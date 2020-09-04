联想公开柔性屏相关专利

据天眼查App显示，近日，联想(北京)有限公司公开一项名为“电子设备”的发明专利，专利摘要描述中提到了“包括柔性屏和用于支撑所述柔性屏的柔性装置”。该发明申请日为 2016 年 3 月，公开日为 2020 年 9 月。
据天眼查App显示，近日，联想(北京)有限公司公开一项名为“电子设备”的发明专利，专利摘要描述中提到了“包括柔性屏和用于支撑所述柔性屏的柔性装置”。该发明申请日为 2016 年 3 月，公开日为 2020 年 9 月。
今日，联想集团发布微博称，将在国内上市全球首款商用消费级折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold，其重量不足 1 千克。
不知道是舆论渲染太多，还是大家普遍自我焦虑，亦或现实本来就是如此。35岁，在职场，尤其是IT行业，已经成为足以让大多数人心里咯噔一下的敏感数字。但并非每个企业都把35岁视作员工的职场红
8月20日上午，联想ThinkPad官方微博发布了ThinkPad X1 Fold的视频广告，配文“ThinkPad X1 Fold，轻轻的，它来了！”预告全球首款折叠屏PC即将在国内上市。联想集团执行副总裁兼中国
8月17日，iQOO手机官方正式推出了全新的iQOO 5系列手机，包含了iQOO 5、iQOO 5 Pro两个版本，均采用了三星120Hz超视感柔性屏，搭载高通旗舰处理器平台骁龙865，后者还最高支持120W超快闪充，是5000元以内唯一一款支持120W闪充的手机。现在有最新消息，近日iQOO官方发布最新预告，全新的iQOO 5现已正式开售，售价3998元起。外观方面，全新的iQOO 5采用了一块6.56英寸三星AMOLED全面屏，钻石像素排列，屏幕高清通透，功耗
2020 年 8 月 6 日，@iQOO手机 官博放出闪充科普海报和德国莱茵 TüV 安全快充系统认证视频，iQOO 5 系列搭载的120W 超快闪充再度吸引用户关注，手机“ 120 回血包”也成为用户热议的话题。更为惊喜的是，iQOO官方爆料“ 120 分屏幕”海报，实锤了网友关于120Hz屏幕刷新率的猜测。面对iQOO 5 系列进一步的重磅加码，网友们也是热议不断。根据官方放出的功能海报来看，iQOO 5 系列带来120Hz超视感柔性屏，支持240Hz触控采样率，每秒
微软8月11日发布了两项更新--Windows 10 KB4549951和Windows 10 KB4566782，引入了多个安全修补程序，包括用于输入设备(鼠标、键盘或钢笔)的安全修补程序。随着越来越多用户的反馈看，升级完这
根据此前iQOO手机官微官宣的消息，全新的iQOO 5系列新机将于8月17日14:30与大家正式见面，官方称其是一款“120分超满分”的手机，其最大的亮点是将首发搭载120W的疾速快充技术。随着发布时间的日益临近，还有源源不断的卖点得到官方确认。现在有最新消息，近日iQOO手机官方正式晒出了该机的预告片，其外观信息也终于得到公开。根据iQOO官方最新晒出的预热视频显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的iQOO 5将采用双曲面
“必须说一句，这个配送速度太牛了！我刚下单16分钟，店员就带着我买的电脑出现了！”河南郑州一家科技公司门前，李先生接过自己刚下单的联想Y7000P，满脸的兴奋与不可思议。“在京东到家平台上的京东电脑数码专卖店下单能这么快签收，这个送货速度是真实的吗？” 恰逢京东热8购物季大促物流最繁忙的时候，刚下完单不久就能拿到新品，可以想象李先生享受到极速物流服务的惊喜与快乐。在今年8月18日线下电脑数码节大促活动中，京东
根据此前iQOO手机官微官宣的消息，全新的iQOO 5系列心急将于8月17日14:30与大家正式见面，官方称其是一款“120分超满分”的手机，其最大的亮点是将首发搭载120W的疾速快充技术。现在有最新消息，近日iQOO手机官微带来了继120W超级快充之后的另一大卖点。根据iQOO手机官微最新发布的消息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的iQOO 5系列除了支持120W超级快充外，还有一块会“察颜观色”的好屏幕，看起来更舒服，滑起来
联想集团董事长兼CEO杨元庆今日发布内部信。他在信中称，要推动质量品牌建设，让世界顶级的质量成为联想在智能化时代的金字招牌。内部信中透露，联想在上一个财年，个人电脑的短期故障率和在保故障率都降低了10%以上；手机的年用户总返修率年比年下降了18%，创造了历史最低；服务器在全球硬件可靠性评比中，连续七年排名第一。以下为杨元庆内部信全文：各位联想小伙伴们:在联想36年的发展历程中，一流的?
