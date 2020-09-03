百度沈抖：百度直播月覆盖用户过亿 流量环比增长200%

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百度沈抖：百度直播月覆盖用户过亿 流量环比增长200%

2020-09-03 10:37 · 稿源：站长之家

今日，百度集团执行副总裁沈抖公布数据称，百度直播目前聚焦泛知识、服务场景，月覆盖用户过亿，流量环比增长200%，日均开播量环比增加500%。

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