾情助力，为TCL打造了一场专属补贴日。“品牌补贴日”期间TCL全系爆款电视、空调等产品在双方联合补贴下均击破全网最低价。截至4日0点，直播活动带动拼多多TCL品牌产品销量实现10倍以上爆发系数，品牌相关店铺粉丝数大幅增长。品牌补贴日期间，TCL50英寸4K智能语音电视价格1199元、75英寸电视也只需3299元，?
时间就像指缝的沙，在不知不觉之间就已流失了大半，今年的夏天已经停留了很久，却还是“热情似火”，也怪不得网友们调侃：“屋里是蒸馒头，屋外是铁板烧”。每每提到夏天，吃货们想到的是冒着泡儿的汽水和甜进心尖的奶茶，驴友们想到的是无边际的大海和夹杂着蝉鸣声的丛林，但作为像我这样的资深宅男，夏季的户外就是“神圣而不可侵犯”的禁区，唯有WIFI、空调、西瓜、加冰可乐，才能抚慰我们易化的心灵。但无论是对于寻遍美食的吃
游戏党们，你们的绝杀技能来咯！你还在用手机打王者吗？你还在PC端竞技吗？随着互联网和电子设备的不断升级，或许你们有更加刺激的玩法？小编今天就来给大家传送玩游戏“绝招”，准备接招吧！在小编看来，中国的网络游戏市场规模每年都在持续上升。上升的原因益于两个方面：一、从需求上看，人民生活水平快速提升，人们对娱乐的需求越来越重；二、从硬件上看，光纤网络和移动4G网络的全面普及为网络游戏的发展提供了良好的硬件设施
最近苏宁发布了全新的小Biu智慧屏产品，这也是继华为、荣耀、创维等品牌后，又一个品牌推出名为“智慧屏”的产品。顾名思义，“智慧屏”的重点自然落在了智慧上。据工信部电子四院与众多电视上游、终端厂商联合制定的《 2020 智慧屏白皮书》中的具体定义：智慧屏产品需具备媒体信息呈现、媒体信息处理、端侧智能、多模人机交互、信息与场景感知、网络互连、设备协同、安全与隐私保护等八项基础能力，这是区分智慧屏与传统智能电视?
在这燥热的三伏天里，想要心情愉悦的生活状态，清凉舒适的居住环境自然是必不可少。在选购空调时，尤其对于现代都市人而言，对精致生活的不断追求自然放在首位，不牺牲生活质量的前提下尽可能地保持节约，更是锦上添花，因此兼具健康舒适与节能省电的TCL i涟智慧柔风空调便成了最佳选择。日常使用空调时，舒适度自然是放在首位的。而在舒适度方面，TCL i涟智慧柔风空调也进行了深度的结构优化，共配备了 18 片柔风叶片，每个叶片上
【TechWeb】9月10日消息，TCL科技发布公告称，公司于2020年9月10日收到中国证监会通知，中国证监会上市公 司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司A股股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。日前，TCL科技公告显示，9月3日，国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定[202
2020 年 9 月 3 日，每年一度的科技盛会IFA2020 在德国柏林拉开帷幕。TCL作为国内的家电巨头，再度踏上了IFA之旅，并向业界和广大消费者展示了众多科技创新成果。在此次IFA2020 展会中，TCL参展的产品有电视、冰洗、空调、音频等，涵盖了人工智能、5G通讯、半导体新型显示、智能制造与工业互联网这四大领域战略技术发展方向的精尖内容，可以说是TCL集团整体实力的又一次全面展示。其中，最引人关注的莫过于大屏量子点电视。量子点?
9月4日消息，据国外媒体报道，TCL在IFA 2020（柏林消费电子展）上展示了概念智能眼镜的新进展，眼镜看起来像墨镜一样轻巧。图片来自TCL官方这款概念智能眼镜归在TCL的Project Archery项目，将两片OLED面板藏在镜片后面，这样的设计能达到影院级别的观看效果。TCL这次的新版本较之前更为轻巧，看起来就像墨镜一样，不会特别引入注目。不过需要说明的是，这款眼镜目前还在概念阶段，离商用还有一段距离，至少今年是不可?
