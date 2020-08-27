圆通速递2020上半年营收145.81亿元 同比增长4.5%

今日，圆通速递公布 2020 年上半年业绩，财报显示，上半年，公司实现营收145. 81 亿元，同比增长4.5%;净利9. 7 亿元，同比增长12.55%。
今日，圆通速递公布 2020 年上半年业绩，财报显示，上半年，公司实现营收145. 81 亿元，同比增长4.5%;净利9. 7 亿元，同比增长12.55%。
8月19日消息，圆通速递日前对外发布公告称，公司7月份快递产品收入22.98亿元，同比增长6.06%；业务完成量10.64亿票，同比增长37.91%。而在单票收入方面，数据显示，韵达7月快递产品单票收入2.16元，同比下降23.10%。根据此前发布的财报数据显示，圆通2020年第一季度营收为55.34亿，较上年同期的64.45亿元下降14.12%。归属于上市公司股东的净利润为2.7亿元，较上年同期的3.65亿元下降25.74%；归属于上市公司股东的扣除?
路透社报道称，有消息人士透露阿里巴巴正与圆通快递集团创始人进行谈判，以增持圆通快递股份，成为圆通最大股东。对此，阿里官方的回应是：假消息。
今日，针对“阿里巴巴计划增加其在圆通的持股”的报道，阿里巴巴的一名代表否认了计划成为圆通大股东并收购高达30%股份的消息，称其为“不正确且绝对错误的”，没有提供任何进一步的细节。
现在的商业热词中，“直播电商”肯定是其中一个。随着5G时代的发展，数据传输数据又一次升级，5G助力直播，播商时代势不可挡。微动直播，就是站在这个直播电商风口上，与大家不期而至。微动直播，是一个专业的直播社交电商服务商，打造专属于商家的平台级直播系统，开启直播+社交+电商的营销模式，帮助商家快速开播，高速变现。今年，是直播电商风口最具潜能的一年，但同样，也是非常特殊的一年。受疫情的影响，很多线下实体商家都
8月21日消息，据国外媒体报道，在英伟达的业务体系中，游戏相关业务向来是他们最大的营收来源，但这一情况在最近一个财季发生了变化，数据中心业务已成为他们最大的营收来源。英伟达最近一个财季的财报显示，在截至7月26日的2021财年第二财季，来自数据中心业务的营收达到了17.52亿美元，较上一财季的11.41亿美元增加6.11亿美元，环比增长53.5%。同上一财年同期相比，英伟达数据中心业务在第二财季的增长更为明显。202
在8月6日，美国总统特朗普签署了对Tiktok和微信的禁令，要求在45天后禁止美国企业和Tiktok、微信进行交易，对于这一禁令，包括苹果在内的多家美国大公司呼吁特朗普政府终结一项行政命令，该命令将在美国禁止微信和TikTok。
京东发布2020年第二季度财报显示，其该季度营收2011亿元，同比增长33.8%；净利润为59亿元人民币，同比增长66.1%；调整后每ADS收益3.51元人民币，市场预估2.71元人民币。运营数据方面，截至2020年6月30日，京东过去12个月的活跃购买用户数较去年同期的3.213亿增长29.9%至4.174亿。2020年6月，京东移动端日均活跃用户数较去年同期增长40%。物流方面，财报显示，截至2020年6月30日，京东物流运
8月13日消息，8月12日，在腾讯发布第二季度业绩后的财报电话会议上，腾讯首席战略官、集团高级执行副总裁James Mitchell在回答分析师提问时表示，来自美国的营收占总营收的比重低于2%，其中，美国广告收入占总广告收入的比重低于1%。8月7日，特朗普宣布，将于45天后（9月20日）封杀微信和TikTok两个中国公司开发的App。从生效日开始，任何美国人都不得继续和微信和TikTok两个应用所属的公司发生任何交易（transactions
8 月 17 日，今年 6 月在香港完成二次上市的京东(NASDAQ:JD/09618.HK)发布 2020 年第二季度财报。数据显示，京东 2020 年第二季度净收入为 2011 亿元人民币(约 285 亿美元)，同比增长33.8%，历史上首次单季度营收过 2000 亿元。 2020 年第二季度非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于普通股股东的净利润为 59 亿元人民币(约 8 亿美元)，较去年同期的 36 亿元人民币增长66.1%。在用户层面，京东年活跃用户在二季度新增 3000 万人，?
