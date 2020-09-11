工信部：中国5G用户超过8000万

从去年开始市场中就出现了各种5G智能手机，截至目前每个品牌几乎都推出了5G手机。在众多手机中，安卓机阵营品牌5G手机，大部分都是搭载高通骁龙865 5G移动平台的，当然每一款5G手机都独具特色。最近又有几款搭载高通骁龙865 5G移动平台的新机受到了不少消费者的喜爱，让我们来盘点一下吧!vivo X50 Pro+今年vivo推出了多款5G手机，而最新上市的vivo X50 Pro+以“专业影像旗舰”著称，受到了不少消费者的关注。vivo X50 Pro+搭载骁龙