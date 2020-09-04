优酷回应接近与英超联赛达成协议：传闻不实

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优酷回应接近与英超联赛达成协议：传闻不实

2020-09-04 15:58 · 稿源：站长之家

据新京报报道，今日，针对“优酷接近与英超联赛达成协议”的传闻，优酷回应称：传闻不实。昨日晚间，PP体育表示，未能与英超达成协议，与英超在版权价值方面存在分歧，将终止与英超的合作。

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