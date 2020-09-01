腾讯：游戏外挂黑产规模竟达20亿元 有团队2年非法盈利2000万

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腾讯：游戏外挂黑产规模竟达20亿元 有团队2年非法盈利2000万

2020-09-01 16:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月1日 消息：腾讯游戏安全中心发布的《 2019 腾讯游戏安全年度报告》显示， 2019 年腾讯PC端游戏整体打击掉的外挂样本数比 2018 年增长19.9%，增长量为 5003 款;移动游戏外挂样本数持续增长 2019 年达到了 4955 款。腾讯守护者计划安全团队统计估算，目前我国游戏外挂黑产实际销售规模已超过每年 20 亿元。

腾讯游戏 (1)

腾讯守护者计划安全团队方面介绍称，今年 6 月，江苏省泰州市警方在其协助下，打掉了一个特大英雄联盟游戏外挂团伙。据悉，该团伙制作、销售“咸鸭蛋”、“撸博士”和“云顶棋博士”共三款游戏外挂软件，为玩家提供针对英雄联盟游戏的多项外挂功能，不到两年时间，非法盈利超过 2000 万元。

腾讯守护者计划安全专家杜勇表示，网络游戏外挂供给链包括 4 个关键环节。首先，外挂作者通过专业化、工具化的技术开发外挂;其次，作为中间商的“发卡平台”为外挂提供 24 小时发货服务;再次，“免登录网盘”让交易双方得以轻易地上传下载;最后，“卡密验证平台“为外挂软件提供加密保护，“保障”黑产收益。

官方数据显示， 2019 年至今，腾讯守护者计划安全团队共计协助警方破获网络游戏外挂黑产相关案件 22 起，抓获犯罪嫌疑人超过 180 人，涉案金额达2. 6 亿。

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