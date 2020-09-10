荣耀30和V30系列将首批搭载Magic UI 4.0

在今日下午的华为开发者大会上，华为消费者业务软件部总裁王成录表示，Magic UI 4. 0 计划将于 9 月中旬开启内测招募活动，荣耀 30 系列和荣耀V30 系列成为首批搭载机型。
在今日下午的华为开发者大会上，华为消费者业务软件部总裁王成录表示，Magic UI 4. 0 计划将于 9 月中旬开启内测招募活动，荣耀 30 系列和荣耀V30 系列成为首批搭载机型。
一个多月前，荣耀30青春版正式发布，填补了市场中千元5G的空白。一个多月后，这款手机仍然销售火爆。它不像传统5G手机那样价格昂贵，让人望而却步，起售价仅为1699元，使得更多人可以享受5G的乐趣。不仅如此，这款手机在综合测试中，有着令人出乎意料的实力。荣耀30青春版采用6.5英寸屏幕，屏占比为91%，尺寸大小刚刚好。它的这块屏幕支持90Hz刷新率，比传统60Hz有着接近一半的流畅度提升。在千元5G手机中，采用高刷新率的 产品屈?
一个多月前，荣耀在夏季发布会中带来荣耀30青春版，以1699元起售的价格，开启5G千元手机篇章。在这款手机发售后，吸引了大批年轻人前来购买，多家权威媒体也给出一致好评。在此之前，千元5G手机市场产品不多，优势不足，没有针对年轻人的机型，而这款手机以潮流、青春的姿态出现，填补了市场空白。说到潮流，似乎是5G手机上难以遇见的一项。通讯技术的发展，使手机对做工的要求越发严格，与5G网络相比，外观成为次要的部分。因此，
转眼间不平凡的2020年已过去了大半，在炎炎夏日中中国传统“情人节”就要到了，作为一年一度的“虐狗日”，如何提前准备好一款让另一半心仪的礼物就成为诸多钢铁直男苦思冥想的一大难题。而此时，各大手机厂商也会适时推出各种各样的特殊定制版机型，往往会成为不错的选择。现在有最新消息 ，近日荣耀官方就率先带来了由野兽派设计的七夕限定礼盒。据荣耀官方最新发布的消息显示，荣耀将于8月21日推出由野兽派设计的七?
2020 年，受疫情的影响，各个行业都受到很大冲击，但是华为和荣耀却还能够保持逆势增长，成为唯二保持增长的手机品牌。华为和荣耀都扛住了疫情的冲击，这其中华为和荣耀的优异的产品质量是它们保持增长的主要原因。那么“华为”和“荣耀”哪个好?下面小编为大家带来两者的异同解读。 同：荣耀共享华为的技术、质量与生产体系 荣耀和华为同为华为集团旗下的消费者品牌，两者最大的相同点是技术同源。两者都是全球标志性的、领先的?
王者荣耀在最近开启了荣耀中国节银河配对活动，算是王者荣耀的七夕节活动，很多玩家还不清楚这个活动怎么玩，下面就来为大家详细的介绍一下。
王者荣耀世冠云门票活动入口。2020 年王者荣耀世界冠军杯总决门票发售后被一抢而光，但官方还未玩家们准备了世冠云门票，参与世冠云门票活动基友机会获得，而且还会有皮肤奖励，下面小编带来了王者荣耀世冠云门票活动地址，一起来看看吧。
8月15日，荣耀“绝地战警”特训营活动在石家庄线下体验店举办。本次荣耀联手8月14日火爆上映的电影《绝地战警：疾速追击》，将电影情节与旗下荣耀平板V6等智能产品巧妙结合，设置了精
8月20日，王者荣耀GK战队发布消息，将队内多位选手挂牌，这其中包括了卢家鹏（ID：GK.鹏鹏），杨廷普（ID：GK.阿改）等多位主力，这让不少粉丝表示担心，这样挂牌选手会不会影响到战队之后的成绩。
荣耀笔记本有一项非常便捷的功能—多屏协同，应用这个功能我们就可以将手机和电脑联通，进行文件传输、电脑音视频通话等操作，下面为大家带来荣耀笔记本多屏协同功能的使用方法。1. 手机电脑碰一碰使用荣耀笔记本的多屏协同，我们需要打开荣耀手机的NFC开关，随后用手机背部的NFC区域触碰荣耀笔记本的Magic-link标签，就能实现手机与电脑的联通，整个过程不需要网络和数据线的支持。还有其他的方法，例如靠近连接，即打开荣耀笔记?
