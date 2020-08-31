字节跳动：将遵守技术进出口条例 处理相关业务

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字节跳动：将遵守技术进出口条例 处理相关业务

2020-08-31 08:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月31日 消息：昨日，字节跳动表示，公司关注到商务部和科技部于 8 月 28 日，联合公布《关于调整发布<中国禁止出口限制出口技术目录>的公告》，公司将严格遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》，处理关于技术出口的相关业务。

字节跳动，今日头条

8 月 28 日，商务部、科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》(商务部 科技部公告 2020 年第 38 号，以下简称《目录》)。 

本次《目录》调整先后征求了相关部门、行业协会、业界学界和社会公众意见，共涉及 53 项技术条目：一是删除了 4 项禁止出口的技术条目;二是删除 5 项限制出口的技术条目;三是新增 23 项限制出口的技术条目;四是对 21 项技术条目的控制要点和技术参数进行了修改。 

根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》，凡是涉及向境外转移技术，无论是采用贸易还是投资或是其他方式，均要严格遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》的规定，其中限制类技术出口必须到省级商务主管部门申请技术出口许可，获得批准后方可对外进行实质性谈判，签订技术出口合同。

据悉，新版《目录》还增加了限制语音合成等AI技术、无人机技术、量子密码技术等技术的条款，以及“基于数据分析的个性化推送技术”出口的条款。

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