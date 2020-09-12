摩根大通：iPhone整体销售正在“大幅放缓”

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摩根大通：iPhone整体销售正在“大幅放缓”

2020-09-12 10:25 · 稿源：站长之家

据财联社消息，摩根大通昨夜最新分析称，iPhone销售在新品发布前出现“大幅放缓”。分析师表示，尽管近几个月来某些运营商的iPhone SE的销售似乎保持良好，但该低端iPhone的销售势头也确实有所缓和。摩根大通指出，受新冠疫情再度抬头的影响，当前只有58%的美国苹果零售店是开放的，而在 6 月底该比例为80%。

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