王者荣耀神秘商店在8月18日正式的开启了，很多玩家还不清楚这次王者荣耀的神秘商店的活动时间持续到什么时候，下面就来为大家详细的介绍一下。
今日，微博正式宣布收购2020KPL王者荣耀春季赛和王者荣耀世界冠军杯双料总冠军-豚首王者荣耀战队(TS战队)，并将冠军阵容全员保留。未来战队将以“WB.TS”为名，继续征战王者荣耀职业联赛(KPL)系列赛事。
一直以来，荣耀称号都是召唤师们追求的竞技荣耀，从区、市、省级一直到国服最强，彰显了玩家的竞技水平。但问题在于，省级称号到国服最强之间的差距太大了，这一定程度上打击了召唤师们想要追
2020年的七夕节马上就要到了，王者荣耀也在七夕节临近的时候也会有七夕节的皮肤返场，一些小伙伴还不清楚今年的七夕节返场皮肤是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
荣耀前不久官宣9月16日将在北京举办秋季新品发布会，届时发布首款游戏本——荣耀猎人游戏本，荣耀来势汹汹进军游戏本市场想要分一杯羹，那么一定会拿出实打实的技术。据悉，荣耀猎人游戏本亮点十足，仅仅散热方面就已经加持两款专利技术！看来背靠华为集团的荣耀品牌，在自研发技术的加持下拥有强大的底气，荣耀猎人游戏本值得期待。拥有技术底气的品牌在市场上才有话语权，如果一直采用舶来品技术的企业，在市场上是没有话语权的?
8月24日消息，据YTG电竞俱乐部官方微博宣布，即日起，YTG电竞俱乐部正式更名为KS.YTG电竞俱乐部，快手已完成收购YTG战队，正式进军KPL职业联赛。快手方面表示，未来将继续发力电竞领域，打造游戏电竞内容生态。以下为YTG电竞俱乐部微博原文：2020年8月23日，YTG电竞俱乐部正式加入北京华艺汇龙网络科技有限公司（快手@快手游戏直播 ）。
近段时间5G手机有很过“刷屏”的，不少厂家纷纷推出自家的旗舰产品，用各种独特的功能来吸引用户。今天我们也来说一款5G新品，但与其他手机不同，这款产品是目前市场中唯一的5G大屏手机，荣耀X10 Max。这款手机在7月2日发布后，获得很多人的好评，关于它的讨论更数不胜数，而这款手机除了大屏，在其他方面还为人们你带来不少惊喜。荣耀X10 Max采用7.09英寸定制超大屏，在目前还处于初期的市场中，定做如此大屏将面临成本高、出片?
9月4日晚间，华为终端有限公司荣耀营销部营销经理申开朗(@申开朗_SKY)突然宣布，自己正式退休了！申开朗表示，自己从从大学毕业就进入华为，见证了华为成长为全球领先的信息与通信技术企业，亲
9月3日，王者荣耀官方微博公布了S21赛季限定皮肤——鬼谷子的“原初探秘者”。官方介绍了这款皮肤的背景故事：“在云梦泽学者的诸多发明中，这套披风是诞生较晚的一
荣耀MagicBook 系列锐龙版发布已经有一段时间了，小编也终于在818活动中购买了其中一款荣耀MagicBook 14锐龙版，新一代荣耀MagicBook 14锐龙版无论是外观还是性能都有很大升级，下面就和小编一起重温整个开箱过程吧。荣耀MagicBook 14锐龙版的包装填充非常厚实，打开之后我们发现包装内有笔记本电脑、电源适配器以及数据线三部分。整体机身小巧精致，荣耀MagicBook 14锐龙版在外观上采用钻石切割精致的小蓝边腰际线，以及A面仅有的
虎扑作为国内知名的论坛社区，聚集了无数的数码爱好者、潮流爱好者，这些用户对于产品的要求往往都非常高，也都非常挑剔，少有一款产品能让其满意。近日，在虎扑论坛举办了一个关于智能电视的票选活动。荣耀电视、红米X50、海信50E4F、创维-50A4、TCL 50T6等五款2000元上下的50英寸大屏产品悉数出战，最后，荣耀智慧屏X1以高达60%的得票率当选“大屏斩男机”。回顾荣耀电视走过的一年，不断刷新人们对于大屏产品的认知，提出了“芯
【TechWeb】9月10日消息，TCL科技发布公告称，公司于2020年9月10日收到中国证监会通知，中国证监会上市公 司并购重组审核委员会（以下简称“并购重..
