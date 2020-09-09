上交所披露蚂蚁科技集团第二轮审核问询函的回复

今日，上交所官网披露蚂蚁科技集团第二轮审核问询函的回复。针对市场竞争问题，蚂蚁集团回应称，在创新业务及其他领域，由于公司的蚂蚁链技术服务、金融云技术服务等涉及的相关技术均属于业内较为创新的技术应用，且行业整体对该等新技术的商业 化模式(包括具体服务对象、服务内容、收入模式等)仍在探索早期，因此该业务板块目前尚无行业内成熟的可比公司。在数字金融科技平台领域，公司与金融机构合作伙伴的合作方式、提供的服务及收入模式均较为创新，目前并无可比公司。
今日，上交所官网披露蚂蚁科技集团第二轮审核问询函的回复。针对市场竞争问题，蚂蚁集团回应称，在创新业务及其他领域，由于公司的蚂蚁链技术服务、金融云技术服务等涉及的相关技术均属于业内较为创新的技术应用，且行业整体对该等新技术的商业 化模式(包括具体服务对象、服务内容、收入模式等)仍在探索早期，因此该业务板块目前尚无行业内成熟的可比公司。在数字金融科技平台领域，公司与金融机构合作伙伴的合作方式、提供的服务及收入模式均较为创新，目前并无可比公司。
据上交所官网显示，蚂蚁科技集团股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已问询”。
今日晚间，证监会浙江监管局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金及中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导，井贤栋为蚂蚁集团董事长，CEO 胡晓明及 CTO 倪行军为执行董事，蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。另有 3 名独立董事，分别为郝荃、胡祖六、黄益平。
据证监会官网信息显示，蚂蚂蚁集团已完成了首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市辅导备案工作。此前，正在8月21日，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。8月14日，浙江监管局官网公示了蚂蚁科技集团股份有限公司
“外滩大会”组委会今日正式公布，顶级金融科技大会——“外滩大会”将于 9 月 24 日- 9 月 26 日在上海黄浦世博园区举行，主题为“科技让未来更普惠”。
DoNews8月23日消息（记者 翟继茹）23日，天眼查数据显示，阿里彭蕾、张勇、武卫3人退出蚂蚁科技集团股份有限公司董事，新增程立、胡祖六、蒋芳、郝荃、黄益平5人为董事。今年7月份，蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。蚂蚁集团董事长井贤栋表示，“我们欣喜?
据新流财经公众号报道，从多个信源获悉，蚂蚁集团在重庆申请的消费金融牌照，目前除了个别细节没有最终明确，已经进入到最后决定性阶段，有望于今年在重庆拿下继小米之后的第二张消费金融牌照。
9月8日消息，蚂蚁集团发布“蚂蚁企业信用”新品牌，将通过云计算、区块链、人工智能等科技手段，以信用评级服务为桥梁，连通中小企业和金融机构，帮助解决中小企业融资难、合作难等问题。蚂蚁集团CEO胡晓明表示，中国的小微企业不缺信用，缺的是能够发现它们信用的技术。数据显示，截至2020年6月30日，蚂蚁集团首创的“310”纯信用无抵押贷款模式在过去一年内服务了超过2000万小微经营者，其中近80%是首次获得经营性贷
8月21日消息，据证监会官网公开的信息显示，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。早些时间，多家媒体报道称，蚂蚁集团计划在数周内提交香港和上海的IPO申请， 计划最早于10月份在两地上市。同时，蚂蚁集团香港、上海双重上市计划的目标估值为2250亿美元，融资300亿美元。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所?
证监会浙江监管局官网 8 月 14 日公示了蚂蚁集团辅导备案文件。文件显示，蚂蚁正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导。
蚂蚁集团今天分别向上交所科创板和香港联交所递交上市招股申请文件，内容显示，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；今年1-6月，蚂蚁营收725亿元。与此同时，招股书称，马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份，意味着上市后的持股比例不超过8.8%。而马云将从其个人所持蚂蚁股份中捐出6.1亿股用于公益。据悉，这些捐赠将委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织，按蚂蚁招股书显示的上市后总股本
蚂蚁集团发布“蚂蚁企业信用”新品牌，将通过云计算、区块链、人工智能等科技手段，以信用评级服务为桥梁，连通中小企业和金融机构，帮助解决中小企业融资难、合作难等问题。
昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注蚂蚁集团的上市：蚂蚁或10月在沪港两地IPO 去年营收1206亿元按照流程推算，估计蚂蚁集团在9月中旬能完成所有审核程序，并获得证监会注册发行，正式挂牌交易可能在10月中下旬。蚂蚁集团宣布，已向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。这意味着蚂蚁集团朝着A+H股同步上市进程，迈出了关键
上交所披露蚂蚁科技集团回复上市首轮问询函。蚂蚁集团回复上市首轮问询函称，蚂蚁集团与阿里巴巴集团之间高度战略协同，但双方各自独立开展业务，建立了独立完整的业务体系。
DoNews8月20日消息（记者 翟继茹）20日，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞在采访时表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。蒋国飞提出区块链（Blockchain）始于区块（Block），但核心是链（Chain）。当区块链与产业链接后，可以实现数字资产在平台上更好的流转和交换。蒋国飞认为，过去很多的数字化协作是断裂的；未来，“路”修好了，产业就可以繁荣了。简单来说，由于区块链
蚂蚁集团发布“蚂蚁企业信用”新品牌，将通过云计算、区块链、人工智能等科技手段，希望以信用评级服务为桥梁，连通中小企业和金融机构，帮助解决中小企业融资难、合作难等问题。据介绍，依托蚂蚁信用评估有限公司提供的评级服务能力，“蚂蚁企业信用”将携手多家银行等金融机构，为中小企业提供信用评级服务。蚂蚁集团CEO胡晓明表示，中国的小微企业不缺信用，缺的是能够发现它们信用的技术?
