华为回应芯片遭打压：让大家有一个非常好的机会 危、机并存

据中国新闻网报道，今日，针对“芯片遭打压”问题，华为消费者业务软件部总裁王成录回应称，从芯片问题上看，中国所有行业都应该清醒了吧?芯片问题给了企业反思，没有选择就是最好的选择。限制反而让大家有一个非常好的机会，危、机并存。
据中国新闻网报道，今日，针对“芯片遭打压”问题，华为消费者业务软件部总裁王成录回应称，从芯片问题上看，中国所有行业都应该清醒了吧?芯片问题给了企业反思，没有选择就是最好的选择。限制反而让大家有一个非常好的机会，危、机并存。
继美国半导体行业协会（SIA）发声之后，国际半导体产业协会（SEMI）在其官网发布最新声明，请求美国商务部将华为禁令延长120天。SEMI在声明中表示，认识到出口管制措施在应对美国国家安全威胁
失去了麒麟高端芯片，华为旗舰要保持Android阵营高端市场产品竞争力，唯一选择就是高通骁龙 8 系列旗舰芯片即便是在目前的阴霾笼罩下，高通和华为这两家中美通信行业的领军企业，依然存在着竞争合作的平衡点。麒麟芯片即将停产无米之炊，扼腕叹息。华为终端CEO余承东前几天坦承，受美国政府第二轮制裁打击，华为芯片将在 9 月 15 日之后停止生产。华为即将发布的旗舰新品Mate40 将搭载5nm工艺的麒麟 9000 芯片(原先命名为1020)，但
在9月15日华为禁令到来之前，联发科还在做最后的努力。今日有消息称，随着美国对华为禁令将自9月15日生效，联发科于今日（28日）最新证实，目前已经依照规定向美方申请，力争9月15日之后，可以
昨日，华为心声社区公布了华为轮值董事长郭平与新员工座谈纪要，在被问及芯片问题时，郭平表示，建立备胎计划已经十几年了，当时用的是别人的芯片，但是仍然保持足够的投资去做海思，华为会继续保持对海思的投资，同时会帮助前端的伙伴完善和建立自己的能力。
9月2日，华为官方心声社区刊载了名为《不要浪费一场危机的机会》的文章，记录了华为轮值董事长郭平与新员工的座谈纪要。郭平在谈话和对答中就华为业务、被美“制裁”、芯片问题、未
据韩媒报道，华为手中的基站芯片数量充足，可支持其未来数年的经营发展。报道称，这意味着，美方对华为的制裁对其企业级、运营商业务的影响有限，要明显低于其智能手机业务。知情人士称，华
据上游供应链最新消息称，华为目前手机OLED驱动芯片处于流片阶段，今明两年华为旗舰机不一定搭载自研的OLED驱动芯片，不过他们正在加速自有产品的推进速度。按照供应链的说法，华为购置的芯片
9月9日消息，据国外媒体报道，由于美国禁令，三星电子和SK海力士将从下周二（9月15日）开始停止向华为出售芯片，此举可能会影响两家公司的销售。据外媒报道，这两家韩国公司正为销售大幅下滑做准备。据悉，许多中国公司购买韩国芯片，为华为的智能手机和平板电脑生产线供货。对于三星的半导体部门来说，这是相当大的损失，因为华为是三星最大的存储芯片客户之一。与此同时，三星也失去了它在移动行业最大的竞争对手之?
