腾讯会议：上线245天 用户数突破1亿

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腾讯会议：上线245天 用户数突破1亿

2020-09-10 20:41 · 稿源：站长之家

今日，腾讯会议公布数据称，上线 245 天，腾讯会议用户数突破 1 亿，成为最快超过 1 亿用户的视频会议产品。

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