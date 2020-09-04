大众点评闪退 APP提示“修复失败 建议卸载重装”

今日下午，有大量网友反映称，大众点评点评出现了闪退的情况，点击大众点评APP闪退，再次点击APP提示“APP最近多次异常关闭，正在修复”“修复失败，建议卸载重装”。目前“大众点评闪退”一词已登上微博热搜，官方暂未回应。
今日下午，有大量网友反映称，大众点评点评出现了闪退的情况，点击大众点评APP闪退，再次点击APP提示“APP最近多次异常关闭，正在修复”“修复失败，建议卸载重装”。目前“大众点评闪退”一词已登上微博热搜，官方暂未回应。
7月18日，王嘉尔带着他的个人品牌TEAM WANG，空降上海静安嘉里中心，这也是TEAM WANG第一次以线下快闪店的形式呈现。王嘉尔为自己代言，担任品牌创意总监和设计师。8月5日上午，大众点评APP推
据天眼查APP显示，近日，大众点评关联公司上海汉涛信息咨询有限公司发生工商变更，王兴退出监事，由刘敏娟接任。
大众点评前端数据显示，这场直播共有4.3万观看量。图九哥告诉CBNData消费站(下称C站)，直播总共带来了一百多个粉丝，“过得去吧，(涨粉)比我平时图文(点评)稍微快一点”。
8 月 20 日，大众出行与AutoX在上海嘉定无人驾驶示范区举行合作签约仪式，双方将发挥各自优势，在全国范围打造自动驾驶示范应用的规模化车队，推出面向中国的自动驾驶出行平台方案，此举意味着自动驾驶汽车正慢慢走近我们的生活。在主题为"未来之行，无限可能"的签约仪式上，大众出行与AutoX表示，这是自动驾驶公司与出租车企业的一次标志性合作，标志着国内自动驾驶开始从道路测试向商业化落地的转变，希望引领未来出租车行业发展
从2019年年底开始，当当网创始人李国庆与妻子俞渝的离婚官司引发业界关注，这起离婚事件被称为“庆俞年”事件。8月27日消息，财经作家吴晓波评价李国庆俞渝的婚姻官司，表示这是一件
小米今天发布了2020年Q2季度财报及上半年财报，Q2出货了2830万部智能手机，高端机型还在稳定提升。根据小米的报告，2020年第二季度，智能手机的ASP为每部人民币1116.3元，而2019年第二季度为每
近日，大众汽车集团因窃听一案引起了业内广泛关注。前不久，大众集团内部特别项目小组Project 1曝出被“窃听”了长达1年，超过50小时的会议录音已经被泄露。此事发生后，大众集团
回家走亲探友肯定要带上礼物，为了传递祝福，表达心意，而开什么车也是大家撇不开的话题，想要一辆车同时有着高调与品质可没那么容易，经过了一年的忙碌，假如能开一辆大品牌的汽车回家，肯定可以在亲戚朋友面前赢得不小的面子，然而大众CC可以满足以上你的所有需求。大众CC颜值在线大众CC一直是一汽-大众的招牌轿跑车型，它的价格在 25 万元左右，价格方面不算太高， 外观方面， 2019 大众CC有着自身魅力的造型，不再是大众脸，?
日前，威海市公安局适应警务信息化大趋势，上线了威海市微警务便民服务平台，依托威海市公安局微信公众号，以“刷脸办、掌上办、随时办”为目标，打造了 24 小时不打烊的“威海微警务”便民服务。其中，有两项证明已向市民开放“零跑腿”服务，市民登录“威海微警务”，经过实名认证后，在平台首页，点击“无犯罪记录证明”，填写表单信息后点击提交，待派出所民警审核通过后，证明文件在“个人中心”的“我的证明”中进行下载。两
大家好，我是探岳的用车者，今天给大家带来《一汽-大众探岳真的很香？它的亮眼之处有哪些？车主有话想说!》，当前汽车世界形势瞬息万变，纵观天下，汽车品牌仅有一项优点已不能保住自身的市场地位，只有全方位的方展才是长久之计，对于不少车友来说，紧凑型车太小不说动力也不强，SUV动力是强了点但油耗相对较高，可以说是与当今车友对油耗越发在意的要求共生共发展，探岳成为了当今购车人的首选。内外设计用心【探岳用车实际油耗?
