腾讯会议：上线245天 用户数突破1亿

【腾讯回应封号男子坠亡事件】据澎湃新闻今天早些时候报道，8 月 25 日，广东深圳一市民唐仁（化名）反映自己弟弟因微信被封号影响做生意，多次申诉无果从腾讯公司坠楼身亡。坠亡男子家属表示，自己弟弟因为微信被封号影响了做生意，经过多次申诉后，微信号依旧没有被解封，申诉无果后从腾讯公司坠楼身亡。 8 月 27 日，腾讯公司正式对外回应此事表示，该男子因被投诉色情骚扰才被封号。
在腾讯通过微信拿到移动互联网船票前，微博曾是腾讯绝不容失败的战场。腾讯也曾倾尽全力扶持微博，甚至用QQ空间为其导流，这也是很多人开通过腾讯微博的原因。
如果不是看到关停公告，你还记得腾讯微博吗?9 月 5 日，腾讯微博团队发布公告称，由于业务调整，腾讯微博将于 2020 年 9 月 28 日停止服务和运营，届时将无法登录。
于昨日( 8 月 12 日)发布的 2020 年Q2 财报中，腾讯首次提及了私域这一概念，并接近给出了一个定义和未来市场预判。在“业务回顾与展望”部分，腾讯写道：
商业时代下的品牌生存尤为艰难，并不单纯是资本与技术的优势，有时更为重要的是未来发展方向的抉择，这才是大势所趋！譬如说，以“社区运营”而闻名互联网的腾讯品牌，虽起始于末端，却胸怀大志，紧随时代趋势布局于云计算领域，腾讯云便就此应运而生！九月初，执着于云计算未来产业宏图的腾讯云传来捷报，国际知名机构Gartner正式公布，此次成功入围魔力象限的国际商家共有七家，而腾讯云便是其中之一；这意味着从此以后，就全球?
前段时间，腾讯发布了 Q2 财报，并且首次在财报中提到了「私域」这一概念。在“业务回顾与展望”部分，腾讯写道：“我们认为，微信生态正重新定义中国的网络广告，令广告主可在其私域，例如公众号及小程序，与用户建立关系，使其投放可有效维护长远而忠诚的客户关系，而非只是单次交易的广告投放。”
互联网平台上，有时候，青春一旦唤醒就是结束。3 亿人曾经用过的腾讯微博，近日宣告了它的赛博死亡： 9 月 28 日，这个诞生了 10 年的平台将正式停服。
如果评选今年爆款综艺，《乘风破浪的姐姐》(下称“《浪姐》”)必须榜上有名，节目从开播到今天收官，围绕姐姐们的话题热度一波未平一波又起。一荣俱荣，高流量曝光也成了赞助商们的“加分项”。独家冠名商“姐姐都在用的贵妇膏”梵蜜琳趁势而起，至于姐姐们是否真的会涂已经不重要，就像她们平时大概不会用vivo，也几无可能在唯品会上买衣服一样，但丝毫不会影响这些合作品牌乘风破浪，声量大增。不过，?
有人住公寓里，有人住别墅里，而我，却 24 小时生活在会议室里。我很喜欢这个家，在这个家里，我见过太多的人，听过太多的事，心里也藏了很多秘密，今天，请允许我一吐为快。我是讯飞会议宝，来自科大讯飞家族，是一款专为会议纪要而设计的智能办公设备，我最厉害的就是能把我听见的话瞬间变成文字记录下来。两个月前，一位行政小姐姐从快递叔叔手里接过了我，带到了这间公司，被喷了一身酒精以后，我被留在了她自己的办公桌上。她
腾讯微博宣布将于2020年9月28日晚23时59分停止服务和运营。9月7日，对于腾讯微博停运，吴晓波表示，当初腾讯微博和新浪微博抢市场之际，马化腾还亲自上台邀请名人为腾讯微博打call，只可惜新浪
今日，飞书正式发布全新飞书会议室解决方案。飞书会议室解决方案覆盖了企业会议的各个节点，包括会议预约、会议室预定，议中的签到、投屏、共享，以及会后的会议录屏发送。
2019年腾讯视频因热播剧《庆余年》超前点播深陷舆论漩涡。知名律师@逻格斯logics将腾讯视频起诉至深圳南山区人民法院，要求确认《腾讯视频超级影视VIP会员服务协议》下的多项条款无效，并赔偿
9 月 10 日，在 2020 腾讯全球数字生态大会智能教育专场上，腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生正式宣布，在“腾讯WeLearning智能教育解决方案”的基础上，发布面向教学场景全流程的操作系统——“腾讯教育智脑”，助力教育管理者、学校、机构，实现高效教学和管理。汤道生表示，在疫情的影响下全国 3 亿师生把校园与课堂搬上了云端，经历一场规模空前的“线上迁移”，数字技术首次大规模、长时间地深入课堂，与教?