经过十年搏杀，全球面板产业“两超多强”格局初露端倪，中日韩“三国杀”的局面正宣告终结。 9 月 1 日，北京商报记者获悉，TCL华星位于广州的8. 5 代印刷OLED产线将在明年动工，此前，TCL华星刚刚宣布拟收购苏州三星显示有限公司。京东方、TCL华星的强势崛起，让中国内地面板在十年内实现了弯道超车，不仅成功拿到了大尺寸面板定价的话语权，同时与韩日企业在布局下一代显示的竞争中站到了同一起跑线上。兼并重组高峰期到来据悉，
TCL科技近日发布2020年上半年财报。报告显示，公司上半年实现营业收入293.3亿元，同比增长12.3%；归属于上市公司股东净利润12.1亿元，同比下降42.3%。去年4月TCL科技完成重大资产重组交割，剥离主营消费电子终端产品的TCL电子，上年同期数据包含了重组资产1~3月份的业绩及重组收益11.5亿元，剔除该资产重组收益后今年上半年归属于TCL科技股东的净利润同比增长7.6%。今天，TCL科技董事长兼CEO李东生在出席?
凤凰网科技讯（记者/张昊）9月4日下午，TCL在德国柏林IFA展会上召开发布会，推出旗下多款智能新品以及全新屏幕技术NXTPAPER，该技术可以使用自然光点亮屏幕，无需LED背光，主打护眼。全新的NXTPAPER技术核心意在保护视力，主打护眼需求。其原理是通过自然光点亮屏幕，无需LED背光，从而杜绝有害蓝光。在观感上，NXTPAPER有近似于传统电子水墨屏的视觉体验，在对比度上要高于传统水墨屏25%，并且还可以播放60Hz的视频，观看体验好于
随着第八届中国电子信息博览会（CITE2020）落下帷幕，各大电子信息行业厂商也在此次展会期间为我们展示了过去一年它们在技术与产品上的突破。其中以智慧家庭领域为主，成为了当下用户在日常生活中关注的新焦点。而要说起在该领域中的佼佼者，大国品牌TCL必然占有一席之地。尤其是在此次展会期间，TCL为我们带来由旗下尖端显示技术与AI×IoT战略领导下的大屏电视、智慧冰箱、智慧厨电、智能家居等全套智慧科技产物，为今后智慧家庭?
9月3日，一年一度的柏林国际电子消费品展览会IFA如期而至。作为全球规模最大的电子消费展之一，IFA一直都是消费电子和家电行业的风向标，尤其是在2020年新冠疫情影响的大环境下，能成功的在线下举办，意义重大。科技回归 开启无限可能由于受疫情影响，本届IFA改为以线上和线下相结合的“IFA 2020特别版”形式举办，时间亦缩短为9月3日至5日，为期三天。同时展会并不对公众开放，仅限受邀观众和一定数量的媒体记者参与，展区内不复?
我们耳熟能详的全球三大电子消费品展览会，分别是CES、MWC和IFA。其中，离我们最近的展会自然是在9月3日举行的IFA 2020。本届的IFA 2020丝毫没有受到黑天鹅事件的影响，关注度不断升高，依然是全球媒体、全球消费者最关心的热点话题。TCL已经连续十年参展IFA，并且每一次展会都带来了极具创新的技术方案。而本届IFA 2020，TCL凭借着领先的显示技术，高精尖的产品以及顶级的IP助力，也在本届IFA展览中实力抢镜，成为行业的关注焦点?
一年一度的柏林国际电子消费品展览会(即IFA)在9月3日如期而至，今年各界科技厂家又会给我们带来什么样的惊艳产品呢？此次的IFA2020看点十足，5G再度成为所有参展厂商的最大聚焦点，很多设备都被赋予了AI和智能云的技术。相信大家都知道，今年的疫情一度让电子产品市场消费疲软，很多企业销量下滑，但是根据TCL电子年中报显示，其在第二季度电视销量逆势增长31.6%达581万台。据Omdia(塬IHS)数据显示，2020年第二季度TCL电子旗下的全
9月1日晚间，TCL科技发布了一则非常意外的公告：作为公司大股东的创始人、董事长李东生，因操作失误导致意外卖出了500万股的公司股票，随即买回。根据公告，2020年9月1日下午13点03分，李东生
8月10日，以一支片花引爆全网热度的《以家人之名》终于开播。由谭松韵、宋威龙、张新成主演的新剧《以家人之名》讲述了3个原生家庭有缺失的孩子组成了一个非血缘关系的家庭，三个没有血缘关系的兄妹从小一起长大，两个哥哥保护着一个妹妹，又甜又治愈的剧情。这部剧目前好评不断，有笑点，有甜点，也有泪点。豆瓣评分已经达到了8.6分，看来目前的剧情很是受认可。在刚刚开播《以家人之名》中，有一段情节为大家津津乐道，这段剧情?
