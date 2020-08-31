“猿辅导”即将完成新一轮12亿美元融资

据 36 氪报道，在线教育品牌“猿辅导”即将完成新一轮 12 亿美元融资。老股东腾讯、高瓴和博裕资本都参与了这一轮融资，交易将于近期完成交割。对此，猿辅导表示不予置评。据悉，本轮融资完成后，猿辅导的估值将超过 130 亿美元
据 36 氪报道，在线教育品牌“猿辅导”即将完成新一轮 12 亿美元融资。老股东腾讯、高瓴和博裕资本都参与了这一轮融资，交易将于近期完成交割。对此，猿辅导表示不予置评。据悉，本轮融资完成后，猿辅导的估值将超过 130 亿美元
“生于非典，考于肺炎”，2020年这届考生们经历了一次非常不同的高考。猿辅导在线教育陪伴广大学子们备战高考，帮助他们寻找有效的方法提升成绩，助力他们赢得高考。比如说取得贵州第35名，高考总分695分的高考生朱*妮，成功考入北大，今天她与大家分享自己圆梦的故事。口述者：朱*妮，毕业于贵阳一中。高考语文127分，数学141分，英语142分，理综285分，总成绩高达695分，目前已报考北京大学。猿辅导助力考生赢得高考，她告诉你如
6年前，猿辅导在线教育旗下小猿搜题抱着“帮助所有学生自主学习”的小小信念，组建了几个人的小团队，6年后，小猿搜题迎来了3亿用户，也迎来了第6个生日。这个9月，猿辅导在线教育有奖征集“我与小猿搜题的故事”，感恩彼此的相遇。人们说，相似的人会相互吸引。在为心中目标努力的路上，越来越多的同学在小猿搜题相遇。即使感觉很累，但还是想去远方，哪怕看一看也好，如果你也是这样的人，你在小猿搜题就不会孤独。君不见，那个?
6年前，猿辅导在线教育旗下小猿搜题抱着“帮助所有学生自主学习”的小小信念，组建了几个人的小团队，6年后，小猿搜题迎来了3亿用户，也迎来了第6个生日。这个9月，猿辅导在线教育有奖征集“我与小猿搜题的故事”，感恩彼此的相遇。人们说，相似的人会相互吸引。在为心中目标努力的路上，越来越多的同学在小猿搜题相遇。即使感觉很累，但还是想去远方，哪怕看一看也好，如果你也是这样的人，你在小猿搜题就不会孤独。君不见，那个?
随着在线教育行业的日渐成熟，越来越多人意识到了在线教育的优点。例如猿辅导在线教育帮助学员形成了良好的学习习惯，营造一个健康、安全、高效的学习空间，同时帮助中小学生学习效率的提升和学生主动性、积极性的提高，因此不少中小学生通过猿辅导在线学习实现逆袭。猿辅导学员程浏源，高考总分646分的她，从五百多分的“小普通”，成绩提升了155分，实现了华丽丽的高考逆袭，让她来分享一下她的学习心得。猿辅导高考学员 半年逆?
猿辅导在线教育近期推出了「口述高考?2020」栏目，记录猿辅导的高三考生们的青春故事、学习经验和生活状态，分享考生们提升成绩和调整心态的方法。今天猿辅导邀请到了高考总分696分的吉林考生蔡长浩，与大家分享他圆梦清华的经验与故事。口述者：蔡长浩，毕业于吉林省梅河口市第五中学。高考语文129分，数学143分，英语146分，理综278分，总成绩高达696分，目前已被清华大学录取。“直面内心的恐惧，为自己建立信心”Q：你在高三备
2022年冬奥会将在北京举办，届时将借助冬奥会这个窗口，向全世界展示中国力量。猿辅导公司作为在线教育品牌中的佼佼者也有幸成为了北京2022年冬奥会和冬残奥会的官方赞助商。北京2022年冬奥会和冬残奥会与猿辅导在线教育组合标志中国在线教育行业起步至今仅十年时间，尽管行业发展时间较短，但中国在线教育技术目前已处于全球领先水平，且在线学习已成趋势，特别是最近半年来，在线教育保障2亿中小学生有序在家学习，成为全球教育?
