Android 11 Go版本支持2GB内存 应用启动速度提速20%

站长之家(ChinaZ.com)9 月 11 日 消息：在本周早些时候Android11 正式发布之后，谷歌还针对低端手机推出了新的精简版Android系统。

Android 11 Go 版本最重要的升级就是总体上性能的提升，谷歌声称Android 11 Go中应用的启动速度比Android 10 Go快20%。与此同时，在短信方面，Android 11 Go还在通知栏中为对话设置了一个专用区域，这样用户就可以在一个地方看到所有正在发送的文本，而不管具体使用的是什么应用程序。

此外，Android 11 Go还具备了和Android11 一样的谷歌基于手势的导航，就像普通的一样。屏幕底部不再有一排按钮，用户可以向上滑动或者两侧滑动回主页，或者向上滑动并长按屏幕查看最近使用的应用程序。

随着数字隐私变得越来越重要，谷歌也为Android 11 Go提供了更精细的安全设置，包括一次性授予应用程序访问相机、麦克风或GPS等硬件的能力。当用户很长时间没有使用过的应用程序时，Android 11 Go会自动重置应用程序的权限，以防止人们可能已经忘记的旧设置影响到安全性。

但也许Android 11 Go最大的变化是，之前的Android Go版本仅限于内存为1 GB的手机。随着智能手机升级，Android 11 Go已经可以支持内存高达2 GB的手机。谷歌声称，这一变化将允许Android 11 Go设备在后台运行比以前多三到四个应用程序。

比较可惜的是，关于Android 11 Go何时会出现在当前的Go手机或未来的手机上仍犹未可知。