优酷回应接近与英超联赛达成协议：消息不实

站长之家(ChinaZ.com) 9月4日 消息:据新京报消息，近日，有消息称优酷正与英超联赛方面进行谈判，有望就英超联赛直播权达成合作。目前双方谈判非常顺利，只差一些细节需要敲定。对此，优酷方面回应称：传闻不实。
9 月 3 日，英超官方和PP体育相继发布声明，宣布解约。随后，PP体育也发布公告，宣布与英超联盟解约。英超联赛转播将在国内面临停播。
一位从事体育赛事运营的人士透露，由于体育赛事版权比较烧钱，但拉新后的留存效果并不好。考虑到此前购买世界杯赛事的经验，优酷可能不会再购买类似赛事。
站长之家(ChinaZ.com) 9月4日 消息:据新京报消息，近日，有消息称优酷正与英超联赛方面进行谈判，有望就英超联赛直播权达成合作。目前双方谈判非常顺利，只差一些细节需要敲定。对此，优酷方面回应称：传闻不实。
9 月 3 日，英超官方和PP体育相继发布声明，宣布解约。随后，PP体育也发布公告，宣布与英超联盟解约。英超联赛转播将在国内面临停播。
一位从事体育赛事运营的人士透露，由于体育赛事版权比较烧钱，但拉新后的留存效果并不好。考虑到此前购买世界杯赛事的经验，优酷可能不会再购买类似赛事。
据新京报报道，今日，针对“优酷接近与英超联赛达成协议”的传闻，优酷回应称：传闻不实。昨日晚间，PP体育表示，未能与英超达成协议，与英超在版权价值方面存在分歧，将终止与英超的合作。
9月3日晚，PP体育宣布与英超解约，今天再次发布声明，宣布将会为英超新赛季会员全额退款。PP体育在声明中表示，经过多轮会谈，PP体育与英超在版权价值方面存在分歧，非常遗憾目前我们未能与英
今晚，PP体育通过官方微博宣布，与英超解约，英超联赛转播将在国内面临停播。
9月4日消息，日前，PP体育官方微博发布消息称，将终止与英超的合作。PP体育方面表示，英超新赛季包会员，退还全部金额。同时，英超新赛季连续包月会员停止扣款，针对已经扣款的用户，退还最后一次扣款金额。针对体育高级会员、足球通会员，按照会员权益剩余价值进行折算退款，或统一延长会员有效期。据悉，保障方案9月5日起陆续推进实施。PP体育称，因与英超在版权价值方面存在分歧，目前未能与英超达成协议，虽然PP体
9月3日消息，PP体育官方微博发布消息称，因与英超在版权价值方面存在分歧，目前未能与英超达成协议，虽然PP体育已依照协议向英超联赛超额预付版权周期费用，但PP体育仍将终止与英超的合作。PP体育称，其战略发展方向不会改变，版权策略调整是基于客观事实和战略考虑做出的正常调整。以下为PP体育声明：
今日，针对“英超与中国转播商解约”的报道，PPTV方面回应称，全球疫情带来了许多挑战，在版权谈判中更为凸显。经过多轮会谈，PP体育与英超在版权价值方面存在分歧，非常遗憾未能与英超达成协议，虽然PP体育已依照协议向英超联赛超额预付版权周期费用，但PP体育仍将终止与英超的合作。
今日，YTG电竞俱乐部官方微博宣布，即日起，YTG电竞俱乐部正式更名为KS.YTG电竞俱乐部，快手已完成收购YTG战队，正式进军KPL职业联赛。
今日凌晨，PP体育发布会员权益保障声明称，将为英超新赛季会员、体育高级会员、足球通会员提供保障方案。其中，英超新赛季包会员，退还全部金额。英超新赛季连续包月会员停止扣款，针对已经扣款的用户，退还最后一次扣款金额。
8月24日消息，据YTG电竞俱乐部官方微博宣布，即日起，YTG电竞俱乐部正式更名为KS.YTG电竞俱乐部，快手已完成收购YTG战队，正式进军KPL职业联赛。快手方面表示，未来将继续发力电竞领域，打造游戏电竞内容生态。以下为YTG电竞俱乐部微博原文：2020年8月23日，YTG电竞俱乐部正式加入北京华艺汇龙网络科技有限公司（快手@快手游戏直播 ）。
据国内媒体报道，日前，优酷将咪喵视频起诉至法院，认为咪喵视频利用“共享VIP”扩大平台流量及热度，破坏了优酷平台的会员管理制度，损害了优酷的经济效益，构成不正当竞争。优酷要
8月23日，“2020华为手机杯中国围棋甲级联赛”开幕式在浙江省湖州市长兴县举办，这也是华为与围甲联赛的第三次联手。华为消费者业务大中华区副总裁贺磊参加了开幕式并发表致辞。他强
