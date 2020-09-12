摩根大通：iPhone整体销售正在“大幅放缓”

据财联社消息，摩根大通昨夜最新分析称，iPhone销售在新品发布前出现“大幅放缓”。分析师表示，尽管近几个月来某些运营商的iPhone SE的销售似乎保持良好，但该低端iPhone的销售势头也确实有所缓和。摩根大通指出，受新冠疫情再度抬头的影响，当前只有58%的美国苹果零售店是开放的，而在 6 月底该比例为80%。
据财联社消息，摩根大通昨夜最新分析称，iPhone销售在新品发布前出现“大幅放缓”。分析师表示，尽管近几个月来某些运营商的iPhone SE的销售似乎保持良好，但该低端iPhone的销售势头也确实有所缓和。摩根大通指出，受新冠疫情再度抬头的影响，当前只有58%的美国苹果零售店是开放的，而在 6 月底该比例为80%。
苹果将于当地时间 9 月 15 日早 10 点在Apple Park举办新品发布会，很有可能会发布iPhone12 系列、iPad Air、Apple Watch6 等新品。因此摩根大通预计，苹果 9 月 15 日那次发布会将会推动苹果股价上涨。
据外媒tom's guide消息，苹果发布iPhone12 之后，将停产iPhone 11 Pro和iPhone XR。iPhone 11不会停产，而且价格将降低 150 美元。根据iAppleTimes的说法，尽管在iPhone12 发布后iPhone11 继续发售，但其价格将降至 549 美元，约合人民币 3793 元。
苹果iPhone12系列手机支持双卡吗，能不能双卡双待使用呢，相信在国内的用户都是比较关心iPhone12能否支持双卡，这里我们来看下双卡的具体情况，想要选购iPhone12的用户可以了解下。
苹果今年的旗舰手机iPhone12的爆料消息越来越多，也被认为可靠性更强，其中有关高端版本iPhone12Pro的也陆续被曝光。知名爆料人 Jon Prosser 在 Twitter 上 宣称 自己拿到了一段 iPhone 12 Pro Max 的真机上手视频，曝光了 iPhone 12 Pro 的更多细节信息。
距离 9 月越来越近，iPhone12 系列的相关信息也是频频曝光。今天，以色列果粉社区HaAppelistim曝光了一组iPhone12 系列的机模，包含5. 4 英寸、6. 1 英寸和6. 7 英寸尺寸的三款产品。
苹果将在未来几个月内推出四款新的OLED iPhone，尺寸分别为5.4、6. 1 和6. 7 英寸。有传言称，6. 7 英寸iPhone和一款6. 1 英寸机型将是配备三镜头摄像头的高端设备，而5. 4 英寸设备和另一款6. 1 英寸机型将是价格更实惠的低端iPhone，配备双镜头摄像头。
今年，苹果为果粉带来了全新的iPhone SE手机，该机拥有“iPhone中最强大的芯片和最惹人喜爱的尺寸”，售价 3299 元起，上市之后受到了不少用户追捧。现在，有消息称，苹果明年将推 3 款iPhone SE新机。
今年苹果iPhone12已经基本确定会推出4款型号，分别是5.4 英寸和 6.1 英寸的 iPhone 12、12Max，以及6.1 英寸和 6.7 英寸的12Pro、12Pro Max，在这四款iPhone12手机中，哪一款最值得我们购买呢，以下我们来看下具体的购买推荐。
8月31日消息，据国外媒体报道，苹果方面已经确认，支持5G网络的iPhone 12系列，较往年的iPhone将延迟几周推出，这势必也会对出货量造成影响，已有外媒预计今年的出货量将不及iPhone 11同期。外媒预计，iPhone 12系列在今年的出货量在6300万部到6800万部之间，较去年iPhone 11同期的出货量将下滑超过500万部。预计iPhone 12系列今年的出货量不及iPhone 11去年同期，外媒给出了多方面的原因，主要的原因是延迟量产和延迟
种种迹象表明，今年的iPhone 12系列设计上，苹果要向iPhone 4致敬，你真的会接受吗？以色列果粉社区HaAppelistim出现了一组iPhone 12全家桶的谍照，而这是一家手机壳制造商提供，虽然最终模型
随着苹果秋季发布会的临近，有关iPhone12系列手机的相关爆料消息也越来越多，消息真实性似乎也越来越值得可信，其中有关iPhone12价格的预测也有不少，那么今年iPhone12定价是多少呢，我们来看下相关的预测消息。
苹果的iPhone12系列手机将在10月份开始大规模发售，这也是苹果第一款5G手机，因此很多用户都打算在今年购买iPhone12，替换掉自己的就手机，那么iPhone12是首发购买还是等双十一呢，这里我们来给大家分析下最适合购买的时间段。
初代iPhone于2007年发布，距今已有13年时间。13年间，苹果共发布了25款iPhone。日前，有博主将历代iPhone的售价等信息都进行了汇总，我们一起来看看。
在美方宣布将禁止美国企业与微信关联公司进行交易后，对苹果的担忧声音四起，如果微信在App Store下架，那么相当多用户可能会离开iPhone。一份网络统计显示，超9成国内网友表示，iPhone和微信
美国政府对微信和Tiktok的禁令同时也引发了不少美国科技企业的不满，担心自家的业务也会受到牵连，于是包括苹果公司在内的多家美国公司呼吁特朗普政府终结此前签署的行政命令。
从目前的情况看，美国似乎并不会顾及苹果太多的感受，即便封禁微信可能带来iPhone销量的损失。据美国媒体报道称，在周五的新闻发布会上，媒体询问美国总统是否考虑过封杀微信可能会挫伤苹果iP
在微信禁令即将于下个月开始执行之际，美国企业牵起了一波反对潮。据外媒报道，包括苹果在内的美国许多主要公司呼吁，特朗普政府终止有关微信（WeChat）的禁令。该禁令旨在试图建立一个排除&l
苹果iPhone12系列手机确定将支持5G模式，因此有很多用户打算在今年更换iPhone12手机，那么这款手机会在什么时候发售上市呢，这里我们来了解下iPhone12手机的具体发售上市时间。
按照以往的经验来看，iPhone 12系列发布后，苹果肯定会对现有iPhone阵容进行调整，放弃一批机型，同时对一些老机型降价。据最新消息称，苹果有可能在iPhone 12发布后不久就会让iPhone SE2的价
苹果将在本年度秋季时间段推出自家首款5G版的iPhone手机iPhone12系列型号机型，iPhone12系列手机被爆出将不再配置耳机跟充电器，如果你需要充电器需要自己另外购买，不过这还是小意思，根据iPhone12爆出的内部零件显示，无线充电器才是重点。iPhone12或取消充电器，这时候无线充电器正是很多iPhone12所需的，或将引领全新的无线充时代！1、Nank南卡无线充电宝POW2价位：169综合得分：98分（满分100）Nank南卡充电宝POW2被称为无线?