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。去年开始，波音等待737MAX复飞。今年开始，又多了等待疫情何时解除。这一切关系到公司营收，影响到现金流，关联到债务，最终变成能不能活下去的问题。Q2 波音被关注的问题是，营收不及预期。数据显示，第二季度收入118. 1 亿美元，同比下降25%，预期129. 9 亿美元(范围
在昨日晚间腾讯二季度财报电话会上，腾讯首席战略官、集团高级执行副总裁James Mitchell称，腾讯来自美国的营收占总营收的比重低于2%。其中，美国广告收入占总广告收入的比重低于1%。
DoNews 8月14日消息（记者 程梦玲）百度今日发布了截至6月30日的2020财年第二季度未经审计财报。报告显示，百度第二季度总营收为人民币260亿元，与去年同期相比下降1%；归属于百度的净利润为人民币36亿元，与去年同期相比增长48%。百度第二季度来自于“百度核心”的总营收为人民币189亿元，与去年同期相比下降3%，与上一季度相比则增长24%。百度第二季度来自于爱奇艺的营收达人民币74亿元，与去年同期相比增长4%。百度第二季度营收
在今年到家业务重上风口的大背景下，作为即时零售第一股，头顶光环的达达是外界一窥到家业务发展面目的窗口，因此备受市场关注。
北京时间 2020 年 8 月 18 日，触宝（NYSE:CTK）今天公布了截至 2020 年 6 月 30 日未经审计之 2020 年第二季度财务业绩。财报显示， 2020 年第二季度触宝营收1. 3 亿美元，同比增长236%，超出预期的1. 2 亿美元；毛利润实现1. 2 亿美元，经调整后净利润实现 454 万美元，在盈利上实现扭亏为盈，其中财报营收主要来源于内容型应用。 第二季度通过在全球内容生态布局、技术创新投入等一系列前瞻性举措下，触宝稳步提升增长实力。尽
洋码头一笔数千万元融资已于日前完成交割，投资方为重庆产业引导基金平台盛世资本。未来三年内，洋码头计划在国内创业板上市，目前已在做相关准备。
7月29日消息，据国外媒体报道，AMD日前公布了今年第二季度财报，并上调了今年全年销售预期。AMD今年4月，AMD预计今年营收同比增长约25%；周二，公布最新财报时，AMD预计今年营收增长约32%，主要受PC、游戏、数据中心产品增长驱动。AMD第二季度营收为19.3亿美元，较上年同期增长26%；第二季度净利润1.57亿美元，高于上年同期的3500万美元。周二收盘，AMD(NASDAQ:AMD)股价下跌1.97%至67.61美元，总市值约791.84亿美元。?
昨日晚间，顺丰发布了 2020 年上半年中报。财报数据显示，今年上半年，顺丰实现营收达711. 29 亿元，同比增长42.05%;归属上市公司股东净利润37. 62 亿元，同比增长21.35%。
【TechWeb】8月17日消息，据国外媒体报道，在芯片制程工艺方面走在行业前列的台积电，今年的业绩相当出色，前7个月营收同比均有大幅增长，最高超过50%，4个月的同比增长率超过30%，最低的一个月也同比上涨16.6%。台积电官网所披露的月度营收显示，今年前7个月，他们营收7272.59亿新台币，折合约247.41亿美元。去年前7个月，台积电的营收为5444.61亿新台币，今年的7272.59亿新台币，较之是增加1827.98亿新台币，同比增长33.6%。而?
突如其来的疫情，让腾讯游戏获利颇丰，旗下的《和平精英》、《王者荣耀》拳头游戏，更是横扫全球玩家。数据显示，腾讯第二季度营收1149亿元，去年同期888.21亿元，同比增长29%，而第二季度净利
据外媒Techspot报道，谷歌不少于85%的营收仍由广告收入构成，这也是该公司一直在核心业务之外努力实现多元化的原因。该公司日前公布了其第二季度营收，由于Covid- 19 对广告支出的直接影响，其营收 22 年来首次出现下滑，但该公司相信最坏的日子已经过去。
“视频号涨粉好难!咋变现啊!”“前期怕是要用爱发电。”视频号已经内测好几个月了，但涨粉少、变现难的困惑一直围绕着各位视频号，那现实中各位视..
