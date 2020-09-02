嘀嗒出行回应考虑在香港进行5亿美元IPO：没有相关信息可以披露

今日，针对“嘀嗒出行赴港进行 5 亿美元IPO”的报道，嘀嗒出行回应称，不予评论，没有相关信息可以披露。
今日，针对“嘀嗒出行赴港进行 5 亿美元IPO”的报道，嘀嗒出行回应称，不予评论，没有相关信息可以披露。
今日，嘀嗒出行与蔚来宣布开启一项全新尝试，鼓励蔚来车主成为嘀嗒顺风车主，以增强运力端供给。即日起，更多蔚来车主有望加入嘀嗒顺风车平台，将车上空座分享给顺路乘客，而嘀嗒出行则为全体蔚来车主提供绿色审核通道，并为用户提供超值顺风车周卡，蔚来车主能以最快速度通过审核，同时更多用户能够享受到超低价乘车。
9月2日消息，据外媒报道，嘀嗒出行考虑在香港进行5亿美元IPO。对此，TechWeb向嘀嗒出行方面进行求证，对方回应称，“针对这则信息不予评论，没有相关信息可以披露。”今年1月，有报道称，嘀嗒出行将面向广泛的投资者在IPO前一轮融资中募集2.5亿美元至3亿美元。嘀嗒出行目前考虑在中国大陆或中国香港的交易所挂牌。数据显示，截至2020年8月31日，嘀嗒出行的整体注册用户数已突破1.8亿，注册车主数突破1900万，认证通过?
为了给用户带来更便捷省心的出行体验，日前，高灯科技携手嘀嗒出行为西安“出租车智慧码”新增电子发票开具功能，打造实时绑定行程数据、打通计价器金额的出租车增值税电子发票解决方案，这一方案也是高灯科技针对出租车服务数字化升级的再次布局。 电子发票让出租车线上服务实现闭环西安“出租车智慧码”是西安市出租汽车行业联合嘀嗒出行、西安银行共同打造的“七码合一”聚合支付码，此次新增高灯科技提供的在线开票能力，让“?
今天，嘀嗒出行发布了六周年成绩单。数据显示：截至 2020 年 8 月 31 日，嘀嗒出行整体注册用户突破1. 8 亿，注册车主数突破 1900 万，认证通过车主超过 1000 万。
今日，嘀嗒出行发布六周年成绩单，截至 2020 年 8 月 31 日，嘀嗒出行的整体注册用户数已突破1. 8 亿，注册车主数突破 1900 万，认证通过车主超过 1000 万。
今日，滴滴出行宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。
快票出行是由河北快票出行旅游服务有限公司开发的旅游出行票务类APP。软件主要功能包括火车票、汽车票、飞机票，旅游景区门票、酒店、电影票、自由行、特产商城等，另有火车抢票，旅游出行问答，旅游游记浏览和上传等服务，是国内一流的，以科技手段为用户提供美好出行产品和服务的APP。 快票出行将会在 8 月 7 日 10 点正式发布快票出行黑卡会员。 快票出行黑卡会员不仅涵盖了海量的优惠券福利，还有购票高额返现，专属活动，光?
在中国，提到林肯，就会想到周到的林肯服务。林肯对豪华的独特理解，不止于卓越的产品，也在于无微不至、以客为尊的客户体验。尤其是全新林肯飞行家车主黑金卡礼遇，以“林肯之道”的林肯服务时刻为客户带来尊崇备至的体验，将伴随每一位飞行家开启安心舒适的旅程，真正体现 “客户体验，自有豪华之道” 的林肯服务。 “无处不飞享”黑金卡专属礼遇，涵盖豪华用车权益以及豪华生活权益，旨在购车、出行和生活方式等方方面面为客户?
