“猿辅导”即将完成新一轮12亿美元融资

6年前，猿辅导在线教育旗下小猿搜题抱着“帮助所有学生自主学习”的小小信念，组建了几个人的小团队，6年后，小猿搜题迎来了3亿用户，也迎来了第6个生日。这个9月，猿辅导在线教育有奖征集“我与小猿搜题的故事”，感恩彼此的相遇。人们说，相似的人会相互吸引。在为心中目标努力的路上，越来越多的同学在小猿搜题相遇。即使感觉很累，但还是想去远方，哪怕看一看也好，如果你也是这样的人，你在小猿搜题就不会孤独。君不见，那个?