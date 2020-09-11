工信部：中国5G用户超过8000万

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工信部：中国5G用户超过8000万

2020-09-11 16:38 · 稿源：站长之家

在今日的 2020 世界数字经济大会开幕式上，工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖表示，我国5G用户超过 8000 万，数字产业化基础更加坚实。


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