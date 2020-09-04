联想公开柔性屏相关专利

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联想公开柔性屏相关专利

2020-09-04 10:13 · 稿源：站长之家

据天眼查App显示，近日，联想(北京)有限公司公开一项名为“电子设备”的发明专利，专利摘要描述中提到了“包括柔性屏和用于支撑所述柔性屏的柔性装置”。该发明申请日为 2016 年 3 月，公开日为 2020 年 9 月。

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