8 月 20 日，大众出行与AutoX在上海嘉定无人驾驶示范区举行合作签约仪式，双方将发挥各自优势，在全国范围打造自动驾驶示范应用的规模化车队，推出面向中国的自动驾驶出行平台方案，此举意味着自动驾驶汽车正慢慢走近我们的生活。在主题为"未来之行，无限可能"的签约仪式上，大众出行与AutoX表示，这是自动驾驶公司与出租车企业的一次标志性合作，标志着国内自动驾驶开始从道路测试向商业化落地的转变，希望引领未来出租车行业发展
8月24日消息，哈啰出行旗下哈啰单车、哈啰公共助力车今日面向共享两轮出行行业发起“三个无差别”倡议，号召共享单车企业一起不分品牌、不分共享或私人，“无差别整理、清洁、消杀”车辆。据悉，“三个无差别”倡议是哈啰出行年度“共文行动”的重要组成部分，旨在联动各方共同创建城市文明出行环境。哈啰首先将投入1亿元资金，其中5000万元用于补贴激励全国数亿用户文明出行习惯，其余用于运维扩招。哈啰单车事业部总
2020年6月20日起，全国普速铁路广泛实行了电子客票。目前全国铁路共有2400多个车站实行电子客票，覆盖了95%以上的铁路出行人群，极大地提升了旅客体验。随着普速铁路电子客票系统一次性整体切
当下，数据、数字已成为生产要素中不可或缺的一环。 近日，国家信息中心信息化和产业发展部发布了《中国产业数字化报告2020》，其认为，产业数字化是指在新一代数字科技支撑和领引下，以数据为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素进行数字化升级、转型和再造的过程。 Cloudera大中华区总经理徐晋在接受记者采访时表示，首先在全球角度来讲，所有的企业都在大踏步地进行所谓的数字化转型，也寻?
日前，中国国家铁路集团有限公司正式发布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，以系统化顶层设计文件的形式明确了中国铁路未来30年的发展蓝图。《新时代交通强国铁路先行规划纲
作为一种共享出行方式，哈啰顺风车已成为很多人日常出行的首选。但在拼车过程中，偶尔会出现因一方取消而无法成行的情况。哈啰顺风车取消判责机制全新升级，用更加公正的责任划分和更加合理的处理规则，为司乘双方提供更好的出行体验。取消判责升级一：谁有责，谁受罚为了让顺风车回归互助本质，市面上的顺风车平台都会限制车主每天能够接单的次数，这本是件好事儿，但有些平台还会把取消的订单也算进每天接单次数之中，不管是乘客
7 年前，董明珠和雷军发起的一场“ 10 亿赌约”在网上炒得火热，这场赌约最终以雷军认输告终。 8 月 13 日，有媒体再次向董明珠提问：“如果再跟雷军打赌，赌什么?”
原神在最近开启了一个公测倒计时预抽卡的活动——出行整备，大家可以在九方格中抽一张卡，三个连在一起的话就可以获得该道具，算是不错的免费福利礼包，下面就来为大家分享一下这个免费的活动地址。
在很多消费者眼中，电动车这种产品似乎并没有太多的技术含量，同质化十分严重。但随着雅迪电动车TTFAR 7级增程系统的出现，不止解决了消费者的痛点，带来更多出行幸福感，同时为整个行业带来了一次从未有过的变革与洗礼。毕竟在大多数电动车的续航还在6、70公里的时候，雅迪电动车旗下冠能系列产品已经实现续航破百，无疑是在推进整个行业的进步。在同样搭载60V-20Ah铅酸电池的条件下，普通车型一次充电续航约69km，搭载雅迪TTFAR
最近听闻很多朋友想让我出一期关于出行的省钱秘笈。其实，大部分朋友都是认为平时上班通勤时间过长，单车、地铁、公交、打车、开车等等，每天来回一趟工资没赚多少，通勤费用和通勤时间都受到损耗，作为宠粉省钱博主，有求必应! 寻遍各大贴吧论坛，我终于在评测完呼声最高的几款省钱利器之后，找到了这张省钱王中王——省点花锦鲤卡。按照惯例，简短介绍一下，省点花锦鲤卡只需要 15 元运费，就能得到一张实体卡和附赠的电子卡，?
原神在8月28日开启了公测预抽卡的的出行整备活动，可以获得一些免费的福利礼包，其中还有A级奖励四星的试作古华还有试作金珀，很多玩家还不知道这个出行整备的活动地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。
据第一财经消息，今日，滴滴出行官方宣布， 8 月 25 日七夕滴滴出行全球日订单首次突破 5000 万，其中包括了网约车、出租车、顺风车、单车、代驾。
这几天，微信灰度测试“群直播”的消息炸开了锅，引发许多猜想。什么是“群直播”?顾名思义，即微信群内可以发起和观看的直播。..
