有人住公寓里，有人住别墅里，而我，却 24 小时生活在会议室里。我很喜欢这个家，在这个家里，我见过太多的人，听过太多的事，心里也藏了很多秘密，今天，请允许我一吐为快。我是讯飞会议宝，来自科大讯飞家族，是一款专为会议纪要而设计的智能办公设备，我最厉害的就是能把我听见的话瞬间变成文字记录下来。两个月前，一位行政小姐姐从快递叔叔手里接过了我，带到了这间公司，被喷了一身酒精以后，我被留在了她自己的办公桌上。她