作为在线教育行业领军品牌，猿辅导一直持之以恒地致力于对产品、服务和学习体验进行研发、投资和改进，只为给全国中小学生提供高效的学习体系和优质的服务。近日，CCTV财经频道《经济半小时》推出专题报道，重点报道了猿辅导在线教育：在疫情期间，猿辅导在线教育向全国中小学生提供了免费直播课、开放旗下学习产品等，帮助中小学生更好地在家学习，为经济发展注入了新的活力，也让优质教育资源更能够普惠到每一个学生和家庭。本次
前不久，北京市领导来到位于北京市朝阳区的猿辅导公司总部进行调研。了解了猿辅导在线教育的发展历程、业务模式和产品研发等方面的情况。蔡书记对在线教育行业表示了极大的认可，并对猿辅导在线教育成为冬奥会赞助商表达了祝贺。在听取汇报的过程中，领导指出，疫情推动了线上行业快速发展，线上教育大有可为。要加强自主创新，持续加大研发投入，增强核心竞争力，探索互联网时代的大众教育模式。深耕教育领域，为有需求的学校提供
猿辅导作为优质在线教育品牌，成立之初就以确保中小学生在猿辅导在线课上感受到始终如一的、高品质的学习体验。正因如此，猿辅导多次获得了市场以及权威机构的认可。近日，胡润研究院发布《2020胡润全球独角兽榜》，猿辅导在线教育再次上榜，以500亿人民币估值位列全球第35名，较2019年度提升49名，在中国在线教育行业中位居首位，获评“值得关注的独角兽”。猿辅导作为优质在线教育品牌此次全球独角兽榜有29个国家的586家企业上榜
前不久，北京冬奥组委宣布，猿辅导在线教育成为北京2022年冬奥会官方赞助商。北京2022年冬奥会和冬残奥会市场开发计划启动以来，中国银行、国航等官方赞助商总数已达31个。而猿辅导在线教育成为赞助商是奥林匹克首次与在线教育行业取得合作，既向世界展现中国体育的力量，也展现了中国教育科技的进步。猿辅导成为2022年冬奥会官方赞助商，展示中国教育科技成果“猿辅导作为中国的在线教育企业，积极参与、支持国家大事。借助北京20
猿辅导在线教育是国内 K-12 领域首个独角兽公司,其中猿辅导出品的斑马AI课，是专为2-8岁孩子提供多学科在线学习的智能教育平台。市场以及家长们对斑马AI课的关注度以及讨论程度都非常高的。猿辅导在线教育是国内 K-12 领域首个独角兽公司今年上半年，斑马AI课入选“CCTV品牌强国工程”TOP品牌。“品牌强国工程”是由中央广播电视总台联合中央有关部委和社会各界共同推出，通过全媒体传播品牌强国战略，助力培育能代表中国参与全球?
猿辅导作为优质在线教育品牌，成立之初就以确保中小学生在猿辅导在线课上感受到始终如一的、高品质的学习体验。正因如此，猿辅导多次获得了市场以及权威机构的认可。近日，胡润研究院发布《2020胡润全球独角兽榜》，猿辅导在线教育再次上榜，以500亿人民币估值位列全球第35名，较2019年度提升49名，在中国在线教育行业中位居首位，获评“值得关注的独角兽”。猿辅导作为优质在线教育品牌此次全球独角兽榜有29个国家的586家企业上榜
据证监会官网信息显示，蚂蚂蚁集团已完成了首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市辅导备案工作。此前，正在8月21日，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。8月14日，浙江监管局官网公示了蚂蚁科技集团股份有限公司
证监会浙江监管局官网 8 月 14 日公示了蚂蚁集团辅导备案文件。文件显示，蚂蚁正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导。
暑期放假不放纵， 2020 年上半年孩子学习之路多舛，这个暑假就尤其重要。或者查漏补缺，想尽办法弥补上学期知识薄弱点，打好基础;或抓住假期时间夯实基础，预习新学期内容，新学期不落后且能先人一步。 在此次疫情还未完全褪去的现状下，线下辅导班培训无望，线上培训仍是最优选择。如果优质线上课配上孩子专属学习产品，家长就不用担心孩子学习无人监管、手机电脑上课浑水摸鱼等问题。读书郎 2020 年的四款读书郎教育直播平板新?
不知不觉，孩子们的期末考试陆陆续续都结束了，暑假正在赶来的路上。不论孩子的期末成绩如何，这个暑假无疑成为孩子新学期关键的预热期。因此孩子的暑期学习规划成为家长迫在眉睫的大事。但现实是这样……不说大多线下辅导班未能营业，且价格昂贵，在全国多地高温预警的情况下，来回穿梭家长孩子都会疲惫不堪。再加上国内的疫情开始到现在已经经历 7 个多月时间，虽然目前已经稳定下来，但是疫情防控仍然不能掉以轻心。如此，选择?
天眼查显示，罗永浩直播电商公司“成都星空野望”日前获浅石创投、峰瑞资本战略入股，其中浅石创投持股比例为4.29%，峰瑞资本持股0.96%。
汽车融资租赁的规模随着国内汽车市场的增长迅速扩大，而近年来随着购车群体年轻化趋势明显，汽车金融渗透率加强。市场基础和消费者认知，这两个因素叠加增长，预计未来几年中国汽车融资租赁规模将接近欧美国家。据《 2019 中国汽车融资租赁行业研究报告》显示，预计到 2021 年，汽车金融市场规模将达 23217 亿元，汽车融资租赁市场规模将达 3897 亿元。预计未来 3 年融资租赁将保持20%年复合增速。如此庞大的千亿市场，于是各方势?
