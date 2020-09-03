百度沈抖：百度直播月覆盖用户过亿 流量环比增长200%

今日，百度集团执行副总裁沈抖公布数据称，百度直播目前聚焦泛知识、服务场景，月覆盖用户过亿，流量环比增长200%，日均开播量环比增加500%。
8月20日消息，在今天举办的2020百度云智峰会上，百度集团副总裁侯震宇介绍百度在AI新基建时代的定位和目标是做“对外赋能的AI平台型公司”。侯震宇表示，当下，智能家居、智能金融、自动驾驶、智慧医疗、智能零售、智能制造等领域的行业应用全面进入AI原生阶段。百度智能云坚持以自主的技术提供最领先的服务，坚持以开放的技术提供最灵活的服务，为客户提供高性能的云计算服务。企业可以快速、方便的落地应用AI能力，?
最近有人问我，搜索某个关键词看到有新闻排在那，他发的新闻怎么不在呢，今天就来分享一下。其实，这里还涉及到新闻发稿这行。
近日，百度在线网络技术(北京)有限公司新增多条商标信息，其中包括多条“百度房产”商标，申请日期为 2020 年 8 月，国际分类涉及广告销售、金融物管、科学仪器等。
【TechWeb】8月15日消息，百度携手百信银行推出“百度闪付卡”，百度闪付卡是一款全新“数字银行卡”产品，依托百度APP、以智能小程序为载体，面向10亿百度用户提供普惠信贷、零钱理财、移动支付和生活缴费等综合金融服务。作为开在百度APP的“数字分行”，百度闪付卡用户申请开通均在线上完成。用户可在百度APP内搜索“百度闪付“，申请开通。目前百度闪付卡投入1亿元推出体验百度闪付卡得现金红包活动。百度闪付卡提供包括手机?
8月20日下午14:00，百度举行2020百度云ABC SUMMIT智峰会，这一峰会将聚焦三大热点：智能新计算、AI新基建、行业新动能，大会还邀请了很多业界大佬分享想法，以下我们来看下本次大会的直播地址。
非常难得地，JP摩根、摩根士丹利、高盛、花旗、瑞银等超 20 家一线投行给一家互联网公司投了支持票，这家公司就是百度。
滴滴和百度，一个是靠出行起家的互联网新秀，一个是以搜索入列BAT的老牌互联网巨头。于滴滴而言，自动驾驶是其登上千亿市值的唯一途径;于百度来说，自动驾驶是其第二条增长曲线，也是重回巅峰的砝码。两个互联网巨头首次交锋，争夺中国版Waymo的席位。
8月26日消息，百度地图十五周年大会上，百度CTO王海峰发表致辞，他表示百度地图已经成为智能时代重要的基础设施。王海峰称，今年是百度成立20周年，百度全面布局人工智能已经有了10周年。百度是AI新基础设施的建设者，百度地图已经成为智能时代重要的基础设施。从2005年上线PC端，到今天，百度地图已经形成新基建数字底座的升级。王海峰提到，在今年新冠肺炎疫情爆发期间，百度地图的大数据等一系列能力在助力全国全面
【2020百度云智峰会】百度智能云携手智能产业合作伙伴举行新基建、新计算、新动能为主题的ABC SUMMIT·智能计算峰会，本次峰会将聚焦三大热点：智能新计算、AI新基建、行业新动能，大会还邀请了很多业界大佬分享想法。
8月25日消息，在今天举办的百度大脑语言与知识技术峰会上，百度CTO王海峰发表题为“掌握知识、理解语言、拥有智能”的主旨演讲，分享了百度语言与知识技术的十年发展历程、最新突破等等。王海峰表示，语言与知识技术是人工智能认知能力的核心。在百度语言与知识技术的布局和发展中，百度始终在注意把握两个趋势，即技术发展趋势和产业发展趋势，并力争引领趋势，从研究方法、研究对象、研究方向、产业应用等各个层面，
《印度时报》 8 月 4 日报道，印度政府宣布，百度和微博将在印度被禁止使用。据印度政府的一位消息人士告诉《印度时报》，印度已要求谷歌和苹果商店下架百度和微博这两款中国公司的APP，并已照会本国互联网服务供应商对其进行封锁。
知乎上关于百度竞价，有个点击量很高的问题，标题是“做医疗竞价2年了，也混了个小主管，感觉就是伤心、伤神、伤身，医疗过于依赖竞价...请问其他行业也这样么?”下面的点赞和评论很多。这也反映了很多人从事百度竞价几年之后的迷茫。
一时间，巨头们都在往“服务”靠拢，这里已经成为更多人可以参与进来、有着诱人商业价值的赛道。阿里支付宝的“服务”调性被不断加码，腾讯最新财报中强调微信小程序生态中服务所带来的价值，而百度刚刚发布的2020 Q2 财报中“服务”地位也大为提升……
