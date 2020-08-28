完美世界：2020上半年营收51.44亿元 同比增长40.68%

为什么我唱歌总是慢半拍？钟爱线上K歌的你或许经常遇到这样的问题：明明跟着伴奏唱的很契合，但录制后的声音总是有延迟。造成人声和伴奏对不齐的原因有很多，比如演唱本身没有卡准节拍、听到伴奏到开始演唱之间的反应时间，还有效果器处理延迟等技术原因。想要录制出一首卡准节拍的作品其实并不容易。如何解决这些问题，给用户更好的线上K歌体验呢？唱吧给出的方案是“自动对齐”功能。唱吧的“自动对齐”功能为不同原因产生的时间