B站2020Q2财报：营收26.2亿元 同比增长70%

声明：本文来自于微信公众号运营研究社公众号(ID：U_quan)，作者：套路编辑部，授权站长之家转载发布。最近，我刷抖音时总会看到一些“奇奇怪怪”的沙雕短视频，大致剧情是这样的：曾经让整个世界为之战栗的大佬，因为一场意外给人当上门女婿，在受尽屈辱之后重回王者之位.......视频一播到这就戛然而止。一开始，我还以为是什么剧情类的短视频，看到结尾我才发现，这是某网文的广告视频，想知道后面的剧情，就得去看小说了。现在?