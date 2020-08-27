圆通速递2020上半年营收145.81亿元 同比增长4.5%

8月21日消息，据国外媒体报道，在英伟达的业务体系中，游戏相关业务向来是他们最大的营收来源，但这一情况在最近一个财季发生了变化，数据中心业务已成为他们最大的营收来源。英伟达最近一个财季的财报显示，在截至7月26日的2021财年第二财季，来自数据中心业务的营收达到了17.52亿美元，较上一财季的11.41亿美元增加6.11亿美元，环比增长53.5%。同上一财年同期相比，英伟达数据中心业务在第二财季的增长更为明显。202