近年来，小微企业融资问题广受关注。 2020 年作为解决小微企业融资问题的攻坚之年，更是成为了“一行两会”执行工作、落实政策的重点关注时期。受疫情影响，中小微企业普遍出现了资金缺口和周转困难。政府根据经济形势的阶段性变化，充分考虑了中小微企业特点和目前面临的约束条件，努力把握政策力度重点和节奏，落实好出台的各项应对措施，为复工复产、实体经济发展提供了精准金融服务。 精准滴灌扶持小微企业 此前，中国人民银?
腾讯支持的水滴公司据悉寻求以 20 亿美元的估值融资。 7 月底，有媒体报道水滴公司正在筹备IPO事宜，目前正在与高盛和美国银行接触，以选择承销商。当时，水滴公司回应表示，目前并没有明确的IPO计划，但公司会保持探索资本市场各种可能性。
高通刚刚宣布正式推出骁龙732G移动平台，也就是去年的骁龙730G的升级版本，CPU、GPU频率双双提升，类似从骁龙765G到骁龙768G。骁龙732G CPU部分仍..
盖茨和巴菲特果然的是真爱了。今天是“股神”巴菲特的90岁生日，圈内人士纷纷表示祝贺，好友微软创始人比尔·盖茨的举动就更甜了..
中国航天科技集团今天介绍了旗下海洋系列卫星的特殊本海洋一号C星拍摄的油菜花！作为海洋卫星，执行海洋环境资源调查、海洋防灾减灾、海洋经济、海..
今年的5G处理器天玑系列卖得不错，联发科的业绩也创造了5年来的新高，营收、盈利都在改善。不过下一步的动向大家恐怕很难猜到，他们竟然要跟AMD合..
TCL电子对外发布公告称，就有关收购TCL通讯科技控股有限公司100%股权及出售Moka International Limited的100%股权。收购协议及出售协议所载的所有..
文化和旅游部公布《在线旅游经营服务管理暂行规定》，将于2020年10月1日起正式施行。规定要求，在线旅游经营者不得滥用大数据分析等技术手段，基于..
嘉楠科技今天对外公布2020年第二季度（“当季”）合并报表后财务数据，数据显示，公司当季总净收入达1.781亿元人民币，环比增长161%。归属于普通股..
据“扫黄打非”微信号发布的消息，2020年8月27日，浙江杭州市江干区人民检察院依法提起公诉的全国首例“微信解封”入罪案开庭审理，江干区人民法院..
据多家媒体报道称，中通快递计划在香港进行20亿美元的二次上市，具体可能在第四季度进行。对此，中通快递方面不予置评。据知情人士称，中通快递正..
宠物智能家居的创业公司有陪UNIPAL（以下简称“有陪”）宣布获得数千万元preA轮融资，由启尚资本领投，顶级独角兽投资机构阿米巴资本联合投资。此..
上交所发文披露，半年报显示，科创板公司克服新冠疫情带来的不利影响和外部环境变化的种种困难，加大研发投入，提升产业能级，业绩保持持续、稳定..
创维集团今天对外发布截至2020年6月30日止6个月中期业绩，数据显示，创维集团上半年营业额159.79亿元，公司股权持有人应占溢利3.91亿元，同比增长..
此前几天，特斯拉官网悄然上线了Model Y的预售选配计算器。当前国内会首先推出两款车型，分别是长续航全驱版和Performance高性能版，预售价为48.8..
仿佛一眨眼的功夫，8月结束了，伏天也过去了，但在无所不能的微信朋友圈，各种谣言依然此起彼伏，让人防不胜..
由于众所周知的原因，华为在9月14日之后面临一个严重的考验，与许多公司的合作关系都会受到影响。日前针对断供华为显示面板的消息，京东方中否认，..
今年OPPO进行了组织架构调整和人事任命，原OPPO全球营销总裁沈义人因个人健康原因卸任，刘列被任命为OPPO全球营销总裁。今天，有媒体曝出OPPO迎来..
今年早些时候，微软宣布将把 Defender ATP 安全软件推广至 Linux 和 Android 平台。现在，该公司已经向谷歌 Play 商店提供了 Android 版本的预览。..
同仁堂开始卖养生咖啡，新式茶饮网红品牌喜茶、奈雪推出咖啡饮品，加拿大国民咖啡品牌Tim Hortons加速拓展门店。连原本不属于咖啡赛道的农夫山泉、..
根据DigiTimes的一份新报告，即将到来的iPhone12 也将包含LiDAR，消息来源称这种装置将"在消费电子设备中的渗透率越来越高"。LiDAR是 "光检测和测..
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