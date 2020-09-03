趣头条旗下米读与快手达成短剧IP开发合作

今日，趣头条旗下的网络文学产品米读宣布，已与快手就短剧IP开发达成战略合作。米读将为快手提供平台原创热门小说IP改编而成的短剧内容，在快手小剧场抢先独播，快手则给予独播剧更多的流量支持及宣发助力。
随着一二线城市流量红利趋于饱和，内容市场增速放缓，疫情之下更是元气大伤。 在双重挑战下，复苏中的各大企业平台加速加入比拼市场运营效率、提升造血能力的新一轮竞逐。据国家统计局 2019 年统计数据，我国共有 293 个地级市、 387 个县级市、 20988 个镇、 9222 个乡。除去 4 个一线城市、 15 个新一线城市以及 30 个二线城市，其他均可列入新兴市场的范畴。 另据腾云数据发布的《新兴市场，价值几何——新兴市场人群洞察报告?
8 月 12 日至 18 日， 2020 上海书展暨“书香中国”上海周如约而至，开启了这座城市的盛夏读书时光。 每年 8 月，对这座城市而言，总有一个不能错过的节日——上海书展。自 2004 年创办以来，以阅读推广为不变宗旨的上海书展，以书为纽带，连接起天南地北的爱书人。但在全球国际性书展纷纷停摆或改为线上举办之际，上海书展如约而至，本身传导的就是一种阅读的力量。以“安全、出彩”为目标，以线上线下交融的跨界破圈为新特征，?
8月11日消息，曾被315点名的趣头条App重新上架安卓应用商店。之前趣头条App因广告乱象被央视315晚会点名，据报道，许多虚假宣传疗效的广告通过自称是趣头条的广告核心授权代理商开户，帮助投放
书，仍然是上海书展上最核心的内容，但又不仅仅是书。今年的上海书展将创新性引入“街区”概念，全新规划实景版“实体书店品牌馆”，打造一个汇集特色、品牌书店的沉浸式“书香主题街区”，呈现“书店+”的融合多元业态。8 月 12 日， 2020 上海书展正式开幕。本届书展以“破圈”为亮点，呈现出高品质、多维度、线上线下联动的特点。 “早期，我们希望通过书展提高实体书店的能见度，这两年，我们逐渐把书店的一些新概念，包括对?
趣头条App在各大安卓渠道基本恢复上架。目前在华为、小米、OPPO等手机应用商店，以及应用宝等均可下载。此前，趣头条被央视3·15曝光存在的广告乱象问题后，在各大安卓渠道中被下架。
今日，针对“趣头条裁员60%”传闻，趣头条官方回应称，裁员消息不实，60%比例更是无稽之谈，公司只是为了更好应对实时变化的市场环境而做出的正常架构调整，目前公司各个部门正常运转中。
8月14日消息，近日有消息称，趣头条大裁员，裁员比例高达60%。对此，趣头条向TechWeb回应称，“裁员消息不实，60%比例更是无稽之谈。公司有半年度正常架构调整，目前公司各个部门正常运转中。”根据脉脉上自称是“趣头条员工”的网友爆料，趣头条裁员60%，裁员计划正在执行中，赔偿将按照国家标准执行。据了解，去年底，趣头条也曾被传大面积裁员，当时有接近趣头条内部人士的消息称，组织架构升级早已在年初时开始，?
