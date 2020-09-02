理想汽车8月交付数据：理想ONE交付2711辆 创新高

今日，理想汽车公布了 8 月交付数据。理想ONE在 8 月交付 2711 辆，创单月交付量新高。 2020 年1- 8 月，理想ONE总计交付 14656 辆。
8月25日消息，锤子科技CEO罗永浩不止一次对理想ONE给予好评。一位网友正是通过罗永浩了解到了理想ONE，并在微博分享了购车过程。这位网友表示，整体体验简直不要太好，基本同价位没有对手，
8月16日消息，针对厦门一辆理想ONE发生事故被部分媒体质疑为材质问题一事，理想汽车在其官方微博发布声明称，此次事故是由严重的碰撞造成，并非质量原因。理想汽车表示，至今为止，理想ONE所有悬架损坏都是由碰撞事故造成的，没有一起是因为质量原因造成的。如果有媒体和专业机构希望进行进一步的测试和分析，理想汽车将随时提供悬架零部件的支持。以下为理想汽车声明全文：
今日，针对厦门一辆ONE发生交通事故被部分媒体质疑后，理想汽车发布官方声明称，此次事故是由严重的碰撞造成，并非质量原因。迄今为止，理想ONE所有悬架损坏都是由碰撞事故造成的，没有一起是因为质量原因。
昨日，美团点评发布2020年第二季度财报。财报显示，美团点评第二季度营收247.2亿元，同比增长8.9%。据国内媒体报道，在财报发布后的分析师电话会议中，美团点评CEO王兴被问到为什么要投资理想
今日，针对车辆起火事件，理想汽车回应称，事故原因初步判断为疑似铁片的物体被高速行驶的车辆卷起，并击穿了高压油管，造成燃油喷溅并被排气管高温引燃。具体的事故原因及详细分析结果，有待事故现场的详细勘察及分析。
8月25日消息，据国外媒体报道，截至当地时间周一美股收盘，中国电动汽车初创企业理想汽车股价大涨近14%，报收于17.09美元，较11.5美元的发行价上涨48.61%，公司总市值为142.93亿美元。 此前，在今年7月30日，理想汽车在纳斯达克成功挂牌上市。该公司公开发行了9500万股美国存托股票（ADS），每股定价为11.5美元。此次上市成功使得理想汽车成为继蔚来汽车之后第二家登陆美股的中国造车新势力企业。招股书显示，2018年、
据媒体报道，近日美团CEO王兴谈投资理想汽车原因时表示：首先因为李想是一名优秀的创业者，理想汽车拥有出色的产品，而且电动汽车市场很大，出于长期考虑，美团希望参与电动汽车产业革命。&ld
作为国内的首款增程式SUV车型，理想ONE从来不缺少话题，也一直受到不少消费者的关注。并且，前段时间，“带货大咖”罗永浩，在毫无征兆的情况下，突然在微博上发声，称“理想O
前不久，网络爆料称理想One汽车遭遇了断轴门事故，今天理想汽车正式发表公告，表示这只是事故所致，非质量问题，理想One的测试质量超过了奔驰、宝马等公司车型。理想One的断轴风波发生于8月9日
8月28日消息，据国外媒体报道，截至当地时间周四美股收盘，电动汽车制造商理想汽车的股价大跌17.11%，报收于19.38美元，公司市值也大幅缩水至162.08亿美元。理想汽车相比之下，此前一天，即当地时间周三，理想汽车股价收盘大涨28.25%，报收于23.38美元，公司市值达到近200亿美元，均创上市以来新高。今年7月30日，理想汽车在纳斯达克成功挂牌上市，股票代码为“LI”。此次成功上市，使得理想汽车成为继蔚来汽车之后第?
最近理想ONE热度持续走高，周三收盘，理想汽车股价大涨28.25%，报23.38美元，市值达197亿美元，均创上市以来新高。有关注就有质疑。大家都知道理想ONE采用了增程形式，有电池+电机，外加增程器
今日，理想汽车官方宣布，理想ONE原厂铝合金踏板正式上架官方商城，售价1699元，预计9月上旬按订单先后顺序发货。作为一款中大型SUV，理想ONE，有较高的离地间隙和更好的通过性，但这也带来一
8月27日消息，据国外媒体报道，截至当地时间周三美股收盘，电动汽车制造商理想汽车的股价大涨28.25%，报收于23.38美元，公司市值达到近200亿美元，均创上市以来新高。今年7月30日，理想汽车在纳斯达克成功挂牌上市，股票代码为“LI”。此次成功上市，使得理想汽车成为继蔚来汽车之后第二家登陆美股的中国造车新势力企业。在美上市首日，理想汽车股价收盘大涨43.13%，报收于16.46美元，公司总市值接近140亿美元。该公司
老罗眼中最好的车，用销量证明了自己。根据最新公布的中汽数据终端零售数据，理想ONE 2020年7月销量为2516辆，较6月环比增长33%。理想ONE 2020年1-7月累计销售12182辆，超过雷克萨斯RX 450h
罗永浩穿着他那件印有红色标志的黑T恤在直播间里侃侃而谈，十分钟后，他身后的巨幕打上了 3 个大字：上李诞。
被占用的音乐课，被自习的体育课，为了升学而不得不停下的美术班……曾几何时，这些学生时期最爱上的课程逐渐远离了我们的生活。上了大学之后，看着身边多才多艺的同学、室友，提笔能写字，摸纸能画画，甚至是只会打游戏的宅男也学会了PS，不少人的内心充满着遗憾、不安与焦虑。2015 年，大鹏教育瞄准在线兴趣类教育这块新兴市场，打造王牌学院和精品课程，吸引了老、中、青等不同年龄段的用户前来学习。截至目前，大鹏教育注册学?
