今日，T1 电竞俱乐部正式官宣入驻快手，快手首次成为国际电竞俱乐部官方短视频合作伙伴。快手方面表示，T1电竞俱乐部未来将在快手发布更多独家短视频，持续为用户提供丰富多元的电竞内容。
9月3日消息，T1电竞俱乐部正式官宣入驻快手，快手首次成为国际电竞俱乐部官方短视频合作伙伴。据悉，T1英雄联盟战队曾3次夺得S系列赛冠军，这也是英雄联盟电竞职业联赛的最高荣誉，其明星选手Faker在电竞领域拥有极高人气。快手方面表示，T1电竞俱乐部未来将在快手发布更多独家短视频，持续为用户提供丰富多元的电竞内容。8月24日，快手官微宣布收购YTG战队，正式进军KPL职业联赛，YTG电竞俱乐部正式更名为KS.YTG电竞?
近日，快手正式完成收购YTG战队，进军KPL职业联赛，YTG电竞俱乐部将正式更名为KS.YTG电竞俱乐部(全称KuaiShow Yowant Gaming)。官方没有公布任何与收购价格相关的信息，快手对这一收购也没有做更多的说明。
据天眼查数据显示，近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多条商标信息，其中包括“快手影业”相关商标，申请日期均在 2020 年 7 月，国际分类涉及通讯服务、网站服务、广告销售、社会服务等。
据国内媒体报道，天眼查信息显示，8月17日，B站成立了又一个电竞公司：杭州干杯电竞信息科技有限公司，该公司注册资本1000万人民币，法定代表人为郑彬炜。干杯电竞经营范围包括体育赛事策划、
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有商家向亿邦动力爆料，快手已入局本地服务，鼓励商家使用其相关服务。除了在商品交易方面的大迈步，抖音和快手的触角也伸向了本地生活服务领域。
在互联网时代，没有人不想当网红。 今年受疫情的影响，直播带货这种新型的电商模式开始真正爆发。随着李佳琦、薇娅、辛巴等头部网红带货效应显现，直播带货已经成为这个疫情年的新风口，也对传统零售带来了实实在在的颠覆。董明珠、梁建章、张朝阳、丁磊等商界大佬也纷纷走进直播间，而风口的代名词罗永浩同样没有缺席。据商务部统计， 2020 年一季度，全国电商直播超过 400 万场。另一方面，主播已经成功“转正”，教育部最新的?
2010 年，腾讯游戏嘉年华现场，腾讯宣布推出TGA赛事，首届赛事 9 个项目，其中《英雄联盟》位列其中。彼时的《英雄联盟》国服尚未公测，但赛事已经先行启动，赛事和游戏，从一开始这两者就深深的绑定在了一起。
据国内媒体报道，今明两天，北京将推出“电竞北京2020”系列活动。北京国际电竞创新发展大会和电竞之光展览交易会都将在今天拉开帷幕，而备受关注的2020年王者荣耀世界冠军杯总决赛也
在抖音将越来越多的流量和注意力向着“直播+电商”倾斜，以期为广告主带来“品效融合”的营销体验，并丰富平台创作者变现路径的同时，我们看到：快手则是在“大普惠”的原则下进行流量的重新调整和分配，在直播外，通过“优质内容”来绑定用户，以提升用户的内容消费体验和停留时长。
身边不少人都没有想到，周杰伦会选择快手开设首个中文社交媒体账号，并展开直播等一系列互动。仔细回顾其实不难发现，自今年年初以来，快手便做出了不少“品质感”的营销尝试，逐渐摆脱了以往的“土味”标签。
直播带货这件事，可以说是一个时代的大潮，我特别同意这个说法。今天市场上大部分的人都在关注快手今天卖了多少GMV，谁卖了多少，哪个活动卖了多少，但站在快手官方的角度，我们并不太看重这件事，我们更看重生态的发展、生态的结构和可持续发展的前景。
8 月 22 日下午，作为快手联合河南卫视《梨园春》栏目共同推出的“梨园快手秀”系列活动的高潮部分，《梨园春》走进洛阳栾川并推出大型演出“美丽乡村唱起来”，整场演出通过快手账号“梨园春官方”（快手号：HNTVliyuanchun）进行同步线上直播。直播过程中，画面在「节目表演」和「直播卖货」两个现场进行切换。一方面，在室外的节目表演主会场，小香玉、李树建、申小梅、柏青、吴琼等戏曲名家，为戏迷朋友们演唱了经典作品选段并
作为本届ChinaJoy赞助商，快手游戏负责人唐宇煜在大会期间首次披露了快手游戏内容月活跃用户数据：直播月活跃用户已超过2. 2 亿，游戏短视频月活跃用户突破 3 亿。与此同时，在面向游戏行业推出的“开放共赢计划”中，快手计划今年将针对游戏公会及MCN机构，给予 50 亿资金扶持及千亿流量曝光。
任何风口都要面临“回归均值”的考验。过往 10 年互联网行业一轮又一轮风口早已证明了这个铁律。乘坐在风口上的行业沉沉浮浮，受到经济周期、政府调节逆周期、企业盈利周期的影响。风口来时行业一地鸡毛，风口过后往往才是行业稳扎稳打形成良性循环之时。
“鞋儿破帽儿破，身上的袈裟破，你笑我他笑我，一把扇儿破。”影视剧中，济公貌似疯癫，举止似痴若狂，实则是一位行善积德、云游四方的得道高僧。在快手，也有一位“济公”，他手持蒲扇，着破鞋烂裳，凭着出色的口才“游牧式”摆摊。 15 年间，“济公模仿秀胶水哥”(快手ID：VIP687232408)卖着同一款胶水，走遍大半个中国，收获 153 万快手老铁的关注。“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。” 不求模仿得惟妙惟肖，只求似济公般行善
