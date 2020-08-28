小米宣布第三代屏下摄像头方案 将于明年正式量产

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息：今日，小米手机正式发布“小米第三代屏下相机技术”，同时宣布搭载该技术的手机将于明年正式量产。

据悉，小米屏下相机技术一年经历了三次升级迭代：2019 年 6 月小米第一代屏下相机技术实验室预研阶段、 2019 年 10 月小米第二代屏下相机技术可展示阶段、 2020 年 8 月小米第三代屏下相机技术可量产阶段。

据介绍，小米第三代屏下相机技术不仅拥有完美的显示效果，和正常显示区域拥有相同的亮度、色域、色准和像素密度。同时优秀的透光性能，也保证了屏下相机拥有媲美正常相机的自拍表现，显示效果和自拍表现达到完美平衡。

小米第三代屏下相机采用全新自研像素排布，通过子像素的间隙区域让屏幕透过光线。小米第三代屏下相机的显示区域无论横向、纵向像素数量全部翻倍，实现与正常显示区域完全一致的像素密度。

在全新像素排布方案的基础上，小米第三代屏下相机还采用特殊的电路设计，将更多元器件隐藏在RGB子像素下方，令屏下相机区域的透光率进一步提高。结合小米自研相机优化算法，一改普通屏下相机不通透、自带柔光滤镜似的拍照体验，让屏下相机实现了与常规前置相机几乎无差别的成像表现。