瑞幸咖啡任命邵孝恒为独立董事

据媒体报道，瑞幸咖啡任命邵孝恒 (Sean Shao) 为独立董事。邵先生为董事会前董事及董事会成立的特别委员会前主席。
据媒体报道，瑞幸咖啡任命邵孝恒 (Sean Shao) 为独立董事。邵先生为董事会前董事及董事会成立的特别委员会前主席。
据天眼查显示，近日，瑞幸咖啡（中国）有限公司申请注册“鹿茶”商标，国际分类为“43-餐饮住宿”，商标状态显示为“ 商标其他情形”，商标流程为“商标注册申请---申请收文”。
瑞幸咖啡官方微博宣布，luckin coffee旗舰店正式入驻拼多多。最新款LINE FRIENDS系列马克杯百亿补贴低至9. 9 元，将于 8 月 25 日 0 点准时开抢。
瑞幸咖啡造假而被纳斯达克摘牌，也让中国企业在海外的声誉严重受损，但是经过一番内外挣扎，瑞幸咖啡似乎并未元气大伤，如今又恢复了正常营业，股价还出现了上涨。在青岛举行的2020亚布力中国
近日，瑞幸咖啡(中国)有限公司申请注册“鹿茶”商标，国际分类为“43-餐饮住宿”，商标状态显示为“ 商标其他情形”，商标流程为“商标注册申请---申请收文”。
8月10日晚间，瑞幸咖啡今日开盘后，股价出现大幅上涨，一度冲到2.6美元左右，相较于2.15美元的开盘价暴涨了超过20％。至截稿时止，瑞幸咖啡股价有所回落，不过目前仍在2.4美元以上，涨幅约15％
一位密切接近瑞幸咖啡的知情人士透露，就在刚过去的 8 月 8 日这个周末，深陷财务造假风波的瑞幸咖啡召开了 2020 年“年中全国会议”。从会议披露的上半年业务状况来看，有颇为积极的信号。 这次会议对内公布的业务数据显示，截止 7 月，瑞幸咖啡单店现金流已为正数(因受疫情相关影响，目前还有 300 多家大学店暂未营业)。更重要的是，根据目前经营状况，管理层预计， 2021 年将实现整体盈利。 上述知情人士透露，尽管财务造假事?
因为业绩造假22亿，前不久国家三大部门对瑞幸咖啡分别宣布了惩罚措施，美股也被摘牌了。不过瑞幸咖啡本身的业绩反而好转了，4000多家门店恢复正常，现金流也转正了。据中国证券报报道，有接近
据证券日报报道，接近瑞幸咖啡相关知情人士称，受疫情影响，目前仍有 300 多家大学店暂未营业。但除去未营业咖啡店，其他已恢复正常营业的瑞幸咖啡门店均已实现现金流转正。数据显示，截至 2019 年 12 月 31 日，瑞幸咖啡直营门店数量为 4507 家。
同仁堂开始卖养生咖啡，新式茶饮网红品牌喜茶、奈雪推出咖啡饮品，加拿大国民咖啡品牌Tim Hortons加速拓展门店。连原本不属于咖啡赛道的农夫山泉、可口可乐、维他奶，也纷纷“抢滩”咖啡领域推出相关产品。
有接近瑞幸咖啡的相关知情人士表示，受疫情影响，目前仍有300多家大学店暂未营业。但除去未营业咖啡店，其他已恢复正常营业的瑞幸咖啡门店均已实现现金流转正。
几年前，互联网咖啡曾“异军突起”，席卷了各大城市，其中瑞幸带着“低价”、“免费喝”的标签和汤唯、张震等极具分量的代言人，迅速进入大众视野，瑞幸也急速扩张成长，用19个月成为“全球最快IPO公司”，一度向星巴克等品牌发起挑战。今年6月，瑞幸咖啡宣布在纳斯达克停牌并进行退市备案，上市之路暂停于此。伴随着瑞幸的一路起伏，舆论的讨论从未停歇。从“携10亿入场”、“烧钱”到“持续3到5年补贴用户”。瑞幸低价、补贴等“
近几年，国人对咖啡的兴趣与日俱增，咖啡已经成为人们日常生活中最普遍的饮品之一，与此同时人们对于咖啡的口感、品质也提出更高的要求，认为咖啡不再是单一唤醒清晨、午后“回血”的提神饮品，而是悠闲生活的调和剂。作为能够彰显生活品质的百年咖啡品牌，百胜图Brasetto推陈出新，打造出兼具品质和性能的美式全自动咖啡机BAA122，让你轻松尽享品质咖啡生活。拥有 122 年历史的百胜图Brasetto咖啡源于意大利，历经五代咖啡经营的?