8月29日消息，理想汽车用户日今晚在成都露天音乐公园举办。在这场活动中，理想汽车CEO李想上台演唱了一首《思念是一种病》。这首歌是由齐秦、张震岳共同作词并作曲，张震岳、蔡健雅合唱的一
随着蔚来、理想、小鹏已经或即将登陆资本市场，曾经让王兴和沈晖为此打赌的“谁是造车新势力TOP 3”的问题有了阶段性的答案。
受疫情的影响，宅家生活成为了 2020 年的年度主题。当下国内疫情已逐渐好转，但宅经济发展势头依然不减，如何让宅家生活更加舒适多样化，已成为当下年轻人首要考虑的新课题。更懂年轻人的网红品牌库比Kribee，推出了一款多功能料理锅 ，以年轻一代时尚简约、轻趣高效的风格为理念，实现了用一只锅子打造新意宅家餐厅的青年生活理想。库比多功能锅简约高颜值，让烹饪充满仪式感库比Kribee多功能锅直击年轻人的特有审美，简约流畅的?
自 2018 年， 每年的 8 月 19 日被设立为“中国医师节”，旨在鼓励执业医师奋发向上，营造尊医重医的社会氛围，构建和谐的医患关系。在第三个“中国医师节”即将来临之时，京东健康于 8 月 13 日— 8 月 17 日开展问卷调查，听听医生们的 “小心愿和大理想”。本次调研共回收 523 份有效问卷，62.7%的医师们在生活中最大的心愿是身体健康。不少医生接受采访表示： “医生是个有责任心的职业，医生对患者身体健康高度负责”、“爱护
这几天，微信灰度测试“群直播”的消息炸开了锅，引发许多猜想。什么是“群直播”?顾名思义，即微信群内可以发起和观看的直播。..
天眼查 APP 显示，近日，北京金立通信设备有限公司被列为失信被执行人，案号为(2020)京 0108 执 11254 号，执行法院为北京市海淀区人民法院。..
截至 1 日美股收盘，视频会议软件Zoom股价暴涨40.78%，市值达 1291 亿美元，超过了IBM，跻身美国市值最高的 20 家科技公司之列。..
苹果在iPhone上经常采用增加全新配色的方式来刺激销售，较为知名的案例包含iPhone 5s的土豪金、iPhone 6s的玫瑰金(Rose Gold)、iPhone 7的曜石黑、..
禁令接连升级，美国对华为的打压和制裁已经无所不用其极。究其原因，美国为何要要至华为于绝地？近日，华为轮值董事长郭平在演讲中给出了答案。据..
DoNews9月2日消息（记者 翟继茹）据外媒报道，印度在线教育平台Unacademy宣布完成新一轮1.5亿美元融资，投资者包括软银集团、Facebook、Blume Ven..
自 8 月份央视曝光大胃王吃播浪费现象之后，各大视频平台纷纷开启整治，下线违规视频和账号。据网信办消息， 1 个月来，主要网站平台共处置违法违..
WCCFTech 报道称，联想在 Legion T7 游戏 PC 的规格表中证实了英伟达 GeForce RTX 3070 Ti 显卡的存在。显然，联想希望借助 RTX 3070 Ti 来填补 R..
9月2日消息，小米商城宣布，Redmi 10X 6GB+128GB版首降50元，到手价为1749元，购机赠送99元蓝牙耳机。Redmi 10X是Redmi X系列首款产品，它发布于5..
9 月 2 日，据《科创板日报》报道，它们从供应链获悉，OPPO计划增加手机的订单量，预计达到 8500 万至 1 亿部，环比增长接近一倍。消息还表示，OP..
9月2日，紫米MINI双向快充移动电源正式开卖，原价99元，首发价89元。超小体积，仅占iPhone 11 Pro Max屏幕一半的大小，不用的时候可以轻松放入口袋..
9月2日，据南海网报道，中央网信办与中国互联网信息中心（CNNIC）已批复同意海南部署根服务器镜像节点和国家顶级域名节点，预计10月底前“两..
大家都知道，很多知名大牌蓝牙耳机的价位普遍不低。如果性价比高的话还算买得值。但如果买到的耳机和百来块的也并不区别的话，不免会觉得亏了。为..
近年来，真无线蓝牙耳机备受欢迎，各大耳机厂家也纷纷推出了自己的真无线蓝牙耳机产品，所以现在市面上的真无线耳机可以让人挑花眼。我体验过不少..
现在大家做什么事都已经离不开耳机了，耳机使用频率也是越来越频繁，所以耳机性价比也是大家比较担忧的。随着耳机品牌商推出支持快充的蓝牙耳机，..
今天是苹果公司推出其命运多舛的社交网络Ping的 10 周年纪念日，这一基于音乐兴趣的社交网络允许用户在iTunes中关注自己喜欢的音乐艺术家和朋友，..
凤凰网科技讯 9月2日消息，天眼查APP显示，近日，北京金立通信设备有限公司被列为失信被执行人，案号为（2020）京0108执11254号，执行法院为北京市..
3A，一个中国玩家既熟悉又陌生的字眼。AAA代表“最高评级”，是游戏行业最高质量的代言词。同样，对于游戏开发商来说，“3A”通常是指“A lot o..
今日，网信中国发文称， 8 月 31 日，国家网信办召开深入推进商业网站平台和“自媒体”传播秩序突出问题集中整治、“自媒体”基础管理专项治理和网..
受昨日阿里增持圆通12%股份消息影响，今天圆通速递国际股票涨幅一度超270%。截至港股收盘，圆通速递国际股价报收于7.15港元，涨幅为259.30%，目前..