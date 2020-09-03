趣头条旗下米读与快手达成短剧IP开发合作

8 月 12 日至 18 日， 2020 上海书展暨“书香中国”上海周如约而至，开启了这座城市的盛夏读书时光。 每年 8 月，对这座城市而言，总有一个不能错过的节日——上海书展。自 2004 年创办以来，以阅读推广为不变宗旨的上海书展，以书为纽带，连接起天南地北的爱书人。但在全球国际性书展纷纷停摆或改为线上举办之际，上海书展如约而至，本身传导的就是一种阅读的力量。以“安全、出彩”为目标，以线上线下交融的跨界破圈为新特征，?