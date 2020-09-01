供应链金融新变局！网商银行披露新计划 将与钉钉全面打通

站长之家(ChinaZ.com) 9月1日 消息：9 月 1 日，网商银行对外表示，疫情正显著加速消费品行业拥抱互联网的速度，超过 100 家消费品品牌接入无接触贷款，通过这一方式向上下游的小微企业提供资金支持。

网商银行同时公布了其「数字供应链金融升级计划」，其正在实现和钉钉的全面打通，未来五年，预计将与 1 万家品牌合作，通过供应链金融方式服务 1000 万小微经营者。这意味着，供应链金融这一原本只有大品牌、大经销商才能使用的金融工具将进入「普惠阶段」。

消费品牌加速拥抱互联网

疫情冲击下，提升产业链数字化水平成为更广泛的共识。“经销商稳定了，青山就在了。”妙洁业务本部总经理张振文说，妙洁主动拥抱互联网，一方面加强线上渠道的销售，另一方面引入网商银行的无接触贷款，以应对线下需求回暖，经销商整体信贷通过率提升了20%，经销商所拿到的无接触贷款，只能定向用于采购货品，保障资金流入实体经济。

几个月时间过去，妙洁不仅稳住了销量，部分产品系列逆势增长超过两位数。和妙洁一样，益海嘉里、思念等品牌，也集中引入无接触贷款，为经销商持续增长解除后顾之忧。

相比于国外消费品行业的关店潮、破产潮，国内的快销品行业体现出了更强的战斗力，尼尔森 8 月发布的快消市场报告显示，整个二季度，快消品各月销售增速均在7%以上，完成V字反弹。

打通钉钉 全面升级供应链金融

「但是，品牌商对供应链金融的数字化需求还远远未被满足。」网商银行供应链金融负责人王志誉透露，品牌商希望把供应链金融作为销售渠道管理的一种手段，将金融资源向优质经销商倾斜，向下沉城市的经销商倾斜，并且做到灵活管理，只有供应链上的小微企业强大了，品牌自身才能强大。

面对这些需求和痛点，网商银行宣布对数字供应链金融进行全面升级。一项重要举措是网商银行会与阿里经济体内的钉钉、阿里云等资源打通，把供应链金融嵌入企业数字化运营的场景之中。

「有 3000 家消费品品牌已经在钉钉完成了企业认证，而这些品牌的经销商，也已经通过钉钉在进行采购订单管理、数据分析、与品牌商线上沟通互动等工作，如果金融服务可以与这些环节充分融合，无疑可以极大便利这些小微企业主」，王志誉表示说。

除了打通钉钉，在这一升级过程中，网商银行还将上线「数字供应链金融管理平台」，作为消费品牌管理自己经销网络的“生意参谋”，品牌商可通过平台了解经销商信贷履约情况，参与提额、降息等信贷环节。而这一升级计划，也将持续向金融机构、产业链开放，让更多中小品牌、中小经销商和终端门店获得数字供应链金融服务。

数字供应链金融是网商银行未来发力的重要方向，王志誉认为，「这些供应链上的小微企业，和线上电商、线下码商的重合度不到10%，我们相信，通过这一方式，可以进一步提高全国小微企业的贷款可得率，让资金更好地进入实体经济。」