任何风口都要面临“回归均值”的考验。过往 10 年互联网行业一轮又一轮风口早已证明了这个铁律。乘坐在风口上的行业沉沉浮浮，受到经济周期、政府调节逆周期、企业盈利周期的影响。风口来时行业一地鸡毛，风口过后往往才是行业稳扎稳打形成良性循环之时。
今日，针对“因违法违规被处罚”的报道，优酷爱奇艺优酷方面表示，向有关部门做了深刻检讨并已整改完毕。爱奇艺回应称，积极配合市文化执法总队的调查，已在第一时间下架相关内容，对此造成的影响深表抱歉。未来爱奇艺一定持续加强自查，深入整治，营造风清气正的网络环境。
近期，北京市“扫黄打非”办公室部署文化执法力量集中对视频网站进行专项整治，北京市文化市场综合执法总队对视频平台“优酷”、“爱奇艺”存在的违法违规问题开展集中查处，共查处违规行为6起，做出行政处罚6件，两家平台分别被处以罚款9万元。对此，优酷方面向媒体回应称，“我们向有关部门做了深刻检讨并已整改完毕。”爱奇艺方面回应称，积极配合相关调查，已在第一时间下架相关内容，对此造成的影响?
（从左到右分别为：智云健康集团副总裁左颖晖，上海市体育局副局长、一级巡视员赵光圣）8 月 30 日，“门槛低、比赛多、覆盖广”的上海市第三届市民运动会篮球联赛拉开帷幕，国内领先的慢病管理平台智云健康顺应“健康上海，人人来赛”的口号，发挥平台的优势，为参赛运动员免费提供会员健康管理服务，以运动促健康，防患疾病于未然。智云健康集团副总裁左颖晖出席了启动仪式。上海市体育局副局长、一级巡视员赵光圣为智云健康颁发
昨日晚间，阿里影业发布公告，宣布与优酷信息订立综艺节目合作框架协议，期限自 2020 年 9 月 2 日起至 2023 年 3 月 31 日止。
日前，北京市文化执法部门通报了优酷、爱奇艺的违法违规行为，并作出相应的行政处罚。据全国扫黄打非办公室官方微博消息，近期，北京市“扫黄打非”办公室部署文化执法力量集中对视
昨日晚间，针对“英超与中国转播商解约”的报道，PP体育方面回应称，全球疫情带来了许多挑战，在版权谈判中更为凸显。经过多轮会谈，PP体育与英超在版权价值方面存在分歧，非常遗憾未能与英超达成协议，虽然PP体育已依照协议向英超联赛超额预付版权周期费用，但PP体育仍将终止与英超的合作。
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上海联合产权交易所官方网站显示，杭州铭月文化创意有限公司正在转让王者荣耀职业联赛参赛席位及相关权益，转让底价为 6100 万元。上海联合产权交易所负责该项拍卖的相关人员称：“KPL参赛席位拍卖很少见，这是第一次。”
日前黄仁勋在家里发布了英伟达新一代显卡RTX30 系列。在此前的发布会预告中，英伟达早已表示RTX30 系列的发布会是“庆祝 1999 年以来PC游戏最大的..
今日，针对“优酷接近与英超联赛达成协议”的传闻，优酷回应称：传闻不实。9月4日有媒体人称，优酷接近与英超联赛达成协议，大概率会接盘新赛季英..
在过去，人们来到银行网点的目的非常明确，就是简单的办理业务。但随着金融活动呈现出越来越多的多样性，像存取款、金融理财、风险投资、个人信贷..
【2021考研初试时间公布】据央视新闻消息，日前，教育部印发了《 2021 年全国硕士研究生招生工作管理规定》（以下简称《规定》），对 2021 年全国..
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现在大多数消费者的消费观念与自主消费意识都产生了变化，良好的性价比成了商品必须具备的一个属性，在选购笔记本电脑时候，大部分人都会查找笔记..
9月4日消息，据国外媒体报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下脑机接口公司Neuralink的招聘信息表明，该公司可能把业务扩展到德克萨斯州。Neuralin..
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近日，有消息称优酷正与英超联赛方面进行谈判，有望就英超联赛直播权达成合作。目前双方谈判非常顺利，只差一些细节需要敲定。对此，优酷方面回应..
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