天眼查 APP 显示，近日，北京金立通信设备有限公司被列为失信被执行人，案号为(2020)京 0108 执 11254 号，执行法院为北京市海淀区人民法院。..
截至 1 日美股收盘，视频会议软件Zoom股价暴涨40.78%，市值达 1291 亿美元，超过了IBM，跻身美国市值最高的 20 家科技公司之列。..
苹果在iPhone上经常采用增加全新配色的方式来刺激销售，较为知名的案例包含iPhone 5s的土豪金、iPhone 6s的玫瑰金(Rose Gold)、iPhone 7的曜石黑、..
禁令接连升级，美国对华为的打压和制裁已经无所不用其极。究其原因，美国为何要要至华为于绝地？近日，华为轮值董事长郭平在演讲中给出了答案。据..
DoNews9月2日消息（记者 翟继茹）据外媒报道，印度在线教育平台Unacademy宣布完成新一轮1.5亿美元融资，投资者包括软银集团、Facebook、Blume Ven..
自 8 月份央视曝光大胃王吃播浪费现象之后，各大视频平台纷纷开启整治，下线违规视频和账号。据网信办消息， 1 个月来，主要网站平台共处置违法违..
WCCFTech 报道称，联想在 Legion T7 游戏 PC 的规格表中证实了英伟达 GeForce RTX 3070 Ti 显卡的存在。显然，联想希望借助 RTX 3070 Ti 来填补 R..
9月2日消息，小米商城宣布，Redmi 10X 6GB+128GB版首降50元，到手价为1749元，购机赠送99元蓝牙耳机。Redmi 10X是Redmi X系列首款产品，它发布于5..
9 月 2 日，据《科创板日报》报道，它们从供应链获悉，OPPO计划增加手机的订单量，预计达到 8500 万至 1 亿部，环比增长接近一倍。消息还表示，OP..
9月2日，紫米MINI双向快充移动电源正式开卖，原价99元，首发价89元。超小体积，仅占iPhone 11 Pro Max屏幕一半的大小，不用的时候可以轻松放入口袋..
9月2日，据南海网报道，中央网信办与中国互联网信息中心（CNNIC）已批复同意海南部署根服务器镜像节点和国家顶级域名节点，预计10月底前“两..
大家都知道，很多知名大牌蓝牙耳机的价位普遍不低。如果性价比高的话还算买得值。但如果买到的耳机和百来块的也并不区别的话，不免会觉得亏了。为..
近年来，真无线蓝牙耳机备受欢迎，各大耳机厂家也纷纷推出了自己的真无线蓝牙耳机产品，所以现在市面上的真无线耳机可以让人挑花眼。我体验过不少..
现在大家做什么事都已经离不开耳机了，耳机使用频率也是越来越频繁，所以耳机性价比也是大家比较担忧的。随着耳机品牌商推出支持快充的蓝牙耳机，..
今天是苹果公司推出其命运多舛的社交网络Ping的 10 周年纪念日，这一基于音乐兴趣的社交网络允许用户在iTunes中关注自己喜欢的音乐艺术家和朋友，..
凤凰网科技讯 9月2日消息，天眼查APP显示，近日，北京金立通信设备有限公司被列为失信被执行人，案号为（2020）京0108执11254号，执行法院为北京市..
3A，一个中国玩家既熟悉又陌生的字眼。AAA代表“最高评级”，是游戏行业最高质量的代言词。同样，对于游戏开发商来说，“3A”通常是指“A lot o..
今日，网信中国发文称， 8 月 31 日，国家网信办召开深入推进商业网站平台和“自媒体”传播秩序突出问题集中整治、“自媒体”基础管理专项治理和网..
受昨日阿里增持圆通12%股份消息影响，今天圆通速递国际股票涨幅一度超270%。截至港股收盘，圆通速递国际股价报收于7.15港元，涨幅为259.30%，目前..