继realme V5之后，realme X系列产品线更新，新机即将登场。8月19日消息，realme宣布新品realme X7系列将于9月1日发布。根据官方公布的信息，realme X7系列包含realme X7和realme X7 Pro两款
“谁曾想到，在我们国家电脑和消毒用品一样紧缺”，一位学区发言人表示。据外媒报道， 经调查发现，今年返校季，美国各地学校都面临长达数月的电脑短缺和供货延期，而这是学生、老师
2020 上海国际智慧办公展览会（SSOT）昨日在上海新国际博览中心顺利开幕，本届展览会携首届经验与成果，汇集业内知名品牌，以“智能化解决方案、智慧办公及商用空间应用”为主命题，共同探讨智慧办公产业智能化转型未来发展。联想旗下专注智慧办公领域品牌thinkplus携重磅发布，再度亮相上海国际智慧办公展览会，带来联想智慧大屏全新品牌定位及焕新升级产品。展览会期间，联想thinkplus还与国内云视频会议领先者齐心好视通正式签?
联想集团董事长兼CEO杨元庆今日发布内部信称，要推动品牌建设，让一流的质量成为联想在智能化时代的金字招牌。杨元庆还表示，在上一个财年，联想个人电脑的短期故障率和在保故障率都降低了10%以上，占据行业领先水平;手机的年用户总返修率年比年下降了18%，创造了历史最低;服务器在全球硬件可靠性评比中，连续七年排名第一。
品牌年轻化，成为了各个品牌近几年提到的高频词汇。但同为众多品牌看重的年轻消费群体，并不容易买账。单单依托于喊口号，就想拉进与年轻人距离的品牌，似乎还没有找到对话年轻人的正确方式。 然而，最近在北京后厂村打造了名为“正年少·当燃爱”夏日音乐节，转眼又在西安大唐不夜城网红步行街开启音乐集市的联想，似乎找到了解锁品牌年轻化的正确姿势。 就在 8 月 27 日，以“当燃热爱”为主题的联想线下音乐集市，在著名的网红
今天下午，联想小新笔记本官微宣布新品：小新Air 15锐龙版，给出设计上的三大特色：大屏、轻薄、全金属。具体发布时间未定。2020年已经过去了2/3，联想小新Pro 13 2020、小新Air 14 2020、小新
今年以来，OPPO旗下全新的realme品牌今年迎来了爆发式发展，接连推出多款真我X50系列新机，而在本月初，realme又推出了全新的真我V系列机型，受到了不少年轻用户的广泛好评。现在有最新消息，近日realme真我手机官方再度宣布，将于9月1日下午2点推出全新的realme真我X7系列，定位是5G轻薄闪充旗舰。根据realme真我手机官方最新发布的消息显示，将于9月1日下午2点举办主题为“C位敢出色”的真我X7系列新品发布会，届时将
受益于居家期间办公及网课市场的需求大涨，联想昨天发布的2020/2021 Q1财报中，营收133.48亿美元，约合946亿人民币，同比大涨7%，2.13亿美元的净利润也大涨了31%。推动联想业绩大涨的主要是个
2020 年 8 月，北京——联想旗下thinkplus品牌近日宣布，将出席于 9 月 2 日- 9 月 4 日在上海新国际博览中心举办的国际智慧办公展览会，带来全新升级的联想智慧大屏产品及最新品牌战略动态。与此同时，联想thinkplus战略合作伙伴好视通，也将作为展区软件技术支持，与联想thinkplus共同亮相上海国际智慧办公展览会。上海国际智慧办公展览会于 2019 年顺利起航，获得了智能产业的广泛关注与鼎力支持，本次重临上海，将重点关注“?