9月15日，是美国升级版禁令期限的最后一天。如果没有许可，华为将无法再向联发科等第三方IC设计厂商采购芯片。届时，除了现有存货，华为将面临无芯片可用的局面。据新浪报道，面对芯片供应的封
据台积电官网消息，截至今年 7 月，台积电已经生产超 10 亿颗7nm芯片。这些芯片用于 100 个以上的产品，包括苹果、华为在内的全球几十家公司都是台积电的客户。台积电7nm制程工艺于 2018 年 4 月大规模投产，首批生产的产品包括苹果A12 芯片、华为海思麒麟 980 芯片等。
美国最新一波的禁令会导致华为外购芯片也面临困难，此前有消息称联发科的5nm天玑2000芯片也受到了影响，本来这颗芯片是重点供应华为的，传闻被迫取消。不过联发科方面已经否认了相关消息，表示
根据华为消费者业务CEO余承东最新确认的消息，全新华为Mate 40系列旗舰将在9月份如期发布，同时他还宣布，该系列机型将搭载新款麒麟9000系列芯片，但由于美国禁令导致台积电断供，这将可能是麒麟芯片的绝唱，因此也得到了更多网友的极大关注。而它的价格自然也是广大消费者十分关心的问题。现在有最新消息，近日有国外数码博主曝光了据称是华为Mate40 Pro的售价信息。根据国外数码博主最新晒出的信息显示，全新的华为Ma
今日，针对“华为手机成立屏幕驱动芯片部门”的报道，华为方面回应称，确实成立了该部门。早在去年( 2019 年)年底华为就在搞相关项目了。华为海思第一款OLED Driver已经在流片了。
据华为心声社区消息，日前，华为轮值董事长郭平与新员工进行座谈，于9月2日对外公开了署名为《不要浪费一场危机的机会》的座谈会纪要。有员工问道：“除去美国制裁这一主要影响因素，公司
路透社报道，据知情官员透露，特朗普政府将进一步收紧对华为技术有限公司的限制，旨在打击其获得商用芯片的行为。美国商务部的本次行动将扩大 5 月份宣布的限制措施，旨在防止这家中国电信巨头在没有特别许可的情况下获得半导体供应 - 包括外国公司制造的使用美国软件或技术开发或生产的芯片。
今日有博主爆料称，华为成立了专门部门做屏幕驱动芯片，进军屏幕行业。该博主还曝光了一份余承东签发的《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》。据悉，虽然中国目前成为了屏幕生
现在或许是华为最难的时候，外部的打压已经到了相当严峻的地步，当然他们内部也并没有放弃，开始了各种自研技术。据网友给出的消息，华为余承东近日签发了一份名为《关于终端芯片业务部成立显
据外媒huaweicentral消息，华为将在 9 月之后停止其高端麒麟芯片组的制造，同时，该公司似乎已计划启动自己的芯片组生产。
华为钱包APP近日发布了最新版本9.0.10，变化相当大，尤其是开始正式支持Huawei Card数字信用卡，并新增大量交通卡。Huawei Card其实今年4月份的P40系列发布会上就宣布了，号称是“华为手
华为手机目前是国内智能手机品牌销量第一的厂家，产品价位段覆盖几百元到上万元，几乎可以满足很多消费者选择手机的价位，对普通消费者来说，华为手机怎么样，他们的手机有哪些优点呢，以下我们来介绍下华为手机的一些比较有特点的地方。
【TechWeb】9月10日消息，TCL科技发布公告称，公司于2020年9月10日收到中国证监会通知，中国证监会上市公 司并购重组审核委员会（以下简称“并购重..
【TechWeb】9月10日消息，中兴通讯发布公告称，经国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路产业基金”）与中兴通讯股份有限公司..
【TechWeb】9月10日消息，腾讯会议今日对外披露，上线245天，用户数已经突破1亿。与此同时，腾讯会议还发布了企业版。腾讯会议企业版最高支持2000..
今天下午，华为举行了HDC 2020开发者大会，发布了鸿蒙2.0系统、EMUI 11及方舟编译器2.0等全新系统及软件技术。这次的重点是软件生态，但是大家对华..
国家邮政局实时监测数据显示， 9 月 10 日，2020年我国第500亿件快件诞生。仅用时 8 个多月就完成500亿件快递业务量，不仅显现了我国快递发展的蓬..
在今日晚间的华为全场景发布会上，华为正式发布了FreeBuds Pro无线耳机。据悉，华为FreeBuds Pro耳机全球首发支持了动态降噪技术，充满电后单次通..
9月10日晚，华为全场景发布会上，华为发布了新一代TWS无线耳机——FreeBuds Pro，这是华为耳机中的新旗舰产品，全球首发动态降噪技术，..
9月10日晚，华为带来了全新升级款智能手表WATCH GT 2 Pro，外观升级，运动模式更丰富，还能在户外迷路时救你一命。作为WATCH GT 2的升级版，WATCH..
锤子科技CEO罗永浩预告将于9月11日晚上8点在直播间带货，本次直播带货为苏宁专场。带货清单显示，罗永浩本次将带来iPad惊喜价，具体机型为iPad 20..
9月10日消息，据国外媒体报道，一名行业知情人士表示，三星电子旗下三星显示已申请一项出口许可证，以便持续向华为供货。三星显示的竞争对手LG显示..
9月10日消息，据媒体报道，飞利浦要出售家电业务，九阳和格力电器有意参与竞购，交易价值最高可达30亿欧元。值得注意的是，飞利浦还与美的、海尔等..
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2020年9月11日，这天是周五，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，这次更新的问题其实很冷门，问题是“公交车超载的标准是1平米站多少人？”如果..
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