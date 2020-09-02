理想汽车8月交付数据：理想ONE交付2711辆 创新高

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理想汽车8月交付数据：理想ONE交付2711辆 创新高

2020-09-02 16:13 · 稿源：站长之家

今日，理想汽车公布了 8 月交付数据。理想ONE在 8 月交付 2711 辆，创单月交付量新高。 2020 年1- 8 月，理想ONE总计交付 14656 辆。

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