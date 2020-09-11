工信部：中国5G用户超过8000万

在今日的 2020 世界数字经济大会开幕式上，工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖表示，我国5G用户超过 8000 万，数字产业化基础更加坚实。
在今日的 2020 世界数字经济大会开幕式上，工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖表示，我国5G用户超过 8000 万，数字产业化基础更加坚实。
据新华财经消息，9 月 5 日，工信部信息通信发展司司长闻库表示：目前全国5G基站超过 48 万个，5G终端连接数超过 1 亿个。工信部部长肖亚庆表示，我国5G用户超过 6 千万户。
近日，工信部就《通信短信息和语音呼叫服务管理规定(征求意见稿)》公开征求意见，规定明确，任何组织或个人未经用户同意或者请求，或者用户明确表示拒绝的，不得向其发送商业性短信息或拨打商业性电话。用户未明确同意的，视为拒绝。用户同意后又明确表示拒绝接收的，应当停止。
据工信部官网消息，工信部今天发布了《关于下架侵害用户权益APP名单的通报》，对存在侵害用户权益行为且未按要求完成整改的8款APP进行下架处理。被要求下架的8款应用软件包括：VISTA看天下、蓝
工信部 7 月 24 日通报了 58 家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有 8 款APP未按要求完成整改。依据《网络安全法》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》等法律和规范性文件要求，工信部组织对上述APP进行下架。
历经十余年的发展，5G消息终于进入落地阶段。对于这个最先落地的5G应用，大家非常关注的是，5G消息的产品研发进度、场景建设、平台建设、生态建设等各方面的建设进展如何了?在RCS标准制定方面，早在 2008 年，GSMA就开始研究RCS，并在 2016 年形成了RCS UP1. 0 全球通用规范，多媒体消息互通成为大趋势。 2017 年引入了MaaP，也就是企业与个人的消息交互。 2019 年，规范更新到2. 4 版本，RCS被纳入了5G终端标准，RCS从此改名为5G?
在近日举行的2020年工业互联网大会上，中国移动副总经理赵大春作了《5G+工业互联网，开启数字经济新篇章》主题演讲，介绍了中国移动5G+工业互联网的最新实践，阐述了“5G+”计划以及网
近日，工业和信息化部在政务服务热线 12381 基础上整合12300、 12321 功能，实现“三线合一”。“三线合一”试运行期间，在 12381 可实现全部业务功能的同时，12300、 12321 仍保留原有对外服务功能。
昨日，俄罗斯外长拉夫罗夫宣布，俄罗斯准备与中国以及华为公司在5G技术方面开展合作。据悉，俄罗斯最大电信运营商俄罗斯移动通信系统公司(MTS) 2019 年 6 月与华为签署了一项协议，以开发5G连接并在 2019 年和 2020 年在俄初步推出这些网络。
“您的ETC账户已冻结，为避免影响通行，请尽快完成认证”。近日，你是否收到这样一条短信？工信部官微今日提醒，收到这条短信千万别点！这是一条诈骗信息，一不小心钱就没了。据
今日，工信部发布了《关于下架侵害用户权益APP名单的通报》。工信部称， 2020 年 7 月 24 日，工业和信息化部向社会通报了 58 家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有 8 款APP未按要求完成整改。
DoNews 8月13日消息（记者 吴丽）日前，针对企业手机应用软件存在侵害用户信息的问题，工信部发文通报了需整改的App名单，包括去哪儿网、快狗打车、青客租房、房多多等。房多多表示，已在第一时间与工信部建立沟通，对现有App进行自查，并对相关功能调整优化，公司将严格遵守相关监管要求，为用户提供更好的使用体验。房多多方面回应：“原App版本因规划不够整体，存在用户信息安全性的问题，造成用户体验欠佳。目前，内部开发已设
8 月 17 日上午，在“点亮深圳，5G智慧之城”发布会上，深圳市市长陈如桂，深圳市已实现5G独立组网全覆盖，率先进入5G时代，未来将大力实施5G+行动，加快构建一流的5G创新生态。
在 2020 服贸会数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛上，工信部部长肖亚庆介绍，“十八大”以来，中国数字经济规模从 11 万亿增长到35. 8 万亿，占GDP总量达到了36.2%。肖亚庆指出， 2020 年是开启国家“十四五”新征程的基础之年，工信部将高质量编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。明确新形势下的发展目标和任务，培育软件产业生态、推动产业聚集，加快建设数字基础设施，推动5G大规模的商用部署。