8月11日，有网友发现趣头条在多个安卓渠道恢复上架，此前该应用被“央视315晚会”点名，称平台屡现违规广告。在被央视315点名之后，趣头条也回应称“对于广告存在的问题，我们将严加治理”。
各大行业开始大规模对新兴市场的战略布局，始于拼多多的横空出世，当拼多多从水下“反潜”出湖面时，巨头们逐渐开始拉响警报，陆续发力这块“宝藏市场”。 而从行业走势看，纵使没有拼多多，企业进军新兴市场也是迟早之事。企业的竞争起点是流量争夺，而固定领域的流量池早晚会饱和，正如当年阿里察觉到线上增长乏力之时，火速抢滩线下零售一般，一旦一二线城市的消费增长遭遇天花板，新兴市场自然会成为理所当然的“下一城”。毕
中国经济是一片大海，狂风骤雨可以搅乱小池塘，但不能掀翻大海。受新冠肺炎疫情“催化”，在线经济潜力加速释放。 不过疫情的冲击是短期的，总体上是可控的，只要我们变压力为动力、善于化危为机，有序恢复生产生活秩序，强化‘六稳’举措，加大政策调节力度，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，就能够实现今年经济社会发展的目标任务。作为一家年轻的互联网公司，趣头条在践行企业社会责任的同时，也紧抓市场机遇，持
在各大安卓应用商店下架近一个月后，趣头条App目前在华为、小米、OPPO等手机应用商店，以及应用宝等安卓渠道恢复上架。
从 2016 年起，一二线城市流量红利增长达到天花板的背景下，新兴市场成为互联网的新流量洼地和最后的蓝海市场——中国的 2800 多个县城生活着 9 亿人口，他们贡献了全国50%的GDP和40%的消费总量。 2018 年下半年起，新兴市场像干柴一样被点燃。各大互联网巨头们纷纷开始角力新兴市场。 拼多多 2019 年的全年营收达301. 4 亿元，较上一年同期增长130%; 快手 2019 年的全年营收达 500 亿元，远超 300 亿元的营收目标; 近日，趣头条?
8月14日消息，趣头条创始人兼CEO谭思亮发布内部信称，下半年除了继续提升变现能力外，工作的核心重点会落在内容突破上，为了更好的聚焦，对组织架构进行调整。根据内部信，具体调整如下：i. QTT与短视频、小视频合并成为短内容BU，all in短内容突破。ii. 游戏升级为独立BU，聚焦在互动内容和前向付费的突破上。iii. 创新BU改组为创新中心，负责新方向探索、采用小团队精益模式。iv. 增长和商业化将合并，建立广告及增?
2015 年，初出茅庐的“拼多多”以迅雷不及掩耳之势进入市场。 一时间，“新兴市场”这个词热度居高不下，人人均想分一杯羹。这个市场，包括近三百个地级市、三千个县城、四万个乡镇，六十六万个村庄，孕育了 300 多亿美元市值的拼多多，还有大量正茁壮成长的企业......集“万千宠爱于一身”的新兴市场，会成为下一个营收爆发点吗? 北京时间 6 月 4 日，趣头条正式发布了 2020 年第一季度财报。 今年一季度，趣头条营业收入14. 12
在一二线城市以外的广袤大地上，居住着近 11 亿人口，关于这些人的称呼有很多，「五环外人群」、「新兴市场」，这也与互联网所代表的「新经济」互为呼应。 在不久前阿里巴巴发布的最新财报中，提到其一年增长超过一亿的新消费者里面，有77%来自于三线及以下城市，小城人民已经成为巨头增长的重要引擎，也是在这片市场，相继催化出了拼多多、趣头条、快手等新兴力量。时至今日，可以这样说，读不懂新兴市场，就不可能抓住未来的商?
近日，趣头条向公司员工发布内部信。信中首先对上半年的两个目标“尽快实现盈利”、“内容有所突破、产品更有吸引力”的完成情况进行了总结。其次，内部信中宣布了对下半年针对公司组织结构一系列调整：1.QTT与短视频、小视频合并成为短内容BU，all in all 短内容突破2.游戏升级为独立BU，聚焦在互动内容和前向付费的突破上。3.创新BU改组为创新中心，负责新方向探索、采用小团队精益模式。4.增长和商业
据天眼查数据显示，近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多条商标信息，其中包括“快手影业”相关商标，申请日期均在 2020 年 7 月，国际分类涉及通讯服务、网站服务、广告销售、社会服务等。
飞瓜数据致力于短视频的专业数据分析平台。提供热门短视频排行榜、排行榜、直播和电商类数据分析等服务。帮助运营者更好地创作和运营短视频，助力更精准的投放合作。飞瓜数据快手版是专为快手量身打造的快手数据分析平台，提供快手排行榜，快手热门视频素材，快手直播数据分析和直播电商、挂榜数据等功能。主打精准直播播主带货量和爆款商品销量，数据较市面上的其他同类产品较为真实可靠。有如下功能：1.快手热门素材实时抓取快手
有商家向亿邦动力爆料，快手已入局本地服务，鼓励商家使用其相关服务。除了在商品交易方面的大迈步，抖音和快手的触角也伸向了本地生活服务领域。
在互联网时代，没有人不想当网红。 今年受疫情的影响，直播带货这种新型的电商模式开始真正爆发。随着李佳琦、薇娅、辛巴等头部网红带货效应显现，直播带货已经成为这个疫情年的新风口，也对传统零售带来了实实在在的颠覆。董明珠、梁建章、张朝阳、丁磊等商界大佬也纷纷走进直播间，而风口的代名词罗永浩同样没有缺席。据商务部统计， 2020 年一季度，全国电商直播超过 400 万场。另一方面，主播已经成功“转正”，教育部最新的?