现在的人们越来越关注自己的健康，而曾经风靡一时的可乐等有糖饮料也持续受到嫌弃，这也是无糖饮料能够成功上位的关键。现在，可口可乐宣布了一款混合饮料的消息，它将把可乐产品的“正宗
“同仁堂出咖啡了!简直是国货之光”“一杯养生咖啡缓解一天疲惫。”“同仁堂进军了新潮式养生”“一层是喝咖啡休闲娱乐社交聊天的地方。二楼还有些养生健身的地方。”“喝杯咖啡养养颜”“这家店给人的感觉是中西结合创意满满。”“老字号新跨界，玩出国潮味。”……
OKEx早报将在每日早间为您带来最新的行情，以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解夜间的动态消息，更好的握把每日行情。行情速递8月26日讯，昨天BTC收跌，跌幅2.93%，尾盘在11400美元附近调整。通过OKEx平台交易数据可以看出，今日早间行情波动较大，BTC开盘报11418.2美元，短时拉升后震荡回落，最低点触及11111美元，此后缓慢拉升，当前11300美元上方盘整。截止发稿，BTC暂报11335.25美元。据OKEx交易大数据显示，BTC合
曾经坐沙发上天的男子又“作死”了，这次还带上了朋友。8月22日消息，29岁的土耳其男子和朋友乘坐滑翔伞飞到了1200米高空，在飞行过程中，两人喝咖啡、下棋，还掏出手机自拍，面带笑
8 月 8 日，瑞幸咖啡于厦门总部召开 2020 年中全国会议，从会议披露的上半年业务状况来看，有颇为积极的信号。一位密切接近瑞幸咖啡的知情人士透露，除去因受疫情影响暂未营业的 300 余家大学门店，瑞幸咖啡在 2020 年 7 月已实现整体盈亏平衡。其管理层预计， 2021 年瑞幸就将实现整体盈利。
科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注抖音海外版TikTok：字节跳动：考虑在美国之外重新设立TikTok总部图1：字节跳动声明字节跳动在凌晨发布最新声明称，考虑在美国之外的主要市场，重新设立TikTok总部。“字节跳动始终致力于成为全球公司。根据目前情况，字节跳动考虑在美国之外的主要市场，重新设立TikTok总部，以更好地服务全球用户。”字节跳动称。另外，英国在回应TikT
今日晚间，证监会浙江监管局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金及中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导，井贤栋为蚂蚁集团董事长，CEO 胡晓明及 CTO 倪行军为执行董事，蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。另有 3 名独立董事，分别为郝荃、胡祖六、黄益平。
【黄峥退出拼多多董事】据天眼查显示，近日，拼多多（上海）网络科技有限公司发生多项工商变更，拼多多联合创始人孙沁退出该公司法定代表人、董事及经理，均由拼多多高级副总裁朱健翀接任；与此同时，拼多多创始人黄峥、拼多多CEO陈磊退出公司董事，新增朱健翀为董事。此外，陆娟君退出监事行列，新增王坚为监事。
NVIDIA今天正式发布了RTX 30系列显卡，首批包括11999元的发烧级RTX 3090、5499元的旗舰级RTX 3080、3899元的性能级RTX 3070，最后一款也能干掉RTX..
