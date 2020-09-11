美国星巴克正式用直饮杯盖替代吸管 9月底覆盖所有美国门店

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息：当地时间9月10日，星巴克宣布，9月底美国和加拿大所有星巴克将用直饮杯盖代替吸管。

星巴克称，直饮杯盖比之前的杯盖减少了9%的塑料含量。

值得注意的是，目前，星冰乐等带奶油的饮品，仍然使用园顶盖和吸管，但也都将替换成纸质可降解吸管。

据悉，2018年7月，星巴克公布计划称，将从2020 年开始逐步淘汰其所有商店的塑料吸管。

此前，中国、日本、韩国等国家的星巴克也已开始替换为直饮杯盖。