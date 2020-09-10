华为回应芯片遭打压：让大家有一个非常好的机会 危、机并存

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 华为最新资讯 > 正文

华为回应芯片遭打压：让大家有一个非常好的机会 危、机并存

2020-09-10 20:45 · 稿源：站长之家

据中国新闻网报道，今日，针对“芯片遭打压”问题，华为消费者业务软件部总裁王成录回应称，从芯片问题上看，中国所有行业都应该清醒了吧?芯片问题给了企业反思，没有选择就是最好的选择。限制反而让大家有一个非常好的机会，危、机并存。

网友热搜:

华为手机黑屏华为手环B5铅石青版华为畅享7性价比怎么样华为三星专利战 ppt华为折叠手机华为畅玩5华为技术总监年薪华为手机华为投资控股公司官网华为新资讯华为手环app官网下载华为Mate40发布时间
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
telnet 2020华为开发者大会 微信读书 hook技术 lstm pycharm K8s nacos oop 中国统一操作系统UOS

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM