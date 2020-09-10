美团关联公司申请“美团主播”商标 状态为商标申请中

美团与携程系在酒旅业务上的差别很明显：美团在用户订单量、活跃用户拥有很大优势， 尤其是三四线及低星酒店;而携程则在高星酒店及旅行全产业链苦修“二十年”之功，近八千家线下门店与酒旅产品管理、营收能力又是美团一时难以企及的。