【TechWeb】9月10日消息，中兴通讯发布公告称，经国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路产业基金”）与中兴通讯股份有限公司..
【TechWeb】9月10日消息，腾讯会议今日对外披露，上线245天，用户数已经突破1亿。与此同时，腾讯会议还发布了企业版。腾讯会议企业版最高支持2000..
今天下午，华为举行了HDC 2020开发者大会，发布了鸿蒙2.0系统、EMUI 11及方舟编译器2.0等全新系统及软件技术。这次的重点是软件生态，但是大家对华..
国家邮政局实时监测数据显示， 9 月 10 日，2020年我国第500亿件快件诞生。仅用时 8 个多月就完成500亿件快递业务量，不仅显现了我国快递发展的蓬..
在今日晚间的华为全场景发布会上，华为正式发布了FreeBuds Pro无线耳机。据悉，华为FreeBuds Pro耳机全球首发支持了动态降噪技术，充满电后单次通..
9月10日晚，华为全场景发布会上，华为发布了新一代TWS无线耳机——FreeBuds Pro，这是华为耳机中的新旗舰产品，全球首发动态降噪技术，..
9月10日晚，华为带来了全新升级款智能手表WATCH GT 2 Pro，外观升级，运动模式更丰富，还能在户外迷路时救你一命。作为WATCH GT 2的升级版，WATCH..
锤子科技CEO罗永浩预告将于9月11日晚上8点在直播间带货，本次直播带货为苏宁专场。带货清单显示，罗永浩本次将带来iPad惊喜价，具体机型为iPad 20..
9月10日消息，据国外媒体报道，一名行业知情人士表示，三星电子旗下三星显示已申请一项出口许可证，以便持续向华为供货。三星显示的竞争对手LG显示..
9月10日消息，据媒体报道，飞利浦要出售家电业务，九阳和格力电器有意参与竞购，交易价值最高可达30亿欧元。值得注意的是，飞利浦还与美的、海尔等..
腾讯云发布针对中国企业出海的一站式生态服务“护航计划”。腾讯云将联合毕马威中国、App Annie、Airwallex空中云汇、飞书深诺、扬帆出海等合作伙..
最近关于新冠疫苗的消息非常多，诸多重大进展令人期待。据媒体最新报道，全球第一个、也是唯一一个鼻喷新冠肺炎疫苗已通过国家药品监督管理局的应..
鸿蒙OS 2.0终于从传闻走到了台前，具备跨设备、服务流转、极速直达、可视可说、隐私安全五大能力。按照华为官方的说法，鸿蒙OS 2.0基于分布式应用..
在2020腾讯全球数字生态大会上，腾讯研究院联合腾讯云发布了《数字中国指数报告（2020）》，报告显示：2019年数字中国指数继续保持高速增长，其中..
9 月 9 日晚，三星通过线上直播发布了新一代折叠屏手机Z Fold 2 5G国行版以及 Z Fold 2 Thom Browne限量版。新品较上一代折叠屏手机有了较大升级，..
游戏本电脑性价比排行2020年哪款好?哪款值得入手?即将发布的荣耀猎人游戏本实力超强，目前是比较受消费者期待的一款游戏本，据悉9月16日将在北京..
2020年9月11日，这天是周五，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，这次更新的问题其实很冷门，问题是“公交车超载的标准是1平米站多少人？”如果..
据中国新闻网报道，今日，针对“芯片遭打压”问题，华为消费者业务软件部总裁王成录回应称，从芯片问题上看，中国所有行业都应该清醒了吧?芯片问..
今日，腾讯会议公布数据称，上线 245 天，腾讯会议用户数突破 1 亿，成为最快超过 1 亿用户的视频会议产品。..