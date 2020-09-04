联想公开柔性屏相关专利

品牌年轻化，成为了各个品牌近几年提到的高频词汇。但同为众多品牌看重的年轻消费群体，并不容易买账。单单依托于喊口号，就想拉进与年轻人距离的品牌，似乎还没有找到对话年轻人的正确方式。 然而，最近在北京后厂村打造了名为“正年少·当燃爱”夏日音乐节，转眼又在西安大唐不夜城网红步行街开启音乐集市的联想，似乎找到了解锁品牌年轻化的正确姿势。 就在 8 月 27 日，以“当燃热爱”为主题的联想线下音乐集市，在著名的网红