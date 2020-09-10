华为FreeBuds Pro无线耳机发布 售价1099元起

蓝牙耳机流行的时代，蓝牙耳机怎么选成为了当下很多人的困惑，目前，蓝牙耳机的佩戴方式主要有三种，分别是头戴式、入耳式和半入耳式。其中使用头戴式耳机的人还是占少数，一般是音乐超级发烧友。很多人还是倾向于选择入耳式或者半入耳式耳机，其小巧轻盈的优势更符合随身携带的使用场景需求。其中舒适度上那就要数半入耳了，但是大家又担心会不牢固，其实现在耳机大多数设计都是人体工程学设计，非常的合理，推荐几款比较好的给大