在Q2 业绩会上，腾讯表示美国收入在全球收入的比重不到2%，美国业务在其广告总收入的比重不到1%。
据天眼查数据显示， 8 月 5 日，广州酷狗计算机科技有限公司新增多条股权出质信息，全部股东均出质股权，质权人为腾讯音乐(北京)有限公司。其中，腾讯音乐(北京)有限公司由腾讯音乐娱乐香港有限公司100%持股。
8 月 20 日，成都市与腾讯签署协议，成都与腾讯“新文创和智慧城市”战略合作正式开启。成都市代市长王凤朝，成都市委常委、成都高新区党工委书记方存好，成都市副市长刘筱柳，成都市政府秘书长周先毅，成都高新区管委会主任余辉及相关部门领导，腾讯集团副总裁、阅文集团首席执行官、腾讯影业首席执行官、国际电子竞技联合会副主席程武，腾讯集团副总裁兼西南区总经理蔡光忠，腾讯云副总裁潘华，腾讯游戏副总裁、腾讯电竞总经理侯
9 月 4 日，腾讯微博宣布由于业务调整，将于 2020 年 9 月 28 日晚 23 时 59 分停止服务和运营，届时将无法登录。
腾讯深入产业互联网的思路方法：孵化、合作、培训、投资，基于腾讯云启产业生态平台，摸索和重塑产业互联网时代的生产关系。同腾讯合作持续一年后，飞虎互动拿到了投资。
据法国《回声报》，腾讯收购法国游戏公司Voodoo的少数股权。
8月15日消息，北京市与腾讯电竞在北京国际电竞创新发展大会上达成战略合作，腾讯电竞将全力支持“电竞北京2020”系列活动，电竞人才培养、大型文化体验活动等多项内容也将逐一推进，更
【TechWeb】9月10日消息，TCL科技发布公告称，公司于2020年9月10日收到中国证监会通知，中国证监会上市公 司并购重组审核委员会（以下简称“并购重..
【TechWeb】9月10日消息，中兴通讯发布公告称，经国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路产业基金”）与中兴通讯股份有限公司..
【TechWeb】9月10日消息，腾讯会议今日对外披露，上线245天，用户数已经突破1亿。与此同时，腾讯会议还发布了企业版。腾讯会议企业版最高支持2000..
今天下午，华为举行了HDC 2020开发者大会，发布了鸿蒙2.0系统、EMUI 11及方舟编译器2.0等全新系统及软件技术。这次的重点是软件生态，但是大家对华..
国家邮政局实时监测数据显示， 9 月 10 日，2020年我国第500亿件快件诞生。仅用时 8 个多月就完成500亿件快递业务量，不仅显现了我国快递发展的蓬..
在今日晚间的华为全场景发布会上，华为正式发布了FreeBuds Pro无线耳机。据悉，华为FreeBuds Pro耳机全球首发支持了动态降噪技术，充满电后单次通..
9月10日晚，华为全场景发布会上，华为发布了新一代TWS无线耳机——FreeBuds Pro，这是华为耳机中的新旗舰产品，全球首发动态降噪技术，..
9月10日晚，华为带来了全新升级款智能手表WATCH GT 2 Pro，外观升级，运动模式更丰富，还能在户外迷路时救你一命。作为WATCH GT 2的升级版，WATCH..
锤子科技CEO罗永浩预告将于9月11日晚上8点在直播间带货，本次直播带货为苏宁专场。带货清单显示，罗永浩本次将带来iPad惊喜价，具体机型为iPad 20..
9月10日消息，据国外媒体报道，一名行业知情人士表示，三星电子旗下三星显示已申请一项出口许可证，以便持续向华为供货。三星显示的竞争对手LG显示..
9月10日消息，据媒体报道，飞利浦要出售家电业务，九阳和格力电器有意参与竞购，交易价值最高可达30亿欧元。值得注意的是，飞利浦还与美的、海尔等..
腾讯云发布针对中国企业出海的一站式生态服务“护航计划”。腾讯云将联合毕马威中国、App Annie、Airwallex空中云汇、飞书深诺、扬帆出海等合作伙..
最近关于新冠疫苗的消息非常多，诸多重大进展令人期待。据媒体最新报道，全球第一个、也是唯一一个鼻喷新冠肺炎疫苗已通过国家药品监督管理局的应..
鸿蒙OS 2.0终于从传闻走到了台前，具备跨设备、服务流转、极速直达、可视可说、隐私安全五大能力。按照华为官方的说法，鸿蒙OS 2.0基于分布式应用..
在2020腾讯全球数字生态大会上，腾讯研究院联合腾讯云发布了《数字中国指数报告（2020）》，报告显示：2019年数字中国指数继续保持高速增长，其中..
9 月 9 日晚，三星通过线上直播发布了新一代折叠屏手机Z Fold 2 5G国行版以及 Z Fold 2 Thom Browne限量版。新品较上一代折叠屏手机有了较大升级，..
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2020年9月11日，这天是周五，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，这次更新的问题其实很冷门，问题是“公交车超载的标准是1平米站多少人？”如果..
据中国新闻网报道，今日，针对“芯片遭打压”问题，华为消费者业务软件部总裁王成录回应称，从芯片问题上看，中国所有行业都应该清醒了吧?芯片问..
今日，腾讯会议公布数据称，上线 245 天，腾讯会议用户数突破 1 亿，成为最快超过 1 亿用户的视频会议产品。..