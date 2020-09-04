华为无线耳机FreeBuds Pro将于9月10日正式发布

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华为无线耳机FreeBuds Pro将于9月10日正式发布

2020-09-04 15:12 · 稿源：站长之家

今日，华为发布海报公开全新无线耳机FreeBuds Pro的外形。同时宣布，FreeBuds Pro将于 9 月 10 日正式发布。

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