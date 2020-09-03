超8成网民每周接到骚扰电话 工信部拟建谢绝来电平台

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日 消息:近日，工信部发布征求意见稿，拟建立“谢绝来电”平台，要求任何组织或个人未经用户同意，不得发送商业性信息或电话。生活中，这类信息或电话时常被归为垃圾短信和骚扰电话。

据艾媒网报告， 2019 年超 8 成网民每周都接到骚扰电话。工信部数据显示， 2020 年第一季度， 12321 受理了有关骚扰电话和垃圾短信的投诉共计 15 余万件，受理有关垃圾短信的投诉 5 万余件。某手机安全软件拦截了34. 4 亿条各类垃圾短信，其中，广告推销类最多。

有报告指出，两成网民接到的电话中超过一半是骚扰电话，每周能接到骚扰电话的网民则达到了85.4%。专家指出，舆论常吧正常的商业电话、短信和“骚扰电话”“垃圾短信”划等号。但并非所有商业性短信和电话都是无用或有害的。但如果发送目标不明确，大量缺乏指向性的信息发到不需要的用户手机上，确实令人反感。

因此，工信部在征求意见稿中，对商家行为进行了规范，要求商家发送商业信息前必须征得接收者的同意，但并未彻底封死其发布空间，而是在加以规范的同时，承认了这类信息存在的合理性。

此外，工信部将建立全国统一的“谢绝来电”平台，引导相关组织或个人尊重用户意愿，规范拨打商业性电话。征求意见稿还提出，如果用户认为其受到商业性短信或商业性来电侵扰，可向 12321 受理中心进行投诉。