央视在日前的一则报道中批评了网络大胃王吃播秀浪费严重，是食物浪费的极端案例。此报道引发了舆论广泛关注。在目前的各大直播平台上，均设有美食栏目，其中不少是吃播。吃播原本主要是推荐美
成立于 2007 年 6 月的AcFun，是第一个将弹幕引进中国的二次元视频网站，而作为弹幕视频网站的开山始祖——日本的Nico Nico弹幕网彼时也仅成立了半年而已。
炎炎夏日，诸多品牌正在涌入快手，自建品牌号阵地。近日，快手联合新榜共同发布了“品牌新势力榜” 7 月榜单。本次榜单涵盖美妆、服饰、3C三个行业，共包含 15 个行业知名品牌。统计周期为 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日，统计所涉及的数据均来自快手平台。据悉，本次“品牌新势力榜”排名基于快手品牌号新势力指数，该指数包含品牌粉丝号召指数、品牌创作指数、品牌互动活跃度指数和品牌商业转化指数四个子维度指数，经
8 月 21 日，由磁力引擎主办的 2020 快手广告创意节正式对外公布获奖名单，历经 4 个月的征集、线上赛马、评审，共诞生 12 项金银铜奖和 1 项全场大奖。其中，东风《中国的风光》斩获全场大奖，腾讯为村《盼归》斩获品牌影响力金奖，CBA《敢梦敢当》获得老铁最爱金奖。本届快手广告创意节组委会共收到参赛作品18. 65 万件，创意覆盖宝洁、荣耀、王老吉、格力等 268 个品牌，吸引了超过 231 家代理公司、创意机构和MCN，影响力辐射
英雄联盟在最近开启了九周年的战斗之夜活动，这个活动大家可以在9月5日的时候打一把游戏就可以获得一个皮肤，很多玩家还不清楚活动的地址，下面就..
今日，联发科发布了全新5G平台T750，面向新一代5G CPE无线产品，以及5G固定无线接入（FWA）和移动热点（MiFi）等设备。T750采用7nm工艺制程，集成..
网红火锅店因热度高很容易吸引大家的关注，但是即便是网红店，食品安全问题也不容忽视。9月3日消息，据媒体报道，上海市市场监管局公布的第33期省..
9月3日，小鹏汽车于公布，公司A类普通股获纳入MSCI中国全流通指数( MSCI China All Shares Indexes)和全球标准指数(MSCI Global Standard Indexes..
9 月 2 日凌晨，英伟达在线上举行发布会，正式发布了GeForce RTX30 系显卡。RTX30 系显卡使用全新的安培架构，并且采用了三星8nm工艺。其中RTX308..
时值九月，又是一年一度的开学季节。日前，阿里巴巴创始人马云做了开学第一课的演讲，迅速红遍全网，其剑指家庭教育话题，指出中国的孩子在未成年..
今日，百度发布公告称，有网友反馈第三方平台存在买卖实名认证百度直播账号获利的情况。百度表示买卖账号是违规行为，百度直播将发起专项治理行动..
U盘文件删除如何恢复？U盘是我们生活中用到的最多的一款数据存储设备,总是要存一些我们重要的文件，以便下次在其他地方使用，但是文件放的多了，就..
9月3日消息，据国外媒体报道，此前已在社交媒体上宣布本周将前往德国的特斯拉CEO埃隆·马斯克，已经抵达柏林，并同德国经济部长会面。从外媒的报道..
摩托罗拉今天通过微博宣布，将会在 9 月 10 日 19 点举办线上发布会，公布全新产品。从预热海报来看，摩托罗拉将会带来一款折叠屏手机。不出意外的..
进入楼市下半场，楼市和土地市场呈现火热的复苏状态，近期湖南长沙住宅限价不断放宽，多宗成交地块限价高于以往。 8 月 21 日，新城地产以24. 1 亿..
猿辅导在线教育作为国内 K-12 领域首个独角兽公司,吸纳多种教育发展优秀内容，尽最大可能“取其精华”，进一步做好课程研发工作。通过不断完善、打..
最近， 360 网站、WPS、Wi-Fi万能钥匙、什么值得买等等平台都开启了直播带货。记者了解到，这些直播背后，用的都是淘宝直播的技术和能力。..
移动社交网络平台陌陌（Nasdaq: MOMO）公布了2020年第二季度未经审计的财务业绩。财报显示，2020年第二季度，陌陌公司营收达38.683亿元（约5.475亿..
近日，工信部发布征求意见稿，拟建立“谢绝来电”平台，要求任何组织或个人未经用户同意，不得发送商业性信息或电话。生活中，这类信息或电话时常..
光遇圣岛季中有非常多的魔法商店，有地之灵、风之灵等等，很多玩家还不清楚这些魔法商店的位置在哪里，下面就来为大家详细的介绍一下光遇圣岛季..
量子点是近年来比较火热的一种前沿性创新显示技术。量子点又称为纳米晶体，通过控制晶体尺寸就可以控制其发光波长，获得纯正单色光;量子点在新型显..
9月3日，《财富》杂志 2020 年全球40位40岁以下商界精英榜单揭晓。在此次上榜名单中，国内共 7 位商界精英在列。包括快手创始人兼CEO宿华、百度集..
抖音应该说是目前最火的短视频 app 了，想必大家在闲下来的时候都会刷一刷抖音乐，但是可能一抖就停不下来了。想必大家在刷抖音的时候应该都有刷到..
在这个多样化审美的年代，千篇一律的汽车外观很难满足所有消费者对美的追求。而小鹏G3i超前的设计理念让它顺利斩获世界著名的 2019 年度“iF”设计..