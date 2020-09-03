T1电竞俱乐部正式官宣入驻快手

“鞋儿破帽儿破，身上的袈裟破，你笑我他笑我，一把扇儿破。”影视剧中，济公貌似疯癫，举止似痴若狂，实则是一位行善积德、云游四方的得道高僧。在快手，也有一位“济公”，他手持蒲扇，着破鞋烂裳，凭着出色的口才“游牧式”摆摊。 15 年间，“济公模仿秀胶水哥”(快手ID：VIP687232408)卖着同一款胶水，走遍大半个中国，收获 153 万快手老铁的关注。“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。” 不求模仿得惟妙惟肖，只求似济公般行善