自从十九大报告首提数字化之后，数字化的概念日渐深入人心，成为了对技术变革与产业变革的准确表述。信飞数科了解到，在航旅领域，智慧航空正在逐渐进入大众视线，尽管客货运输的主营业务没有改变，但是旅客的需求却在发生巨大的变化，航旅公司必须加快数字化转型，才能够适应这些新的变化。据国际航空运输协会的数据显示，在未来 20 年，全球民航旅客的人数将翻一番，随着信息技术的不断发展以及民航机场业务的不断扩展，人们对智
在不少人印象中，两厢车一直都是欧美车市最热门的车型，而对于国内车市，两厢车同样如国外那样火爆，不少汽车品牌考虑到用户用车的习惯之后，更是推出了许多 实用型的两厢车，伴着年轻用户的增加，很多个性化的车型受到青睐，其中就不乏颜值较高的两厢车，高尔夫汽车进入国内以来，就是同级别最具运动基因的车型之一，有着德系血统的高尔夫汽车，带着自身卓越的品质设计，还有优秀的操控颇受赞誉，如今汽车消费群体的年轻化，各个?
【TechWeb】8月18日消息，今天港股开盘后，美团点评涨幅超5%，股价一度达到230港元，创上市以来新高，市值超1.3万亿港元。截至发稿，美团点评涨5.13%，报229.4港元，总市值为1.35万亿港元。7月，美团发布组织调整公告称，为进一步探索社区生鲜零售业态，满足差异化消费需求，推动生鲜零售线上线下加速融合，将成立“优选事业部”，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team成员陈亮负责。同时，原小象事业部更名为“买菜事业部
8月27日消息，据国外媒体报道，大众汽车9月将在合肥测试自动驾驶汽车。这是该公司在中国的第一个自动驾驶试点。大众10辆奥迪e-tron将部署在合肥市海恒社区。e-tron是大众汽车的高级电动SUV车型。大众表示，该测试项目明年将对公众开放。大众今年上半年在中国销售了159万辆汽车，相比去年的192万辆减少了17%。大众2019年在中国销售了423万辆汽车。
美团点评股价又涨了!截至发稿，美团点评股价涨6.2%，目前总市值为1. 53 万亿港元，距离 6 月市值突破 1 万亿港元仅用时两个月。
斗玩网原创：LPL夏季赛决赛在8月27日晚上举行，这场比赛除了会决定出今年LPL夏季赛冠军之外，还会确定晋级S10总决赛一号种子的资格。最终TES和JDG大战5局，由TES拿下最终的胜利，同时这也是这支战队建队以来拿到的第一个联赛冠军，在赛后采访环节，TES的ADC阿水在接受采访时表示，第一个要感谢的人是TES的管理层皓哥。
一汽-大众探岳在合资中型SUV中能够说是老将了，近日，新款探岳终于迎来了上市。一款车一经问世销量便如此出色，这也是探岳这款车的厉害之处，而早在上市之前，全新探岳的谍照就被曝光，全新的外观全新的内饰让大家特别期待，探岳将搭载1.4T加2.0T动力！竞争对手准备接招吧！帅气时尚的外观可以说探岳称得上改头换面，整车的设计相比上一代有了很大的改变，从之前的油腻大叔一下变成了充满蓬勃生气的帅气小伙。探岳采用了一汽-大众?
此前几天，特斯拉官网悄然上线了Model Y的预售选配计算器。当前国内会首先推出两款车型，分别是长续航全驱版和Performance高性能版，预售价为48.8、53.5万元。并且，只能选装5座版本，7座车型
日前，比尔·盖茨在《在零碳世界里，我们如何出行？》一文中提到，如何在不排放温室气体的条件下满足出行需求？答案其实很简单，即使操作起来未必简单：尽可能使用清洁电力驱动所有的车辆
2019 年的车市环境众所周知，概括而言，就是两个字：“很南”。整体车市全年负增长已成定局。在这样的情况下 2019 年全年，一汽-大众终端累计销量（含进口车）达2，129， 976 辆，成为国内首家跨入年销量 210 万辆阵营的乘用车企业，市场份额也进一步提高。大环境虽如此，但一汽-大众却很擅长逆势向上，从 2019 年 4 月开始，连续 9 个月问鼎车企销量榜冠军，并成功夺得年度冠军。鉴于此前的三强角逐者，另两强的上汽大众和上汽通?
