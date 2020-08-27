多部门联合约谈比心陪练 比心陪练陪玩日常频道停更7天

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息：据网信上海公众号报道，日前，上海市网信办联合市“扫黄打非”暨文化市场管理办、市公安局网安总队、市文旅局文化执法总队，针对比心陪练APP上存在危害未成年人身心健康的有害信息，严肃约谈了比心陪练APP运营企业负责人，责令其自行暂停更新“陪玩日常”频道七天开展全面整改，进一步完善内容审核机制、做好用户分级分类管理，保障未成年人合法权益。

比心陪练APP负责人表示，前期针对媒体报道中指出的问题，平台已采取冻结当事人账号、列入黑名单风控系统等措施。约谈之后，将严格遵守法律法规，采取有效审核措施加强自查清理工作，切实履行平台监管责任，为维护绿色健康的网络环境持续努力。

8 月 20 日，人民网报道称，比心陪练上有陪练师兜售涉黄服务。

8 月 21 日，比心陪练官方发布声明回应称，接到用户举报和风控系统识别告警后，平台已采取账号冻结、列入黑名单风控系统等措施。比心陪练持续开展的净网行动，目前累计永久封禁涉黄账号超过 2 万个。比心陪练平台对一切违规行为始终秉持“零容忍"态度，并已上线“人脸识别”、强化“未成年人保护模式"等技术手段和方法，切实履行平台监管责任。