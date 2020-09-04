优酷回应接近与英超联赛达成协议：消息不实

站长之家(ChinaZ.com) 9月4日 消息:据新京报消息，近日，有消息称优酷正与英超联赛方面进行谈判，有望就英超联赛直播权达成合作。目前双方谈判非常顺利，只差一些细节需要敲定。对此，优酷方面回应称：传闻不实。

9 月 3 日，英超官方和PP体育相继发布声明，宣布解约。随后，PP体育也发布公告，宣布与英超联盟解约。英超联赛转播将在国内面临停播。

一位从事体育赛事运营的人士透露，由于体育赛事版权比较烧钱，但拉新后的留存效果并不好。考虑到此前购买世界杯赛事的经验，优酷可能不会再购买类似赛事。