TCL科技公告称，大股东李东生委托的交易服务人员因证券代码输入错误导致误操作，于13： 03 卖出公司 500 万股，并于同日下午14： 48 买回上述 500 万股。
特斯拉CEO埃隆·马斯克今天在推特上宣布，将在9月22日的“电池日”(Battery Day)上，公布大量激动人心的消息。随后，马斯克还附上..
近日，华为正式发布了全新一代EMUI 11，变化非常大，而且目前官方公布的新特性肯定还只是一部分，更多的有待后续挖掘。EMUI 11引入了艺术风格主题..
苹果已经宣布，将于北京时间9月16日凌晨1点举办新品发布会，几乎所有人的第一反应就是iPhone 12要发布了，但真的如此吗？有似乎很确切的消息称，9..
姜潮和尤靖茹领衔主演的《女世子》，VIP会员观看已于本周收官。五皇子陈延易和世子韩十一的结局，引发了观众和网友的热烈讨论。本周更新的大结局中..
RTX 3080的评测解禁时间推迟了两天，16日周三晚上21点才能和大家见面，不过有外媒曝料了一点，那就是RTX 30系列配备的全新GDDR6X显存相当能超频。..
作为数字经济的发展基石，新一代信息技术引领的新基建已成为实现经济高质量发展的重要要素。其中，被定义为新技术基础设施的区块链，真正的应用价..
格力电器 9 月 13 日发布声明称，有媒体报道称“格力联手奥克斯”等信息，此为不实报道。格力电器指出， 2018 年 1 月，公司起诉奥克斯 20 款产..
市场研究机构Canalys近日发布的最新预测报告显示，今年全球5G智能手机出货量将达到2.78亿部，其中62%(约1.72亿部)来自大中华区，北美、欧洲、中东..
自从吃播现象被网友热议，甚至吃播热开始退散后，有网友发现就有博主利用宠物来代替人的吃播，借此获得流量赚取收益。但是近日视频博主喂狗吃辣子..
日本近日出台了应对网络暴力的一揽子对策，其中最重要的一项就是首次明确规定，网暴施暴者的手机号码等个人信息可以合法公开，网络平台也有义务在..
“邵雨轩!”听到这熟悉的声音，就知道，一定是刷到“贝勒爷”的视频了。“贝勒爷”，是抖音账号“疯产姐妹”的女主角，她的名字叫做邵雨轩。截至目..
在家电行业，格力电器、奥克斯可谓水火不容、势不两立，但近日有媒体报道称，格力、奥克斯已经连联手。对此，格力电器发布声明称，上述报道不实。..
根据上交所公布的最新信息，京东数科的科创板IPO上市审核状态已经变更为“已受理”。9月11日晚，上交所科创板披露了京东数科招股说明书..
疫情全球蔓延，形势依旧不容乐观，各种消毒产品也成为了很多家庭的后备选择。日前，小米有品就推出了“59秒智能感应消毒卫士”，现在又..
近日，视频博主喂狗吃辣子鸡引发热议。昨日，该博主发布视频回应称，当时自己点了一盘辣子鸡，吃的剩下一点辣子，想给自己的狗尝尝。该博主称，如..
2020年9月14日，这天来到了新的一周，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，这天的问题是“打呼噜声越大代表睡眠质量越好吗?”这个问题其实算是生..
今日，TCL科技发布公告称，证监会并购重组委将于 9 月 17 日审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票当..
近日，在iOS 14代码中发现了“Apple One”的字样，“苹果的“全家桶套餐”已经准备就绪，它就是Apple One。Apple One是一项整合了Apple Music、Ap..
一男子修改了自家的路由器Wi-Fi密码后，结果邻居找上家门来，气势汹汹地说：“你改密码为嘛不通知我？”男子：“我改密码通知你干..
华为日前正式发布了鸿蒙2.0操作系统，并第一次明确了鸿蒙手机的日程。按照华为的说法，鸿蒙2.0 Beta测试版先期登陆大屏、手表、车机，12月份进入手..