9月2日，国药集团中国生物、华为技术有限公司在北京签署新冠灭活疫苗资源保障和服务支持战略合作协议，双方将合作抗击新冠疫情、保障员工健康，同..
作为中国科幻小说的扛鼎之作，与刘慈欣《三体》有关的事情一直都很引人注目。日前网飞宣布要拍美剧版《三体》，大刘还担任顾问。有商业公司砸钱拍..
字节跳动的朋友又少了一个。8月31日，哔哩哔哩(以下简称“B站”)宣布以5.13亿港元战略投资欢喜传媒集团有限公司(以下简称“欢喜传媒”)。根据协议..
NVIDIA的RTX 30系列显卡今天凌晨发布了，旗舰RTX 3090显卡虽然价格涨到了1.2万元，但是性能比RTX 2080 Ti翻倍，简直是开挂一样。就跟2018年图灵GP..
中芯国际发布公告称，该公司与中芯北方订立中芯北方框架协议，内容有关货品供应、提供或接受服务、资产出租、资产转移、提供技术授权或许可以及提..
据媒体报道，瑞幸咖啡任命邵孝恒 (Sean Shao) 为独立董事。邵先生为董事会前董事及董事会成立的特别委员会前主席。..
据环球网援引外媒报道，印度电子和信息技术部（MEIT）9月2日发布公告，宣布禁用118款App。其中包括：其中包括《绝地求生》手游（PUBG MOBILE LITE..
印度政府宣布禁用118款中国APP。印度当地媒体称，此次被禁软件包括《绝地求生》手游、企业微信、微信读书、百度、新浪新闻、手机淘宝、优酷、支付..
印度政府宣布禁用 118 款中国App，其理由是这些应用“涉嫌参与危害印度主权与(领土)完整、印度国防、国家安全和公共秩序活动”。..
今日， QuestMobile发布《2020年中90后人群洞察报告》。报告显示，网络原住民90后达3.62亿，已超80后。QuestMobile数据显示，截至2020年7月，90后..
据外媒报道，印度政府宣布禁用 118 款中国App，其中包括《绝地求生》手游(PUBG MOBILE LITE)、企业微信(WeChat Work)、微信读书(WeChat reading)、..
这几天，微信灰度测试“群直播”的消息炸开了锅，引发许多猜想。什么是“群直播”?顾名思义，即微信群内可以发起和观看的直播。..
天眼查 APP 显示，近日，北京金立通信设备有限公司被列为失信被执行人，案号为(2020)京 0108 执 11254 号，执行法院为北京市海淀区人民法院。..
截至 1 日美股收盘，视频会议软件Zoom股价暴涨40.78%，市值达 1291 亿美元，超过了IBM，跻身美国市值最高的 20 家科技公司之列。..
苹果在iPhone上经常采用增加全新配色的方式来刺激销售，较为知名的案例包含iPhone 5s的土豪金、iPhone 6s的玫瑰金(Rose Gold)、iPhone 7的曜石黑、..
禁令接连升级，美国对华为的打压和制裁已经无所不用其极。究其原因，美国为何要要至华为于绝地？近日，华为轮值董事长郭平在演讲中给出了答案。据..
DoNews9月2日消息（记者 翟继茹）据外媒报道，印度在线教育平台Unacademy宣布完成新一轮1.5亿美元融资，投资者包括软银集团、Facebook、Blume Ven..
自 8 月份央视曝光大胃王吃播浪费现象之后，各大视频平台纷纷开启整治，下线违规视频和账号。据网信办消息， 1 个月来，主要网站平台共处置违法违..
WCCFTech 报道称，联想在 Legion T7 游戏 PC 的规格表中证实了英伟达 GeForce RTX 3070 Ti 显卡的存在。显然，联想希望借助 RTX 3070 Ti 来填补 R..