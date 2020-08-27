B站2020Q2财报：营收26.2亿元 同比增长70%

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B站2020Q2财报：营收26.2亿元 同比增长70%

2020-08-27 07:56 · 稿源：站长之家

今日，B站发布 2020 年第二季度财报。财报显示，二季度营收26. 2 亿元，同比增长70%，市场预期25. 50 亿元;调整后净亏损4. 757 亿元，上年同期为2. 561 亿元。此外，二季度，B站月活达1. 716 亿，同比增长55%;平均日活达 5050 万，同比增长52%;平均每月付费用户数达 1290 万，同比增长105%。

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