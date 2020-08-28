完美世界：2020上半年营收51.44亿元 同比增长40.68%

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完美世界：2020上半年营收51.44亿元 同比增长40.68%

2020-08-28 16:34 · 稿源：站长之家

今日，完美世界发布 2020 年中期业绩报告，报告显示， 2020 年1- 6 月，公司实现营收51. 44 亿元，同比增长40.68%，实现归母净利润12. 71 亿元，同比增长24.53%。其中，游戏业务实现营收43. 58 亿元，同比增长51.44%，游戏业务实现净利润11. 57 亿元，同比增长25.07%;影视业务实现营业收入7. 86 亿元，同比基本持平。

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