7月22日，联想发布了拯救者电竞手机Pro，高通骁龙865Plus旗舰芯片+144Hz电竞屏+90W超级闪充，售价3499元起，成为当下最便宜865 Plus旗舰。这款手机提供炽焰战甲、炫蓝冰刃两种配色可选，其中炽
在金融科技时代，金融服务更为多元，业务边界也更模糊，金融监管效能面临新挑战。近期，从中央部委到地方，一揽子旨在防范和化解金融风险的政策渐..
今日，高德地图宣布，李佳琦导航语音完整版已正式上线。据官方介绍，此次完整版导航语音采用升级后的语音技术，语音训练模型、语音合成算法均大幅..
作为中国最早一批的网红，剽悍的罗永浩如今被贴上“抖音带货一哥”的标签。从 4 月 1 日宣布签约抖音进军直播带货， 3 小时销售额1. 1 亿，到后来..
最强蜗牛中古蜀青石供奉可以获得一些不错的东西，但是供奉是需要两天的时间，一些玩家就想知道这个古蜀青石到底会不会过期是不是永久的，下面就来..
9月4日消息， 小米即将于9月7日发布POCO X3新机。现在外媒公布了小米POCO X3的真机照，包装盒除了POCO X3名称之外，还醒目标注了支持NFC。其正面为..
9月4日消息，据国外媒体报道，宏碁Spin 7翻转本将是首款搭载高通骁龙8cx Gen 2 5G芯片的笔记本电脑，具有超长续航和5G连接。在2020年的柏林消费电..
2020 年，注定是不平凡的一年。年初爆发的疫情快速席卷全球，至今仍有很多国家和地区笼罩在其阴影之下。这场突如其来的疫情，改变了很多人的生活方..
据 21 世纪商业评论报道，今年以来，快递价格持续下滑，通达系单票收入集体下滑25%以上，逼近 2 元。其中，申通快递降幅最大， 7 个月内下降超 3 ..
9月3日晚，PP体育宣布与英超解约，今天再次发布声明，宣布将会为英超新赛季会员全额退款。PP体育在声明中表示，经过多轮会谈，PP体育与英超在版权..
最近，有消息称，中国科学院大学五位2016级本科生，仅用4个月就主导完成了一款64位RISC-V处理器SoC芯片设计并实现流片。据悉，这款芯片被命名为果..
微信号名字是一个人在展示自己个性特点的重要方式，同时好听有趣的微信号名称还可以给其他人留下深刻的印象，那么有哪些比较好听的微信号名称呢，..
9月4日消息，据国外媒体报道，为期3天的2020年度柏林国际电子消费品展览会（IFA 2020）特别展，已在当地时间周四开始，将持续到周六。作为继年初的..
DoNews 9月4日消息（记者 刘文轩）此前有消息称，中国互联网巨头腾讯通过其全资子公司意像架构投资有限公司（Image Frame Investment），以约为14..
9 月 3 日，格力集团与小米集团、中信银行签署战略合作协议，三方约定在产业基金、金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等方面开展深度合作。根..
9月4日消息，美光科技发布了全球速度最快的独立显卡内存解决方案GDDR6X。美光表示，美光 GDDR6X 能加速呈现逼真的3D体验，助力系统带宽实现1TB/秒..
9月4日消息，小米手机系统软件部总监张国全表示，小米10系列（小米10、小米10 Pro）将适配Game Turbo 4.0，将带来PC级画面参数设置，将游戏性能发..
微信更新，就像是一部大型连载剧，时不时来一次惊喜，时不时出一个彩蛋。拍一拍可以撤销，看一看能刷火箭，公众号出问答功能(内测)，号内搜索可..
据外媒报道称，软银集团也在寻觅印度合作伙伴，并正探索组建财团联合竞购TikTok的印度资产。过去一个月，软银集团曾与印度电信科技巨头Reliance J..
9月4日消息，近日，由4K花园与西影视频共同打造的4K融媒体虚拟演播室已正式落成，并投入使用。据悉，该演播室是继2018年西影视频联合4K花园、七维..
9 月 2 日凌晨，英伟达在线上召开发布会，正式发布RTX30 系列显卡，以及包括音频、图形计以及各类AI应用的最新探索。其中新的RTX架构在RTX游戏中可..