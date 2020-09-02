瑞幸咖啡任命邵孝恒为独立董事

几年前，互联网咖啡曾“异军突起”，席卷了各大城市，其中瑞幸带着“低价”、“免费喝”的标签和汤唯、张震等极具分量的代言人，迅速进入大众视野，瑞幸也急速扩张成长，用19个月成为“全球最快IPO公司”，一度向星巴克等品牌发起挑战。今年6月，瑞幸咖啡宣布在纳斯达克停牌并进行退市备案，上市之路暂停于此。伴随着瑞幸的一路起伏，舆论的讨论从未停歇。从“携10亿入场”、“烧钱”到“持续3到5年补贴用户”。瑞幸低价、补贴等“