8月27日消息，一位网友给锤子科技CEO罗永浩留言，罗老师，冒着被拉黑的风险还是要说一句，不要代言游戏啦，容易招黑。罗永浩回复这位网友，没关系..
今日，圆通速递公布 2020 年上半年业绩，财报显示，上半年，公司实现营收145. 81 亿元，同比增长4.5%;净利9. 7 亿元，同比增长12.55%。..
2020年8月25日，国家知识产权局对“阿京腾百”商标作出不予注册的决定。国家知识产权局认为，该公司具有不正当利用四家公司市场声誉的故意，申请注..
2018 年，广东梅州一家公司向商标局提交申请了“阿京腾百”商标，由于该商标内含有四大互联网企业的名字，腾讯、百度、阿里、京东四家公司联合申诉..
今日，百度集团副总裁李莹在百度十五周年盛典的主题演讲中，公布数据称，智能语音助手用户量破 4 亿、注册开发者达 190 万、个性化语音包每日播放..
中芯国际发布 2020 年中期业绩报告。财报显示， 2020 年上半年，营收18. 43 亿美元，同比增长26.3%;净利润为2. 02 亿美元，同比增长556%。..
8 月 27 日，京东健康中医院再次迎来中医名家，国家级名老中医焦树德学术继承人陈勇正式受聘为京东健康中医院肝胆病中心带头人。签约仪式上，京东..
即将发布的Windows 10更新预计将解决影响优化驱动器工具的错误，该漏洞可能会损害固态硬盘SSD的使用寿命。上述问题首次出现是在Windows 10 v2004中..
去年夏天，《乐队的夏天》横空出世，涵盖了朋克、民谣、雷鬼、摇滚、电子等不同音乐风格的 31 支乐队，和导师、乐迷、观众一起唱响整个夏天，从而..
小米手表迎来了最新OTA升级！这是自去年双十一发布之后的第五次升级，小米手表的每一次更新都会增加一些有趣及实用的功能，并针对用户在使用过程中..
DoNews 8月27日消息（记者 丁凡）今日，新氧科技（NASDAQ：SY）发布了2020年第二季度财报。数据显示，截至2020年6月30日，新氧科技第二季度总收入..
近日，TrendForce集邦咨询发布了2020年Q2-Q3全球前六大智能手机品牌市占率与生产总量预估。数据显示，第二季全球智能手机生产总数为2.86亿台，相较..
无论你是机械制造、自动化或IT相关专业的在校生，还是企业从事技术改造、智能化升级的从业人员，一定不会对近期火热的「新基建」、「智能制造」、..
新氧科技发布2020年第二季度财报，公司总收入3.282亿元，同比增长15.2%；净利润为210万元，去年同期为2930万元。二季度新氧APP平均月活跃用户达到..
真无线耳机的火爆，让众多耳机厂商看到了前所未有的机会，第一次接触到真无线耳机，也是被它的便携小巧所吸引。真无线耳机发展到今天也是经历了很..
三星新一代5G旗舰智能手机Galaxy Note20系列媒体品鉴会在北京顺利举行。除了三星Galaxy Note20和Galaxy Note20 Ultra两款新机之外，三星Galaxy Bo..
当地时间27日，四级飓风“劳拉”在美国路易斯安那州登陆，得克萨斯州和路易斯安那州有150多万人接到疏散令。美国气象官员表示，“..
特斯拉供应商、深交所上市公司得润电子公布了2020年半年度报告。报告显示，上半年，该公司实现营收30.55亿元，同比下降6.17%；实现净利润1.71亿元..
8月27日消息，尼康长焦变焦镜头尼克尔Z 70-200mm f/2.8 VR S于今日正式开始上市销售，售价为人民币16800元。尼克尔Z 70-200mm f/2.8 VR S镜头利用..