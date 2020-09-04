大众点评闪退 APP提示“修复失败 建议卸载重装”

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 大众点评最新资讯 > 正文

大众点评闪退 APP提示“修复失败 建议卸载重装”

2020-09-04 17:06 · 稿源：站长之家

今日下午，有大量网友反映称，大众点评点评出现了闪退的情况，点击大众点评APP闪退，再次点击APP提示“APP最近多次异常关闭，正在修复”“修复失败，建议卸载重装”。目前“大众点评闪退”一词已登上微博热搜，官方暂未回应。

QQ截图20200904170915.jpg

网友热搜:

大众点评评价多久生效大众点评评论语大众点评用户数量2018大众点评商铺评分规则大众点评转战什么意思大众点评商家回应语句美国有类似大众点评大众点评网融资大众点评方果美团大众点评网大众点评vip有什么用大众点评新用户条件
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 一个乌龙让王嘉尔全网“被出柜” 大众点评道歉

    7月18日，王嘉尔带着他的个人品牌TEAM WANG，空降上海静安嘉里中心，这也是TEAM WANG第一次以线下快闪店的形式呈现。王嘉尔为自己代言，担任品牌创意总监和设计师。8月5日上午，大众点评APP推

    大众点评

  • 王兴退出大众点评关联公司监事 由刘敏娟接任

    据天眼查APP显示，近日，大众点评关联公司上海汉涛信息咨询有限公司发生工商变更，王兴退出监事，由刘敏娟接任。

    王兴 大众点评

  • 点评大V们“免费吃饭”的背后，谁在为此买单？

    大众点评前端数据显示，这场直播共有4.3万观看量。图九哥告诉CBNData消费站(下称C站)，直播总共带来了一百多个粉丝，“过得去吧，(涨粉)比我平时图文(点评)稍微快一点”。

    大众点评 直播 点评大V

  • 大众出行与AutoX达成自动驾驶战略合作

    8 月 20 日，大众出行与AutoX在上海嘉定无人驾驶示范区举行合作签约仪式，双方将发挥各自优势，在全国范围打造自动驾驶示范应用的规模化车队，推出面向中国的自动驾驶出行平台方案，此举意味着自动驾驶汽车正慢慢走近我们的生活。在主题为"未来之行，无限可能"的签约仪式上，大众出行与AutoX表示，这是自动驾驶公司与出租车企业的一次标志性合作，标志着国内自动驾驶开始从道路测试向商业化落地的转变，希望引领未来出租车行业发展

    AutoX 大众出行

  • 吴晓波点评庆俞年事件：非常可悲

    从2019年年底开始，当当网创始人李国庆与妻子俞渝的离婚官司引发业界关注，这起离婚事件被称为“庆俞年”事件。8月27日消息，财经作家吴晓波评价李国庆俞渝的婚姻官司，表示这是一件

    吴晓波

  • 小米王翔：5G手机还在早期阶段、继续推动大众普及

    小米今天发布了2020年Q2季度财报及上半年财报，Q2出货了2830万部智能手机，高端机型还在稳定提升。根据小米的报告，2020年第二季度，智能手机的ASP为每部人民币1116.3元，而2019年第二季度为每

    小米

  • 大众窃听案最新进展：涉案员工疑似自焚

    近日，大众汽车集团因窃听一案引起了业内广泛关注。前不久，大众集团内部特别项目小组Project 1曝出被“窃听”了长达1年，超过50小时的会议录音已经被泄露。此事发生后，大众集团

    大众汽车

  • 开25万多的一汽-大众CC回家！可以满足你的各种需求！

    回家走亲探友肯定要带上礼物，为了传递祝福，表达心意，而开什么车也是大家撇不开的话题，想要一辆车同时有着高调与品质可没那么容易，经过了一年的忙碌，假如能开一辆大品牌的汽车回家，肯定可以在亲戚朋友面前赢得不小的面子，然而大众CC可以满足以上你的所有需求。大众CC颜值在线大众CC一直是一汽-大众的招牌轿跑车型，它的价格在 25 万元左右，价格方面不算太高，　外观方面， 2019 大众CC有着自身魅力的造型，不再是大众脸，?

    一汽大众

  • 大众签章助力威海微警务办理“零跑腿”

    日前，威海市公安局适应警务信息化大趋势，上线了威海市微警务便民服务平台，依托威海市公安局微信公众号，以“刷脸办、掌上办、随时办”为目标，打造了 24 小时不打烊的“威海微警务”便民服务。其中，有两项证明已向市民开放“零跑腿”服务，市民登录“威海微警务”，经过实名认证后，在平台首页，点击“无犯罪记录证明”，填写表单信息后点击提交，待派出所民警审核通过后，证明文件在“个人中心”的“我的证明”中进行下载。两

    大众签章

  • 一汽-大众探岳真的很香？它的亮眼之处有哪些？车主有话想说！

    大家好，我是探岳的用车者，今天给大家带来《一汽-大众探岳真的很香？它的亮眼之处有哪些？车主有话想说!》，当前汽车世界形势瞬息万变，纵观天下，汽车品牌仅有一项优点已不能保住自身的市场地位，只有全方位的方展才是长久之计，对于不少车友来说，紧凑型车太小不说动力也不强，SUV动力是强了点但油耗相对较高，可以说是与当今车友对油耗越发在意的要求共生共发展，探岳成为了当今购车人的首选。内外设计用心【探岳用车实际油耗?