总能擢取巨大流量的“地图”业务，如今又来了一位新玩家。8 月 9 日，Tech星球独家获悉，出行巨头滴滴悄悄推出自研地图业务——“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。
2020，科创板IPO成了新的焦点。前有金山办公，后有中芯国际，最近又有巨头京东数科、蚂蚁金服，不可谓阵容不豪华，而如今这个上市名单或许还能再添一位：百度网盘。
百度今天发布了截至2020年6月30日的第二季度财务报告，财报显示，2020年第二季度，百度实现营收260.3亿元，运营利润56亿元，同比增长187%，净利润50.8亿元，同比增长40%，营收、利润指标均超市场
【商标阿京腾百被裁定不予注册】据媒体报道，日前“阿京腾百”商标被裁定不予核准注册，理由为 “在如今的互联网社会环境下，具有明显的傍名牌搭便车意图，易产生不良影响”。此前，“阿京腾百”商标阿里、京东、腾讯和百度联合申诉。
今日，百度宣布推出企业信息及信用信息查询大数据平台爱企查。爱企查背靠百度搜索，依托百度先进的AI和大数据技术，旨在为用户提供免费且快捷的一站式企业信息查询服务，通过对企业监管、经营行为、市场反馈、关系网络等全方面即时的专业解读
今日早间，站长之家像往常一样通过监控工具查看了收录数据，感觉快哭了!因为最新发布文章全部存在收录异常，经查询发现，最新被百度收录文章已经停留在十个小时之前。原本以为是站点内部出现问题，不过经排查并未发现异常，便怀疑可能是百度调整算法导致的。于是，我们又查询了其它同类站点一天内的收录情况。经站长之家验证发现，包括中关村在线、CnBeta、IT之家、 36 氪等多家同类科技媒体网?
如果你有细心去阅读百度站长资源平台的相关消息，你就会发现，在今天官方平台推送了一个消息：百度移动专区正式下线，相关的基础性权益完全转移到百度智能小程序开发者平台和平台的相关栏目。
华为畅享20 系列 5G 新品发布会将于 9 月 3 日 14:00 召开，Slogan 为 “千元 5G，一步到位”。届时，华为畅享 20 系列新机将正式亮相。据介绍，这..
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你有碰到这种问题吗？运营了好久的公众号越做越迷茫，不知道如何稳定快速的变现；看到别人隔三差五就有广告收益，自己却找不到一个广告主；好不容..
2020 年，大有成为全民直播元年之势，直播电商和短视频电商均开始呈现出头部化、品牌化的趋势。伴随着抖音直播的红海， 8 月 28 日，2020 杭州电商..
中国新经济研究院联合支付宝保险平台发布的《90后保障报告》显示，90后正在成为新一代保民，通过配置保险来抵抗风险。8成90后认为买保险可以提升安..
今日，HTC 宣布其总裁兼首席执行官Yves Maitre 因个人原因辞职，Maitre 任期只差几天就满一年了。董事长兼联合创始人王雪红再次出任首席执行官。..
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9月3日消息，淘宝直播今天宣布已经全面开放直播技术和能力，让更多中小平台、商家、主播共享直播带货高速增长的红利。具体来看，淘宝直播此次开放..
DoNews 9月3日消息（记者 刘文轩）HTC在2019年9月宣布Yves Maitre担任公司CEO，不过上任不到一年，Maitre因为个人因素宣布辞职，HTC董事会已经批准..
今天早些时候，HTC宣布，总裁兼CEO Yves Maitre因为个人原因辞职。其实还差几天，Yves Maitre在HTC就干满一年了，可惜最终没能在数字上圆满。HTC同..
挣一个亿需要多久?对于王健林这类大亨，可能用不了一天。毕竟在《鲁豫大咖一日行》节目中，王健林就坦言:“先定一个能达到的小目标，比如挣它一个..
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百度执行副总裁沈抖在联盟峰会上公布了百度在移动生态端的最新数据。其中，百家号拥有 340 万创作者;智能小程序数量达 42 万，其中月活过百万的小..
据企查查APP显示，9月1日，北京当当科文电子商务有限公司和北京当当网信息技术有限公司被湘潭市中级人民法院列为被执行人，两家公司累计执行标的约..
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