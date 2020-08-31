小米辟谣小米卫浴上黑榜：与小米集团完全无关

站长之家(ChinaZ.com) 8月31日 消息：昨日，针对“小米卫浴上家居黑榜”的报道，小米公司发言人发文回应称，“小米卫浴公司”与小米集团完全无关。

同时，小米方面还表示：“早在2018年1月，我司即针对该公司使用“MIUI”商标进行无效宣告。近期，北京市高级人民法院作出终审判决，认定小米卫浴公司在多个商品或服务类别上申请注册了大0商标，其中除涉案商标外，还包括“小米”“XIAO MI“MI“小米之家““米优”“七牧王”等众多与他人具有较高知名度商标相同或近似的商标，其行为已扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竟争的市场环境，违反了公序良俗原则，属于以“其他不正当手段“取得注册的情形，支持对“小米卫浴公司”使用涉案商标予以无效宣告。小米将持续打击该类滥用企业字号、商标的行为，感谢大家关注支持。”

8月29日，2020第四届中国家居品牌大会发布“2019-2020中国家居十大质量黑榜”，其中，小米卫浴等十个品牌入选。

据通报，小米卫浴的具体质量问题为： 2019 年 12 月 31 日，标称小米卫浴有限公司的两款产品被国家市场监督管理总局通报不合格，分别是“手按式便池冲洗阀、便器压力冲洗阀”和“地漏”，不合格项目分别是防虹吸性能和耐腐蚀性能; 2020 年 5 月 15 日，福建省市场监督管理局发布公告，标称小米卫浴有限公司生产的“MIUI”菜盆龙头(规格型号6073、生产日期/批号2019-04-10)，被检出管螺纹精度项目不合格。



