美的回应网购燃气灶突然爆炸：已退货退款，并展开全面自查

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美的回应网购燃气灶突然爆炸：已退货退款，并展开全面自查

2020-08-28 14:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息：据北京商报报道，今天，一位消费者表示其购买的美的燃气灶才使用不超过十天就突然爆炸，要求美的必须给出正式的调查处理结果，明确告知爆炸的具体原因及相关依据。

对此，美的方面回应称，已在 8 月 22 日退货退款，并展开全面自查，美的委托了第三方机构进行权威检测，目前机器尚在运输途中。

而当事人为知名IT与知识产权律师赵占领，其在微博发文回应美的的声明，称美的回应明显是为了应对舆论，美的从未对其本人正式道歉。

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以下为赵占领回应原文：

【赵占领：关于美的对“燃气灶爆炸事件”声明的声明】

8 月 27 日下午，美的公司针对本人所遇到的“燃气灶钢化玻璃面板爆炸事件”，向多家媒体发送了正式声明(详见图片)。

作为一名长期关注消费维权的执业律师，从未想到自己会遇到燃气灶面板爆炸这么严重的安全事故。整个事件处理过程中，我也更深刻地体会到，面对强势企业，普通消费者的维权何其艰难。但是，事关我和家人的人身安全，事关广大消费者的切身利益，事关整个消费环境的改善，我决定身体力行、依法维权到底，让不法企业付出应有的代价，承担应该承担的所有责任，并由衷希望以此事件推动监管部门及家用电器尤其是燃气灶厂商高度重视产品安全问题，以最高的质量标准保证消费者的人身及财产安全。

关于美的公司的公开声明，尽管其中包含致歉的内容，但这明显是为了应对舆论而采取的权宜之计。美的公司不仅从未向我本人直接进行过正式道歉，而且通过第三方进行的道歉内容存在诸多不实之处(详见图片)：

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