完美世界：2020上半年营收51.44亿元 同比增长40.68%

今日，完美世界发布 2020 年中期业绩报告，报告显示， 2020 年1- 6 月，公司实现营收51. 44 亿元，同比增长40.68%，实现归母净利润12. 71 亿元，同比增长24.53%。其中，游戏业务实现营收43. 58 亿元，同比增长51.44%，游戏业务实现净利润11. 57 亿元，同比增长25.07%;影视业务实现营业收入7. 86 亿元，同比基本持平。
今日，完美世界发布 2020 年中期业绩报告，报告显示， 2020 年1- 6 月，公司实现营收51. 44 亿元，同比增长40.68%，实现归母净利润12. 71 亿元，同比增长24.53%。其中，游戏业务实现营收43. 58 亿元，同比增长51.44%，游戏业务实现净利润11. 57 亿元，同比增长25.07%;影视业务实现营业收入7. 86 亿元，同比基本持平。
完美世界集团于今日发布了个人免费邮箱业务“完美邮箱”，邮箱后缀为88.com，现已开放注册，于Windows、Mac、iOS、Android四个平台同步推出。据完美世界介绍，完美邮箱是完美世界集团旗下首款商务协同办公应用产品，定位中国个人免费商务邮箱，其产品功能和差异化在于邮箱与协同办公的结合。完美邮箱在收发邮件的基础上，扩展了商务办公功能，包括商务邮件模板、在线协作文档、免费云中心、
根据伽马数据近日发布的《2019- 2020 年中国游戏产业上市企业竞争力报告》显示， 2020 年上半年完美世界游戏营收预计同比增长40%，公司在MMORPG等领域具有强竞争优势，产品生命周期的延长为公司带来丰厚边际利润。随着5G技术、国风潮流的接踵而至，国产游戏发展保持在快车道，完美世界游戏正在凭借5G云游戏等前沿技术和优质内容深耕，在 2020 年游戏行业发展的关键节点达成业绩潜力释放。引领行业技术升级，叩开业绩增长敲门砖游戏
近日，完美世界收购了极品两数字域名88.com，并建立“完美世界邮箱”，邮箱后缀为88.com，现已开放注册，于Windows、Mac、iOS、Android四个平台同步推出。官方介绍称，完美邮箱是一
7 月 31 日，第十八届中国国际数码互动娱乐展览会——2020 ChinaJoy在上海新国际博览中心正式开幕。本届活动完美世界游戏展台以“不玩不相识”为主题，携 11 款精品游戏参展，与广大热爱游戏朋友们、全球数字娱乐厂商、合作伙伴不玩不相识!上午 10 点整，在现场玩家小伙伴的热切期待中，炫酷的开场视频CG、青春靓丽的Showgirl表演、酷炫的暖场节目拉开了完美世界游戏主舞台活动的开展序幕。完美世界CEO萧泓博士向到场的玩家朋友们?
8 月 8 日消息，完美世界控股集团有限公司(以下简称“完美世界控股集团”)今日发布全新互联网品牌 88 及旗下首款产品完美邮箱，超级域名www.88.com正式亮相。
8 月 3 日，第十八届ChinaJoy圆满落下帷幕，完美世界游戏以“不玩不相识”为主题，，通过一系列现场舞台活动、试玩体验、福利派送，为现场玩家、媒体、嘉宾带来了一场专属的夏日派对，展示了完美世界游戏品牌年轻化的又一次升级。 十余款游戏齐亮相 多元化体验受玩家追捧 本次ChinaJoy完美世界游戏展台上，公司参展游戏产品呈现更多元化趋势。参展作品不仅包含旗下重点传统国风文化IP手游《诛仙》《梦幻新诛仙》《新笑傲江湖》《梦
7 月 31 日至 8 月 3 日，2020 ChinaJoy再次来袭！完美世界游戏以"不玩不相识"为主题，携旗下十余款游戏大作，超 30 位Showgirl及Coser，在现场展开连续 4 天的精彩互动有奖活动，为玩家奉献一场游戏、颜值与福利爆棚的夏日派对。本次ChinaJoy，完美世界游戏联动各行业顶级合作伙伴为广大玩家带来全方位福利大派送。不仅有科技硬件品牌雷蛇、AMD、攀升电脑、三星玄龙骑士显示器、荣耀X10、傲风电竞椅、TCL、海信游戏电视
完美世界在北京发布了新的电子邮箱服务“完美邮箱”，定位于“中国个人免费商务邮箱”，邮箱后缀为 88.com 。同时还出售一些类似 boss@88.com、8888@88.com 这样的“靓号”，售价高至 20 万人民币。