证监会官网显示， 9 月 7 日，蚂蚁集团申请赴港上市已获中国证监会一次书面反馈。
今日，阿里巴巴在港交所发布公告称，集团持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团，宣布在沪港同步上市及首次公开发行计划公开提交了上市申请，任何该等上市及发行时间取决于市场情况及其他因素，且无法保证该等上市及发行将在何时完成。
8月20日，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞做客《寻找区块链力量》对话节目。他表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。与他对话的嘉宾是中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事肖风。
8月20日消息，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞做客《寻找区块链力量》对话节目，他表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。一个月前，蚂蚁集团区块链品牌正式由“蚂蚁区块链”升级为“蚂蚁链”。作为蚂蚁链的负责人，蒋国飞提出区块链（Blockchain）始于区块（Block），但核心是链（Chain）。蒋国飞指出，过去很多的数字化协作是断裂的；未来，“路”修好了，产?
近日，相互帮健康科技（杭州）有限公司成立，注册资本5000万人民币，法定代表人为邵晓东，公司经营范围包括健康咨询服务（不含诊疗服务）、医院管理、医学研究和试验发展、第一类医疗器械销售等。天眼查APP股东信息显示，该公司由杭州焕旭信息技术有限公司与吱信（上海）网络技术有限公司共同持股，其中，前者为后者的全资子公司。吱信（上海）网络技术有限公司则由上海云鑫创业投资有限
今日，三星电子召开了三星Galaxy Z Fold2 5G中国新品发布会。在此次发布会上，三星电子颠覆了传统的发布会形式，邀请了国际钢琴大师李云迪、当代艺..
眼下，美国对华为的打压越来越紧，丝毫不留情面，似乎要把华为的任何可能出路都完全封死。此时此刻的华为，又是怎么想的呢？有媒体从华为内部了解..
如今移动支付极为普遍，出门都不用带钱包和银行卡了，然而手机捆绑了太多金融支付的信息，反过来也是个麻烦。对于支付安全，安卓及iOS手机本身的密..
9日，在2020腾讯全球数字生态大会上，微信团队首次盘点了今年以来，小程序的商业化表现和关键能力。截至8月，小程序商品交易GMV同比增长115%，品牌..
在腾讯全球数字生态大会微信专场上，微信搜一搜产品运营总监梁泽锋介绍搜一搜经过多次迭代后，已经具备帮助品牌在微信生态内精细化运营流量的能力..
微软官方宣布，Xbox Series X游戏主机定价为499美元/499欧元，将在11月10日全球同步上市——这和此前预计的完全相同。而就在昨天，微软..
在9月9日的腾讯全球数字生态大会上，微信小程序产品经理朱伟峰表示，未来微信将围绕三方面升级小商店的能力。首先是持续完善功能。提供营销、CRM等..
中芯国际发布公告称，于2020年9月9日，授出10.8851万份购股期权，每股22.048港元。根据公告，购股期权有效期为自2020年9月9日起为期十年，但受制于..
爱奇艺会员活动再次迎来了大促，即日至 9 月 11 日 24 时，也就是整整三天的时间。爱奇艺联合京东会员开展会员促销活动，活动期间，原价 198 元的..
阎烁今年是Apple连续第五年组织移动应用创新大赛决赛，支持和培养后浪程序员们。由于今年全球爆发新冠疫情的大背景，也使得今年的大赛非常特别，宣..
9月9日晚上，微软正式宣布下一代主机Xbox Series X将于 11 月 10 日上市，售价为499 美元，同时还发布了配置较低的Xbox Series S，售价为299 美元..
9 月 9 日，今年 29 岁的浙江大学研究员、博士生导师赵保丹收获了一份奖励青年科技学者的大礼，其和另外 9 位青年科学家一起入选 2020 年阿里巴巴..
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DoNews 9月9日消息（记者 程梦玲）2020年9月由中信出版集团出版的李彦宏新书《智能经济》正式发售，书中是他对“智能经济”概念的首次系统阐释。他..