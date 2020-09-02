瑞幸咖啡任命邵孝恒为独立董事

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瑞幸咖啡任命邵孝恒为独立董事

2020-09-02 21:28 · 稿源：站长之家

据媒体报道，瑞幸咖啡任命邵孝恒 (Sean Shao) 为独立董事。邵先生为董事会前董事及董事会成立的特别委员会前主席。

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