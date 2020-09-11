美国星巴克正式用直饮杯盖替代吸管 9月底覆盖所有美国门店

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息：当地时间9月10日，星巴克宣布，9月底美国和加拿大所有星巴克将用直饮杯盖代替吸管。
星巴克称，直饮杯盖比之前的杯盖减少了9%的塑料含量。
值得注意的是，目前，星冰乐等带奶油的饮品，仍然使用园顶盖和吸管，但也都将替换成纸质可降解吸管。
据悉，2018年7月，星巴克公布计划称，将从2020 年开始逐步淘汰其所有商店的塑料吸管。
此前，中国、日本、韩国等国家的星巴克也已开始替换为直饮杯盖。
站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息：当地时间9月10日，星巴克宣布，9月底美国和加拿大所有星巴克将用直饮杯盖代替吸管。
星巴克称，直饮杯盖比之前的杯盖减少了9%的塑料含量。
值得注意的是，目前，星冰乐等带奶油的饮品，仍然使用园顶盖和吸管，但也都将替换成纸质可降解吸管。
据悉，2018年7月，星巴克公布计划称，将从2020 年开始逐步淘汰其所有商店的塑料吸管。
此前，中国、日本、韩国等国家的星巴克也已开始替换为直饮杯盖。
近日网络上出现一段视频，视频内容为一位顾客在星巴克某店消费时，被拒绝了硬币支付方式，在这一视频曝光之后，星巴克中国官方微博表示：大家在我们的门店消费，可选择包括现金支付在内的多种支付方式，我们没有拒收硬币的规定。
据路透社报道，星巴克宣布将在亚洲市场推广更多的人造肉产品。今年4月份，星巴克已经在中国市场中引入人造肉餐品，如“别样牛肉青酱意面”等。据报道称，这一次星巴克要把人造肉产品做得更加符合不同地区消费者的口味。它使用的产品将包括Impossible Foods、Beyond Meat、OATLY等公司供货商品。例如，在香港会推出Impossible Foods的泡芙和三明治，在新加坡则会推出人造肉的汉堡肉饼。除了“?
8月25日消息，不少网友微博反映，星巴克APP、小程序崩溃。有网友表示，刚开始以为网络不好，后来在微博发现原来是星巴克APP崩了。据悉，星巴克在这个七夕节推出了七夕限定款绿椰仙踪抹茶星
8月17日消息，星巴克门店因拒收硬币登上微博热搜。据媒体报道，一位博主在某短视频平台发布一则视频，这位博主在视频中称自己在星巴克某门店消费买单时店员不收硬币。这位店员直言，没办法
电子支付已经在很多地方取代了现金支付方式，但有规定要求任何商家都不得拒绝现金支付方式，不过最近星巴克一家门店因为拒绝接受硬币支付上了热搜，随后官方也出来解释，称在门店消费可选择包括现金支付在内的多种支付方式，没有拒收硬币的规定，疫情期间更鼓励顾客使用无接触式的电子支付方式。
据澎湃报道，星巴克将在更多国家推出人造肉产品。该公司9月8日表示，从9月起将在亚洲门店的菜单中加入植物蛋白类食品和饮料，包括Impossible Foods、Beyond Meat、OATLY等公司产品，以吸引更多具有环保意识的顾客。星巴克表示，正在中国香港、新加坡、新西兰、中国台湾和泰国等市场推出符合当地口味和喜好的产品。
OKEx早报将在每日早间为您带来最新的行情，以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解夜间的动态消息，更好的握把每日行情。行情速递8月26日讯，昨天BTC收跌，跌幅2.93%，尾盘在11400美元附近调整。通过OKEx平台交易数据可以看出，今日早间行情波动较大，BTC开盘报11418.2美元，短时拉升后震荡回落，最低点触及11111美元，此后缓慢拉升，当前11300美元上方盘整。截止发稿，BTC暂报11335.25美元。据OKEx交易大数据显示，BTC合
8月18日消息，饿了么宣布，今日起将和全国100城10万商家联合，正式启动“饿魔来啦”超级品类节。饿了么将按月、按品类造节，即“饿魔来啦”每月以一种美食做主咖，数万种同类商品消费者最低1元购。“饿魔来啦”首期主打奶茶节，8月18日起，星巴克、蜜雪冰城、CoCo都可、沪上阿姨、七分甜等品牌带来超过1万种不同口味的奶茶饮品，最低1元购。据介绍，“饿魔来啦”的尖货均来自连锁大牌，也是受到各地消费者欢迎的口碑单
据悉2020年底，塑料吸管将退出餐饮业。根据国家发改委、生态环境部发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，2020年底，全国范围餐饮行业将禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。
7月21日，主打“在线点，到店取”的星巴克“啡快”服务全面接入阿里巴巴商业操作系统，此次上线的平台包括支付宝、淘宝、口碑和高德。据了解，饿了么也将随后上线这项服务。举例来说，用支付宝或高德地图搜索“星巴克”， 点击“啡快”即可附近门店下单，到店后凭“六脉神剑”“唯快不破”这样的趣味口令领取。根据官方的表述，此次“啡快”接入支付宝、淘宝等应用，是继2018年双方达成新零售全面战略合作之后，星巴克
今日，星巴克“啡快”服务在支付宝、淘宝、口碑和高德正式上线，饿了么随后也将上线这项服务。上线之后，用户可以通过任意一款APP，享受先点后取服务，到店即拿即享。