11日，创新工场董事长兼首席执行官李开复在HICOOL全球创业者峰会上表示，to C是互联网公司在过去的主题，to B将是未来。在to B领域很多企业还没有..
11日，美团CEO王兴在HICOOL全球创业者峰会上表示，“如果你想创业，不论你现在在哪里，请快来北京，在北京创业，那么你的创业就意味着成功了三分之..
12日，中国电子宣布正式上线中国电子云，总部位于武汉。中国电子方面表示，中国电子云拥有自主技术，采用飞腾CPU和麒麟操作系统，并加入安全可信链..
9月12日的HICOOL全球创业者峰会上，小米集团董事长兼CEO雷军发表“创新商业消费的新变革”主题演讲。雷军首先回顾了小米成立的十年，谈..
据国内媒体报道，我国5G发展迅速，目前全国已经建成48万个5G基站，5G用户超过8000万，5G终端连接数已经超过1个亿。9月11日，在2020世界数字经济大..
本周，华为发布了鸿蒙、EMUI 11等一大波儿新系统，至于大家关心的Mate 40系列，虽然没有提及，但是新机的一些细节已经开始显现出来。现在有网友曝..
对于微软来说，目前正在推动的工作，怎么让更多用户可以更顺畅进行Windows 10系统升级。根据外媒 ZDNet提供的最新报告，微软已经意识到可以通过和..
“劳模”雷军也不只是永远在工作，偶尔也会自娱自乐一下，比如调戏小爱同学。日前，雷军在个人抖音号发布了一段视频。视频中，他问小爱..
9月12日，国外媒体援引消息人士报道称，中方反对字节跳动被迫出售TikTok的美国业务，而是宁愿看到这个短视频应用在美国停止运营。消息人士爆料称，..
9月12日，在HICOOL全球创业者峰会上，美团创始人、董事长兼CEO王兴发表了“全球未来时期创新创业的风口”主题演讲。他表示，创业最重要..
在八年间待过 60 多家馆子的王刚，从没想到会因为视频创作而经历另一种人生。“在乡下长大，去城市打工”是王刚在成为全网美食博主前的全部履历，..
据财联社消息，当地时间 9 月 11 日，苹果公司更新了应用商店审核指南，新增“云游戏”平台上架标准。审核指南放松了云游戏平台限制云游戏平台在符..
9 月 10 日到 9 月 12 日，华为开发者大会2020 HDC在东莞松山湖举办，在大会上华为宣布了鸿蒙即将上手机的重磅消息。搜狐是华为生态伙伴之一，搜狐..
“没有人能够熄灭漫天星光”。在9月10日的华为2020开发者大会上，余承东掷地有声地说道。日前，华为官方公布了一段2分38秒的精剪视频，..
直播和直播是不一样的。大部分追风口的秀场直播火在2015，死在2016。直播电商则在 2015 年底那一片硝烟与一地鸡毛中趟出了新路。..
9月12日消息，据国外媒体报道，苹果公司已经宣布，2020年秋季新品发布会将在太平洋时间9月15日上午10点，也就是在北京9月16日凌晨1点开始，将推出..
据财联社消息，摩根大通昨夜最新分析称，iPhone销售在新品发布前出现“大幅放缓”。分析师表示，尽管近几个月来某些运营商的iPhone SE的销售似乎保..
据中国基金报消息，本周，科技股表现十分疲软，Facebook、亚马逊、苹果、Netflix、谷歌等美国五大科技巨头本周市值共蒸发 3514 亿美元，约合人民币..
对于那些Windows 10用户来说，如果你的系统版本号是v1903，那么要做好升级准备了。据微软官方的最新公告称，微软已经提醒用户Windows 10 Version ..
直播间累计观看人次超 2200 万、清风纸巾热卖30000+单、立白茶籽洗洁精省心装茶籽精华热卖20000+单、华美月饼礼盒中秋月饼大礼包热卖20000+单……..