4日，滴滴推出“新桔代驾”产品，与滴滴代驾相比，主要针对下沉市场。去年10月新桔代驾首先在嘉兴市区、桐乡、海宁、平湖、金华市区等地区试运营，..
如果评选今年爆款综艺，《乘风破浪的姐姐》(下称“《浪姐》”)必须榜上有名，节目从开播到今天收官，围绕姐姐们的话题热度一波未平一波又起。一荣..
日前，四开花园网络科技（广州）有限公司（以下简称“4K花园”）与咪咕文化科技有限公司（以下简称“咪咕公司”）达成战略合作，双方将在4K、8K超..
自从私域流量火了以后，许多商家对如何把用户添加到微信(个人/企业)里，十分感兴趣。其中个别商家通过手机短信、在线私聊做引导转化。..
有段时间没有更新产品的Redmi，正在酝酿新机，主角很可能是销量担当Redmi Note系列。日前，Slashleaks曝光了号称是Redmi Note10的渲染图。图片显示..
作为日系中的小众精品品牌，马自达对于自己目前的市场销量，看来还是满意，没有刻意迎合国内消费者，做出更多的市场化需求改变。在国内多数车企同..
密码泄露事件近年来很多个平台上发生，一些大家“耳熟能详”的密码仍然有人在用，例如123456、名字、生日、初始密码等。近日，就因为没..
苹果的关键元器件供应商、世界最大的芯片设计企业博通，日前再度确认了iPhone 12系列将于10月发布的消息。博通通知投资人和股东，因为北美手机大客..
本周，NVIDIA正式发布了基于安培架构的GeForce桌面游戏卡，首发性能王者RTX 3090、旗舰担当RTX 3080和中流砥柱RTX 3070。熟悉NVIDIA的小伙伴不禁纳..
9月4日消息，今天是小米集团中国区总裁卢伟冰的生日。小米公司员工为卢伟冰举行了一场活动，祝福卢伟冰生日快乐。广大网友也纷纷留言送上祝福，其..
21世纪什么最贵？——人才，这个道理大家都懂得。前不久华为的“天才少年”计划引发热议，刚毕业的新人就拿到了少则100万、多..
微博认证为知名IT与知识产权律师的赵占领此前通过某电商平台网购了一台美的JZT-Q216B型号的燃气灶，使用几天后该燃气灶突然爆炸，所幸当时家人都在..
在第四届中国“网络文学+”大会上，阅文集团首席执行官、腾讯集团副总裁兼腾讯影业首席执行官程武发表演讲并表示，要让网络文学成为中国故事的“扬..
凤凰网科技讯（记者/张昊）9月4日下午，TCL在德国柏林IFA展会上召开发布会，推出旗下多款智能新品以及全新屏幕技术NXTPAPER，该技术可以使用自然光..
特朗普对TikTok的打击影响了众多美国人的生计。《洛杉矶时报》9月3日报道称，字节跳动旗下教育产品GoGoKid雇佣了数千名美国英语老师，现在，特朗普..
9月4日下午，IFA2020荣耀全球媒体发布会在德国柏林举办，带来两款全新系列手表，售价99.9欧元起。会上，荣耀表示，作为面向全球年轻消费者的科技品..
9 月，又到了手机厂商的新品发布月，与以往不同的是，今年的舞台高光时刻一定是属于折叠屏手机的。近日，三星在国外发布了折叠屏手机Galaxy Z Fol..
日前，火绒安全发布报告称，有用户反馈，在使用老毛桃U盘启动装机工具制作的PE系统后，原有系统中多款安全软件被无故删除。火绒工程师溯源发现，上..
2020年柏林国际电子消费品展览会 (IFA)上，荣耀将发布包括荣耀手表GS Pro、荣耀手表ES等在内的多款新品。其中，荣耀手表GS Pro是荣耀推出的首款户..
微信更新，就像是一部大型连载剧，时不时来一次惊喜，时不时出一个彩蛋。拍一拍可以撤销，看一看能刷火箭，公众号出问答功能(内测)，号内搜索可..