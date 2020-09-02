理想汽车8月交付数据：理想ONE交付2711辆 创新高

被占用的音乐课，被自习的体育课，为了升学而不得不停下的美术班……曾几何时，这些学生时期最爱上的课程逐渐远离了我们的生活。上了大学之后，看着身边多才多艺的同学、室友，提笔能写字，摸纸能画画，甚至是只会打游戏的宅男也学会了PS，不少人的内心充满着遗憾、不安与焦虑。2015 年，大鹏教育瞄准在线兴趣类教育这块新兴市场，打造王牌学院和精品课程，吸引了老、中、青等不同年龄段的用户前来学习。截至目前，大鹏教育注册学?