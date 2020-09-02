嘀嗒出行回应考虑在香港进行5亿美元IPO：没有相关信息可以披露

作为一种共享出行方式，哈啰顺风车已成为很多人日常出行的首选。但在拼车过程中，偶尔会出现因一方取消而无法成行的情况。哈啰顺风车取消判责机制全新升级，用更加公正的责任划分和更加合理的处理规则，为司乘双方提供更好的出行体验。取消判责升级一：谁有责，谁受罚为了让顺风车回归互助本质，市面上的顺风车平台都会限制车主每天能够接单的次数，这本是件好事儿，但有些平台还会把取消的订单也算进每天接单次数之中，不管是乘客