华为畅享20 系列 5G 新品发布会将于 9 月 3 日 14:00 召开，Slogan 为 “千元 5G，一步到位”。届时，华为畅享 20 系列新机将正式亮相。据介绍，这..
王者荣耀宣布与苏州稻香村推出“峡谷月明”中秋月饼联名礼盒，并在天猫“稻香村食品旗舰店”开启预售。这是王者荣耀与稻香村在今年以来的第二次以..
今日，云原生计算基金会 ( CNCF ) 宣布 TiKV 正式从 CNCF 毕业。TiKV 是继 Harbor 之后在 CNCF 毕业的第二个中国原创开源项目。从孵化项目晋升为毕..
9 月 3 日上午，摩托罗拉官方正式宣布将在 9 月 10 日召开新品发布会，届时采用折叠屏设计的motorola razr将与我们见面。此次官方在宣传海报上用m..
你有碰到这种问题吗？运营了好久的公众号越做越迷茫，不知道如何稳定快速的变现；看到别人隔三差五就有广告收益，自己却找不到一个广告主；好不容..
2020 年，大有成为全民直播元年之势，直播电商和短视频电商均开始呈现出头部化、品牌化的趋势。伴随着抖音直播的红海， 8 月 28 日，2020 杭州电商..
中国新经济研究院联合支付宝保险平台发布的《90后保障报告》显示，90后正在成为新一代保民，通过配置保险来抵抗风险。8成90后认为买保险可以提升安..
今日，HTC 宣布其总裁兼首席执行官Yves Maitre 因个人原因辞职，Maitre 任期只差几天就满一年了。董事长兼联合创始人王雪红再次出任首席执行官。..
今日，趣头条旗下的网络文学产品米读宣布，已与快手就短剧IP开发达成战略合作。米读将为快手提供平台原创热门小说IP改编而成的短剧内容，在快手小..
先讲一下自媒体领域归类吧：创作领域有很多种，财经、宠物、动漫、房产、星座运势、搞笑、家居、教育、军事、科技、科学、心理情感、旅游、美食、..
9月3日消息，淘宝直播今天宣布已经全面开放直播技术和能力，让更多中小平台、商家、主播共享直播带货高速增长的红利。具体来看，淘宝直播此次开放..
DoNews 9月3日消息（记者 刘文轩）HTC在2019年9月宣布Yves Maitre担任公司CEO，不过上任不到一年，Maitre因为个人因素宣布辞职，HTC董事会已经批准..
今天早些时候，HTC宣布，总裁兼CEO Yves Maitre因为个人原因辞职。其实还差几天，Yves Maitre在HTC就干满一年了，可惜最终没能在数字上圆满。HTC同..
挣一个亿需要多久?对于王健林这类大亨，可能用不了一天。毕竟在《鲁豫大咖一日行》节目中，王健林就坦言:“先定一个能达到的小目标，比如挣它一个..
索尼真无线蓝牙运动耳机WF-XB700 搭载EXTRA BASS?重低音调音技术，让这款耳机的重低音音效非常出众，尤其在听一些流行音乐的时候，鼓点和贝斯的低..
三星是比较早在旗下的S系列手机型号预留的无线充电功能，从S6系列开始就直接配置无线充电功能了。我曾经买过三星S7手机，除了三星系统是一个弊端外..
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据企查查APP显示，9月1日，北京当当科文电子商务有限公司和北京当当网信息技术有限公司被湘潭市中级人民法院列为被执行人，两家公司累计执行标的约..
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