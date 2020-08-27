Facebook警告：iOS 14反跟踪新功能将导致广告商收入下降50%

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Facebook警告：iOS 14反跟踪新功能将导致广告商收入下降50%

2020-08-27 11:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:据外媒报道，Facebook日前警告称，苹果iOS14 最近新增的反跟踪新功能可能导致Audience Network平台广告商收入下降50%以上。

为了加强用户隐私保护，苹果在即将发布的新版本中引入了一个透明度功能，明确要求用户选择是否允许应用程序中的广告跟踪。但即使该功能被关闭，应用程序在跟踪用户之前仍必须获得同意。

根据 8 月份的一份报告表明，Facebook对此功能表示忧虑，因为许多用户事实上是拒绝广告跟踪。 Facebook表示，以后它不会从iOS14 设备安装的自己的应用程序中收集广告标识符 (IDFA)。苹果推出的虚拟功能迫使其采取行动。

ios14 (2)

这家社交媒体表示，这一变化可能会“严重影响”出版商通过Facebook旗下的Audience Network广告平台赚钱的能力，苹果的这一反跟踪功能可能会“使iOS14 上的Audience Network程序变得如此无效，以至于将来在iOS14 设备上提供它可能变得没有意义。

 Facebook说，通过测试发现，iOS14 设备用户要么看不到通过Audience Network平台发送的广告，要么看到的是与用户不相关的广告。

 苹果的反追踪功能已经遭到了欧洲市场营销协会的批评。许多广告公司，其中很大一部分是由Facebook或谷歌支持的，抱怨“用户拒绝”广告跟踪的行为增加了。

 预计苹果将在今年秋季发布iOS 14，同时发布的还有macOS Big Sur和watchOS7 等主要操作系统。

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