8月8日消息，完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美世界控股集团”）今日发布全新互联网品牌88及旗下首款产品完美邮箱，超级域名www.88.com正式亮相。完美世界控股集团董事长池宇峰据介绍，88品牌定位于更专业的互联网商务品牌，旨在满足职场人更加多元化的商务需求，探索新商务的更多可能性。完美世界控股集团董事长池宇峰表示，“88品牌要做的，就是通过更多更专业的互联网产品，进一步满足那些未被满足的商务需
2020 年 7 月 31 日-- 8 月 3 日，第十八届中国国际数码互动娱乐展览会（以下简称ChinaJoy）在上海新国际博览中心盛大举办。共享充电宝开创品牌来电科技携手完美世界游戏为参展观众提供共享充电服务，《诛仙》手游IP定制充电宝惊艳亮相，让游戏粉惊喜不断。据悉，来电科技与完美世界游戏旗下《诛仙》手游青春版已开启全新跨界合作，通过IP定制宝及大屏广告等应援资源，共同助力手游代言人THE9 开启仙界修炼之路。来电科技与完美世?
为什么我唱歌总是慢半拍？钟爱线上K歌的你或许经常遇到这样的问题：明明跟着伴奏唱的很契合，但录制后的声音总是有延迟。造成人声和伴奏对不齐的原因有很多，比如演唱本身没有卡准节拍、听到伴奏到开始演唱之间的反应时间，还有效果器处理延迟等技术原因。想要录制出一首卡准节拍的作品其实并不容易。如何解决这些问题，给用户更好的线上K歌体验呢？唱吧给出的方案是“自动对齐”功能。唱吧的“自动对齐”功能为不同原因产生的时间
Switch的火爆，也让PC模拟器们火了起来，你方唱罢我登场，争相PK新功能的进场。日前，首个实现Switch模拟器音频输出的Ryujinx再次拿下“本地无线联机”的一血。首批支持的游戏包括
当下，数据、数字已成为生产要素中不可或缺的一环。 近日，国家信息中心信息化和产业发展部发布了《中国产业数字化报告2020》，其认为，产业数字化是指在新一代数字科技支撑和领引下，以数据为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素进行数字化升级、转型和再造的过程。 Cloudera大中华区总经理徐晋在接受记者采访时表示，首先在全球角度来讲，所有的企业都在大踏步地进行所谓的数字化转型，也寻?
来自中国的安全团队盘古对iOS 14进行了完美越狱，而他们利用了苹果Secure Enclave安全协处理器上的一个“永久性”的漏洞。Secure Enclave安全协处理器几乎是苹果产品的标准配置，它
今日，天猫超市宣布启动“世界工厂”计划，将为外贸工厂提供供应链、商品运营、客群运营等方面的能力。天猫超市将增设“世界工厂”频道，为外贸工厂提供流量支持，向消费者推荐具有高性价比的外贸工厂商品。
DNF手游中也是有世界领主的活动的，参加世界领主的活动可以获得徽章，很多玩家还不清楚这个世界领主的开放时间以及规则，下面就来为大家详细的介绍一下。
早几年前 AI 技术还处于理论阶段的时候，差评君也和大家一样，对 AI 技术充满了各种美好的幻想。“ 改善生活、改变世界、制霸全宇宙，人类要从站起来变成强起来!”
近日,由同程旅行发起的“同程臻汇选十佳酒店、民宿榜单”评选活动正式落下帷幕。作为OTA行业中首家集合品牌资源、旅游产品资源、MCN自媒体资源三方优势的S级线上营销项目,同程臻汇选在旅游垂类MCN资源与OTA资源的打通上完成了一次非常好的探索尝试。据悉,三个月以来,同程臻汇选一期项目已获得全网高达1.1亿次的曝光量,通过联合微博、抖音、微信、小红书、传统媒体等多平台资源,评选活动吸引了全国超200家酒店、民宿深度参与。此外,
8月18日晚，AMD A520芯片组主板正式解禁上市，锐龙处理器迎来新搭档，入门级高性价比。各家主板厂商也是第一时间拿出了各自的力作。主板一哥华硕也同步推出了四款A520主板，涵盖TUF GAMING电竞
科技飞速发展，人工智能已不再陌生，它占全球GDP增长的14%。相当于15.7万亿美元的惊人贡献。面对这一蓬勃发展的新兴领域，八维教育抓住了新机会，将人工智能与教育的完美结合，让学习这件事更加与时俱进。随着人工智能技术的不断完善和发展，越来越多的岗位将会被人工智能所取代已是不争的事实。除了制造业之外，金融、信息和通信行业也将受到非常大的影响。比如说，随着电子支付和人工智能的兴起，银行柜台的数量在可预知的几十年
昨天，备受关注和期待的统信UOS个人版正式发布，完整名称叫统信桌面操作系统V20个人版(1010)，从里到外焕然一新，还特别强调支持QQ、微信等流行应..