星巴克“啡快”服务全面接入阿里巴巴商业操作系统，此次上线平台包括支付宝、淘宝、口碑和高德。据阿里方面透露，饿了么也将随后上线这项服务。此前，星巴克曾与阿里巴巴在 2018 年达成新零售全面战略合作。当年 12 月，星巴克还上线了全新的线上新零售智慧门店，星巴克会员体系和阿里生态全面打通，实现不同消费场景下会员注册、权益兑换的互通互联。据阿里方面透露，截至2019年12月底，阿里巴巴与星巴
今日，星巴克“啡快”服务正式在饿了么上线，此前，“啡快”已在支付宝、淘宝、口碑和高德上线。用户可以通过任意一款APP，享受先点后取服务，到店即拿即享。
为了迫使Facebook改变在其平台上处理仇恨言论和虚假信息的方式，迪斯尼加入了削减Facebook广告的大公司行列。
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。7 月 28 日收盘后，星巴克公布Q3 财报。从数据上来看，受疫情影响依旧在持续。单季42. 2 亿美元的营收，同比下降了38%;EPS更是从去年同期的盈利0. 67 美元直接掉到亏损0. 46 美元。如果单看可比同店销售，指一个成熟的星巴克门店的平均业绩，Q3 全球范围能整体下降40%?
今后，通过支付宝小程序，你去星巴克喝咖啡可以减少排队等待，到店即享了！7月21日，阿里巴巴与星巴克公布了双方合作的最新进展：主打“在线点、到店取”的星巴克“啡快&rdquo
据微信公众号「央视财经」 7 月 12 日消息，今年 1 月国家发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，规定到 2020 年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。 6 月 30 日，麦当劳中国就宣布，即日起，北京、上海、广州、深圳近千家餐厅将率先停用塑料吸管，同时在杯盖的设计上进行了微调。
冰尊净水器器是净水器十大品牌排名第一!现在的人们对环保意识强，对饮水健康非常重视，据世界净水器观察网调查，88%的新房装修都会把净水器列入家电采购清单，是新房装修必不可少的一项支出。但是，市面上的净水器品牌众多，很多消费者不知如何选购净水器，于是世界净水器观察网根据国内水质条件，净水器销售情况，消费者使用净水器的反馈效果进行分析统计，评选出世界净水器十大品牌排名，具体如下：净水器什么牌子好：冰尊净水?
7月13日，据媒体报道，从今年9月1日起，新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》将施行，规定到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。根据规定，未遵守国家
近日，国家发改委、生态环境部等九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，提出自2021年1月1日起，在直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所，餐
日前，浙江省金华义乌市成功举办“凌海?金华招商引资推介会暨凌海市人民政府与金华企业战略合作项目”签约仪式，凌海市市委书记陈林松等领导出席..
一个新的技术概念或产品形态推出之后，往往会有大批中小品牌跟风效仿，比如近年来近年来销量和关注度均呈复合式增长的厨电新品类——集成厨电。它..
直播间累计观看人次超 2200 万、清风纸巾热卖30000+单、立白茶籽洗洁精省心装茶籽精华热卖20000+单、华美月饼礼盒中秋月饼大礼包热卖20000+单，这..
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9月11日消息，受疫情影响，为避免聚集增加感染风险，台积电今年将停办运动会。台积电台积电运动会已举办多年，去年有1万多人参加，但今年情况特殊..
9月11日消息，据国外媒体报道，本周三，特斯拉在美国的劲敌、电动汽车初创公司Lucid Motors发布了其首款电动汽车Lucid Air。据悉，新车共有4款车型..
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9月10日，华为在开发者大会2020上正式发布了鸿蒙OS 2.0，并宣布即日起将面向大屏、手表、车机等128KB-128MB终端设备开源。此后，2021年4月将面向内..
2020年度开发者大会上，华为带来了鸿蒙OS 2.0，带来了EMUI 11，也带来了HMS的最新进展，标志着华为手机在海外生态已经基本独立于谷歌GMS。华为云服..
9 月 10 日晚，有网友反映合肥市政务区仙龙湖路在高德地图上被标注为了“黄泉路”。高德地图客服解释称手机端高德地图出现这个问题，已通知技术部..
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“我国5G用户超过 8000 万，数字产业化基础更加坚实。”工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖在 2020 世界数字经济大会开幕式上表示。..
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