华为FreeBuds Pro无线耳机发布 售价1099元起

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华为FreeBuds Pro无线耳机发布 售价1099元起

2020-09-10 21:21 · 稿源：站长之家

在今日晚间的华为全场景发布会上，华为正式发布了FreeBuds Pro无线耳机。据悉，华为FreeBuds Pro耳机全球首发支持了动态降噪技术，充满电后单次通话时间长达 4 小时，音乐播放时长达 7 小时。同时，FreeBuds Pro还支持快充技术。售价方面，FreeBuds Pro耳机售价 1099 元，无线充电版售价1199。

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