汽车召回并不罕见，但一年内多达十几次，着实会让消费者吃惊。自进入2020年以来，奔驰在华已经启动多达15次召回，已成今年召回次数最多的汽车厂商..
在9月15日华为禁令到来之前，联发科还在做最后的努力。今日有消息称，随着美国对华为禁令将自9月15日生效，联发科于今日（28日）最新证实，目前已..
这几天顺丰股价大涨，市值达到了4000亿元，老板王卫随手就给员工发了5亿的大红包，平均每人888元。顺丰公司随后回应，这件事没啥好说的，也不值得..
途牛旅游网今日发布了截至6月30日的2020年第二季度财报，净营收为3400万元人民币（约合480万美元），同比下滑93.5% 。净亏损为1.546亿元人民币（约..
日前，京东超市与人头马君度集团达成全渠道战略合作，双方将在全渠道业务、用户运营、定制化产品、营销玩法等多个维度深入合作，共同推动线上洋酒..
同程艺龙发布2020年第二季度及上半年财务报告。财报显示，2020年第二季度同程艺龙实现营收12亿元，同比下降24.6%，期内经调整净利润1.96亿元，同比..
京东居家发布省心装服务，击破网购大件居家产品的多重痛点。相比传统装修解决方案，在商品丰富度和便捷性上拥有更多优势的互联网家装，近两年正受..
8月28日，据媒体报道，在一档电视采访节目中，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏首度还原了吃粥事件，并表示坚决反对恶意传播。张文宏表示，对..
快递包装使用的材料包括各种规格的快递袋、包装箱、胶带、泡沫、塑料填充物等，在收到快递后，大部分人都会将快递包装扔掉，这些材料就统统变成了..
8月28日拍卖网站显示，北京市怀柔区杨宋镇凤和一园9号房产及土地使用权将被拍卖，该房产是北方地区最大的影视节目外景和后期制作基地星美今晟影视..
都说教育小孩要趁早，可是有些小孩得起跑线都在你的终点前面了，这还怎么比下去呢。虽是玩笑，但还是能够说明一些问题，现在的小朋友各方面的综合..
随着人口聚集、城市化发展，铁路、机场、地铁等公共交通设施的负荷量也快速增加，尤其在节假日等出行高峰期，往往会出现排队拥堵的情况。以春运为..
近年来，关于女性遭受伤害的新闻屡见不鲜，女性自我保护也成为一个老生常谈的话题。那些新闻里被隐去姓名的受害者，于你我可能只是陌生人，但对于..
手册下载链接：https://index.toutiao.com/pdfjs/view.html?file=//index.toutiao.com/report/download/62be47834479ccf583e0ce8c45de178a.pdf8 ..
“有点甜”的农夫山泉要上市了。据公开消息，曾经和娃哈哈、老干妈一道坚持不上市的农夫山泉，将于 9 月 8 日在香港上市。..
日前，有用户反馈微信正在灰度测试一个全新功能——「群直播」，该功能可以通过直播向群内其他成员实时视频。..
华为定于9月10日召开HDC 2020(华为开发者大会)，除了鸿蒙2.0，外界同样期待EMUI 11系统的登场。日前，数码博主@长安数码君 透露，华为EMUI 11在息..
8月28日消息，携程集团与联通大数据公司共同推出“联通智游-旅游产品预订分析平台”，旨在为文旅行业管理部门和相关企业提供定制化、模块化的数据..
以太坊冲高回落，新一轮调整仍在继续。据OKEx行情显示，以太坊在8月18日触及446.25美元年内高点后震荡回调，一度跌破380美元，当前在380美元上方徘..