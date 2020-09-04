优酷回应接近与英超联赛达成协议：传闻不实

7 月 31 日起，诺贝尔瓷砖携其家庭体验官林丹、谢杏芳夫妇，又一次打卡“亚洲第一屏”——杭州西湖天幕。 手绘羽毛球高燃动画同步于全天时段播放，节奏动感、色彩鲜明的红色画面闪现在西湖天幕上，红透杭城。本次诺贝尔瓷砖的高燃动画霸屏杭州西湖天幕，不仅吸引众多路人驻足，更集结了当地羽毛球爱好者和诺贝尔的粉丝们，纷纷打卡拍照。 动画中所展现的，是一名羽毛球运动员凭韧性与坚持成功站在羽毛球最高领奖台，无数次实现人?