    一汽大众

  • 信飞数科：智慧航空进入大众视线，数字化成航旅重要竞争力

    自从十九大报告首提数字化之后，数字化的概念日渐深入人心，成为了对技术变革与产业变革的准确表述。信飞数科了解到，在航旅领域，智慧航空正在逐渐进入大众视线，尽管客货运输的主营业务没有改变，但是旅客的需求却在发生巨大的变化，航旅公司必须加快数字化转型，才能够适应这些新的变化。据国际航空运输协会的数据显示，在未来 20 年，全球民航旅客的人数将翻一番，随着信息技术的不断发展以及民航机场业务的不断扩展，人们对智

    信飞数科

  • 一汽-大众高尔夫汽车！时尚的外观，够用的动力，评价如何？

    在不少人印象中，两厢车一直都是欧美车市最热门的车型，而对于国内车市，两厢车同样如国外那样火爆，不少汽车品牌考虑到用户用车的习惯之后，更是推出了许多 实用型的两厢车，伴着年轻用户的增加，很多个性化的车型受到青睐，其中就不乏颜值较高的两厢车，高尔夫汽车进入国内以来，就是同级别最具运动基因的车型之一，有着德系血统的高尔夫汽车，带着自身卓越的品质设计，还有优秀的操控颇受赞誉，如今汽车消费群体的年轻化，各个?

    一汽大众

  • 美团点评开盘后涨幅超5% 股价创上市以来新高

    【TechWeb】8月18日消息，今天港股开盘后，美团点评涨幅超5%，股价一度达到230港元，创上市以来新高，市值超1.3万亿港元。截至发稿，美团点评涨5.13%，报229.4港元，总市值为1.35万亿港元。7月，美团发布组织调整公告称，为进一步探索社区生鲜零售业态，满足差异化消费需求，推动生鲜零售线上线下加速融合，将成立“优选事业部”，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team成员陈亮负责。同时，原小象事业部更名为“买菜事业部

    美团点评

  • 大众下月将在合肥测试自动驾驶汽车 明年对公众开放

    8月27日消息，据国外媒体报道，大众汽车9月将在合肥测试自动驾驶汽车。这是该公司在中国的第一个自动驾驶试点。大众10辆奥迪e-tron将部署在合肥市海恒社区。e-tron是大众汽车的高级电动SUV车型。大众表示，该测试项目明年将对公众开放。大众今年上半年在中国销售了159万辆汽车，相比去年的192万辆减少了17%。大众2019年在中国销售了423万辆汽车。

    大众 自动驾驶

  • 美团点评涨超6% 市值突破1.5万亿港元

    美团点评股价又涨了!截至发稿，美团点评股价涨6.2%，目前总市值为1. 53 万亿港元，距离 6 月市值突破 1 万亿港元仅用时两个月。

    美团点评 美团股价 美团市值

  • TES夺冠阿水采访表示第一个要感谢皓哥，网友点评：走心了！

    斗玩网原创：LPL夏季赛决赛在8月27日晚上举行，这场比赛除了会决定出今年LPL夏季赛冠军之外，还会确定晋级S10总决赛一号种子的资格。最终TES和JDG大战5局，由TES拿下最终的胜利，同时这也是这支战队建队以来拿到的第一个联赛冠军，在赛后采访环节，TES的ADC阿水在接受采访时表示，第一个要感谢的人是TES的管理层皓哥。

    TES夺冠 阿水

  • 实拍一汽-大众探岳！2.0T爆220马力，对手准备接招吧？

    一汽-大众探岳在合资中型SUV中能够说是老将了，近日，新款探岳终于迎来了上市。一款车一经问世销量便如此出色，这也是探岳这款车的厉害之处，而早在上市之前，全新探岳的谍照就被曝光，全新的外观全新的内饰让大家特别期待，探岳将搭载1.4T加2.0T动力！竞争对手准备接招吧！帅气时尚的外观可以说探岳称得上改头换面，整车的设计相比上一代有了很大的改变，从之前的油腻大叔一下变成了充满蓬勃生气的帅气小伙。探岳采用了一汽-大众?

    一汽大众

  • 大众买得起的特斯拉SUV！Model Y实车现身国内 明年国产

    此前几天，特斯拉官网悄然上线了Model Y的预售选配计算器。当前国内会首先推出两款车型，分别是长续航全驱版和Performance高性能版，预售价为48.8、53.5万元。并且，只能选装5座版本，7座车型

    特斯拉

  • 大众董事会主席大赞盖茨想法：必须更快实现零碳发电 德国太保守了

    日前，比尔·盖茨在《在零碳世界里，我们如何出行？》一文中提到，如何在不排放温室气体的条件下满足出行需求？答案其实很简单，即使操作起来未必简单：尽可能使用清洁电力驱动所有的车辆

    大众

  • 一汽-大众2019年因何能问鼎车市，一看便知

    2019 年的车市环境众所周知，概括而言，就是两个字：“很南”。整体车市全年负增长已成定局。在这样的情况下 2019 年全年，一汽-大众终端累计销量（含进口车）达2，129， 976 辆，成为国内首家跨入年销量 210 万辆阵营的乘用车企业，市场份额也进一步提高。大环境虽如此，但一汽-大众却很擅长逆势向上，从 2019 年 4 月开始，连续 9 个月问鼎车企销量榜冠军，并成功夺得年度冠军。鉴于此前的三强角逐者，另两强的上汽大众和上汽通?

    一汽大众
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
AirPods Studio 微信号id名字大全 谢绝来电平台 cpu天梯 微信号名称 小米实验室 Zoom市值超过IBM 百度共生计划 抖音小店 OKEx

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM