Salesforce仍计划裁员约1000人 约占员工总数的2%

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:Salesforce宣布将裁员约1， 000 人，占其员工总数的近2%。在这之前，该公司发布了一份井喷式收益报告，推动其股价暴涨26%，达到创纪录的估值。

Salesforce一位发言人证实，该公司正在重新配置资源，使公司能够持续增长。这包括继续招聘和调整一些员工，并裁撤一些不再符合其业务重点的职位。

该发言表示说，受裁员影响的员工将有 60 天的时间在公司内部寻找新工作，并可以利用内部资源帮助他们寻找新工作。因此，最终离开公司的人数可能远低于 1000 人。

对于那些没有新职位的人，Salesforce将提供遣散费并支付六个月的福利。

值得一提的是，当地时间周三，Salesforce股票上涨了26%以上，创下了该公司有史以来最大的单日涨幅，超过 2008 年 11 月的19%的涨幅。今年上涨了67%。

此前一天，Salesforce公布第二季度利润达26. 3 亿美元，营收51. 5 亿美元，收入同比增长29%。该公司表示，目前预计在截至明年 1 月 31 日的当前财年，总收入将达到 207 亿至 208 亿美元。

据一位知情人士透露，Salesforce继续快速招聘，并准备在下周发布 300 个新职位。