今日，工业和信息化部就《通信短信息和语音呼叫服务管理规定(征求意见稿)》公开征求意见。其中，规定明确，任何组织或个人未经用户同意或者请求，或者用户明确表示拒绝的，不得向其发送商业性短信息或拨打商业性电话。用户未明确同意的，视为拒绝。用户同意后又明确表示拒绝接收的，应当停止。
2020工业互联网大会在线上开幕，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆强调重点做好四方面工作。包括：持续推动工业互联网基础设施建设，培育一批系统解决方案供应商和运营服务企业；发挥大型企业引领支撑作用，提高中小企业数字化应用能力，促进一二三产业数字化转型和融通发展；加强创新发展能力，加强关键核心技术攻关和标准研制，加快建立工业互联网数据确权、流转规则，加大人才支持力度等。
此前华为已经宣布获得全球数十个国家的5G订单合同，现在华为将拿下又一个重要的国家5G项目。就在8月23日今日俄罗斯报道称，俄罗斯外长拉夫罗夫当天在一个论坛上宣布，俄罗斯准备与中国以及华为公司在5G技术方面开展合作。
5G的普及速度比大家想象的还要快。据国内媒体报道，9月5日，在2020年中国国际服务贸易交易会5G新兴服务贸易发展论坛上工信部信息通信发展司司长闻库表示，目前全国5G基站超过48万个，5G终端连
从去年开始市场中就出现了各种5G智能手机，截至目前每个品牌几乎都推出了5G手机。在众多手机中，安卓机阵营品牌5G手机，大部分都是搭载高通骁龙865 5G移动平台的，当然每一款5G手机都独具特色。最近又有几款搭载高通骁龙865 5G移动平台的新机受到了不少消费者的喜爱，让我们来盘点一下吧!vivo X50 Pro+今年vivo推出了多款5G手机，而最新上市的vivo X50 Pro+以“专业影像旗舰”著称，受到了不少消费者的关注。vivo X50 Pro+搭载骁龙
8 月 31 日，工信部发布征求意见稿，拟建立“谢绝来电”平台，要求任何组织或个人未经用户同意，不得发送商业性信息或电话，在大多数人眼中，这类信息或电话时常被归为垃圾短信和骚扰电话。
8月31日，工信部发布《通信短信息和语音呼叫服务管理规定(征求意见稿)》提出，任何组织或个人未经用户同意或者请求，或者用户明确表示拒绝的，不得向其发送商业性短信息或拨打商业性电话。用户未明确同意的，视为拒绝。用户同意后又明确表示拒绝接收的，应当停止。
日前，浙江省金华义乌市成功举办“凌海?金华招商引资推介会暨凌海市人民政府与金华企业战略合作项目”签约仪式，凌海市市委书记陈林松等领导出席..
一个新的技术概念或产品形态推出之后，往往会有大批中小品牌跟风效仿，比如近年来近年来销量和关注度均呈复合式增长的厨电新品类——集成厨电。它..
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【外交部回应TikTok美业务出售问题】据央视新闻消息， 9 月 11 日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者提问，美国总统特朗普表示，不会延..
9月11日消息，据国外媒体报道，在一期工程去年建成投产之后，特斯拉上海超级工厂今年年初开始了包括Model Y厂房在内的二期大规模建设，厂房的主体..
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9月11日消息，据国外媒体报道，本周三，特斯拉在美国的劲敌、电动汽车初创公司Lucid Motors发布了其首款电动汽车Lucid Air。据悉，新车共有4款车型..
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9月10日，华为在开发者大会2020上正式发布了鸿蒙OS 2.0，并宣布即日起将面向大屏、手表、车机等128KB-128MB终端设备开源。此后，2021年4月将面向内..
2020年度开发者大会上，华为带来了鸿蒙OS 2.0，带来了EMUI 11，也带来了HMS的最新进展，标志着华为手机在海外生态已经基本独立于谷歌GMS。华为云服..
9 月 10 日晚，有网友反映合肥市政务区仙龙湖路在高德地图上被标注为了“黄泉路”。高德地图客服解释称手机端高德地图出现这个问题，已通知技术部..
随着长三角区域一体化上升为国家战略，长三角的高质量发展进入全面提升的新阶段。源起珠三角、扎根中国的全球化科技集团美的一直紧跟国家战略步伐..
“我国5G用户超过 8000 万，数字产业化基础更加坚实。”工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖在 2020 世界数字经济大会开幕式上表示。..
近日收视率爆表的职场热剧《平凡的荣耀》成了办公室白领们茶余饭后谈论的热点话题，除了演员阵容外，这部职场剧热度飙升的一个重要原因可能是剧中..
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荣耀9月16日将会在北京举行荣耀智慧生活秋季新品发布会，意味着荣耀猎人游戏本的发布时间已经进入倒计时，笔者从荣耀游戏本官宣时就已经开始关注这..