金融科技顶级大会“外滩大会”定于9月24日开幕 蚂蚁集团主办

“外滩大会”组委会今日正式公布，顶级金融科技大会——“外滩大会”将于 9 月 24 日- 9 月 26 日在上海黄浦世博园区举行，主题为“科技让未来更普惠”。

“外滩大会”由上海市政府指导、蚂蚁集团和支付宝主办，永久落户上海，是上海加快推进国际金融科技中心建设的重要举措。上海金融与法律研究院院长傅蔚冈认为，全球金融中心竞争日趋白热化，科技成了上海的核心竞争力。外滩大会将成为上海建设金融科技品牌新名片。

图说： 9 月2日，“外滩大会”主会场已经竣工，开始进行内场布置

在全球范围内，中国金融科技的发展水平已经得到全球认可，上海更成为全球金融科技发展的标杆。今年 3 月，第 27 期全球金融中心指数(GFCI)公布，上海首次晋级全球第四。其中，金融科技评分贡献颇多。以支付宝为代表的上海金融科技企业，更是成为全球金融科技发展的风向标。

【采用“1+40+X”模式 诺奖得主、院士云集】

首届外滩大会采用“1+40+X”办会模式，即 1 场主论坛、40场分论坛和X场配套文娱活动。大会涵盖数字普惠开放、金融科技创新、全球生态共建、商业价值变革、绿色和可持续发展 5 大前沿话题。

24-26日期间，将举办40多场分论坛，如开放银行金融生态、科技驱动未来保险、智能计算峰会、共享智能、区块链峰会、绿色金融新时代等。

作为“在线经济”发展高地，上海外滩大会采用“线上线下一体化”办会，在线链接全球超过500多位最具影响力的金融科技大咖、顶尖学者、行业领军者，如联合国副秘书长、联合国开发计划署署长阿奇姆·施泰纳(Achim Steiner )、英国伦敦金融城市长William Russell、诺贝尔经济学奖得主Michael Spencer、知名学者《失控》作者、《连线》杂志首任主编Kevin Kelly、中国工程院院士王坚、清华大学国家金融研究院院长朱民等，聚焦未来科技展望、权威思想观点，进而推动全球商业、经济与社会生态的合作发展。

【“后浪”有专属优惠票 打造全民盛宴】

作为一场“普通人也能看懂”的科技大会，现场将设置13000平米展厅，观众可近距离了解科技在金融、商业、数字生活等领域的应用，打造线上云展览+线下数字生活节+外滩音乐节“一站式参会体验。无法来现场的市民，也可在线免费观看。

同时，大会专设低价版“青年票”(18-22周岁)， “后浪”们也能近距离感受科技的趣味。 9 月2日起，市民可登陆“外滩大会”官网，或上支付宝搜“外滩”即可购票。

【面向未来 设置百万奖金极客挑战赛】

少年强则国强。大会组委会当天还正式面向社会发布“A-TECH科技精英赛征集令”——一项涵盖系统安全、AI算法、数据安全的“极客圈铁人三项”。凡计算机视觉方向的AI工程师或擅长渗透测试的系统攻防工程师都可以报名，大会还将定向邀请全国CTF/AI领域的顶级排名选手参赛，最终获胜团队将获得百万奖金。

除了赛事，大会还将积极联动产学研，吸引更多金融科技顶级科学家、企业家、研究机构等向上海汇聚，成为未来新技术、新产品、新成果的发布平台。

蚂蚁集团CEO胡晓明表示，上海是中国的金融中心，外滩是东方华尔街。在外滩做一个全球金融科技的盛会，是支付宝一直以来的一个心愿。“未来的金融中心一定是科技中心。”他表示，数字经济时代，中国最有可能成为全球金融中心的城市一定有上海。支付宝注册地在上海，希望能为上海建立全球金融科技中心承担更大的责任，帮助上海提升与金融中心相匹配的技术能力。