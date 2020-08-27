B站2020Q2财报：营收26.2亿元 同比增长70%

今日，B站发布 2020 年第二季度财报。财报显示，二季度营收26. 2 亿元，同比增长70%，市场预期25. 50 亿元;调整后净亏损4. 757 亿元，上年同期为2. 561 亿元。此外，二季度，B站月活达1. 716 亿，同比增长55%;平均日活达 5050 万，同比增长52%;平均每月付费用户数达 1290 万，同比增长105%。
今日，B站发布 2020 年第二季度财报。财报显示，二季度营收26. 2 亿元，同比增长70%，市场预期25. 50 亿元;调整后净亏损4. 757 亿元，上年同期为2. 561 亿元。此外，二季度，B站月活达1. 716 亿，同比增长55%;平均日活达 5050 万，同比增长52%;平均每月付费用户数达 1290 万，同比增长105%。
逐渐主流化的B站将下一个破圈KPI定在了自制综艺上了， 被认为是B站首档头部说唱音乐节目的宣传语引人注目。请来黄子韬担任主理人，更高兄弟、热狗、Rich Brian担任导师，李宇春担任哔哩哔哩特邀见证官，《极限挑战》第一第至第四季总导演严敏操刀，《说唱新世代》大概是到目前为止， B站在自制综艺打出最强的一张牌。
今日，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军正式在B站发布了首部视频，官宣入驻B站。雷军在视频中表示：“今天正式加入B站大家庭，成为了B站的一名萌新，听说我在B站很有名。未来将带大家逛逛小米的科技园，试玩小米新品，争取做一个有趣的up主，欢迎大家发弹幕提出宝贵意见。”
“A站还活着吗?”提到A站的时候，有的人会这样反问一句。看着B站这么风风火火“破圈”的样子，有人可能也没有想到，其实B站在刚开始只是A站的一个备用站。
前段时间刚发布了 11 款新品的B站游戏，今天又公布了另一款重量级代理新作：《刀剑神域黑衣剑士：王牌》。《刀剑神域黑衣剑士：王牌》(后文简称《刀剑手游》)由万代南梦宫(上海)正版授权、恺英网络研发、B站独家代理，是一款基于《刀剑神域》(后文简称刀剑)系列初代世界观制作的MMORPG游戏。游戏今天刚开放预约页面，但截至发稿前，已经有 66 万人预约了，这一数字还在快速增加。
在B站，所有你意想不到的人都可能是个rapper。在B站UP主的魔鬼剪辑之下，康熙皇帝、大宋提刑官宋慈都有了说唱名场面，单支视频就有破千万的播放量;央视主持人朱广权凭借押韵神技，在B站成功再就业为一名rapper，还成了B站那场出圈的跨年晚会的主持人;连B站董事长陈睿也少不了开麦吼一首《听睿总的话》，该视频也以超 65 万的播放量和3. 7 万的点赞，顺利存活至今……
这是B站在游戏直播领域投入最大的一笔，去年消息公布的时候，业内都在争论花得值不值。
“老乡别怕天气热，来首说唱听着乐。”当这句标语刷爆社交网络，硬糖君真觉得嚷嚷几年的说唱破圈，终于有点盼头了。
有史以来，B站第一次做了无差别品宣广告，涵盖楼宇、电梯和地铁广告。那么，为什么B站开始打广告了?为什么时间点是现在?
8 月 7 日- 8 月 9 日，BilibiliWorld在上海国家会展中心开园， 200 余组UP主、嘉宾以及Vtuber在现场和众多B站粉丝一起互动游玩。提起B站，如果你的第一印象还是弹幕、二次元，那么你已经OUT了。如今的B站已经发展成为一个集视频、直播、游戏、漫画、电竞、电商等各种形式内容于一体的平台。
B站大家应该都是知道的，但是很多人不知道B站也可以很好的进行引流。大家都习惯了在B站上面直接看视频，在B站上面搜索自己想要学习的视频课程。
3 年全球顶级电竞赛事独家直播，国内Z时代年轻人最喜欢的两家公司首次携手，传闻中 8 亿元的签约合作费用，很多人在听到这些描述语句时，应该已经猜到了谈及的是哪件事。8 月伊始，B站与拳头游戏(Riot Games)正式官宣，达成英雄联盟全球赛事战略合作， 2019 年二者签订 3 年国内独家直播S赛(英雄联盟全球总决赛)合作的坊间传闻被坐实。
“今年还不抓住视频转型，明年可能就玩完，或者说没得玩了。”这是网易传媒文创事业部高级总监文处萄对团队成员说过的一句话。
据国内媒体报道，天眼查信息显示，8月17日，B站成立了又一个电竞公司：杭州干杯电竞信息科技有限公司，该公司注册资本1000万人民币，法定代表人为郑彬炜。干杯电竞经营范围包括体育赛事策划、
声明：本文来自于微信公众号运营研究社公众号(ID：U_quan)，作者：套路编辑部，授权站长之家转载发布。最近，我刷抖音时总会看到一些“奇奇怪怪”的沙雕短视频，大致剧情是这样的：曾经让整个世界为之战栗的大佬，因为一场意外给人当上门女婿，在受尽屈辱之后重回王者之位.......视频一播到这就戛然而止。一开始，我还以为是什么剧情类的短视频，看到结尾我才发现，这是某网文的广告视频，想知道后面的剧情，就得去看小说了。现在?
8月1日消息，2020英雄联盟总决赛将于9月25日至10月31日在上海举办，B站将独家提供包括总决赛、冠军赛在内的一系列直播与点播内容。据悉，哔哩哔哩（以下简称“B站”）与拳头游戏（Riot Games）共同宣布达成英雄联盟全球赛事战略合作。B站正式获得中国大陆地区2020-2022连续三年的全球赛事独家直播版权。B站将独家提供包括全球总决赛、季中冠军赛、全明星赛在内的一系列直播与点播赛事内容。同时在全球总决赛举办期间，
今天，B站游戏开了一场线上新品发布会，介绍了自己即将推出的 11 款游戏，这些游戏大部分是原创IP的手游，还有两款会登录PC与PS4 的独立游戏。很多人在评论这些游戏以及制作人如何，但这些不是重点。
DoNews 7月28日消息（记者 刘文轩）小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军已入驻B站，并通过bilibili“UP主”认证。雷军的B站账号UID为646730844，不过目前并未发布任何内容。其实B站与米粉一直有着很深的渊源，B站有些时候甚至被称为“米站”。再加上小米在粉丝群体维护的工作上也下足了功夫，似乎特别乐于回应粉丝的各种恶搞，比如有名的《Are you OK？》，当时小米甚至还把它制作成铃声放进应用商店里提供下载。另一方面，B 站用户
吸引了无数电竞从业者关注的S10 又有新变化。8 月 14 日，B站宣布对英雄联盟S10 全球总决赛直播版权(中国大陆地区)进行分销，企鹅电竞、虎牙、斗鱼获得授权。
今天，有网友发现小米集团创始人雷军已经正式入驻B站，并通过bilibili个人认证。虽然雷军的账号暂未发布任何动态，但早在多年前，雷军就凭借一首《are you ok?》在B站上走红。
据Tech星球报道，近日，哔哩哔哩发布了一款名为“必剪”的App，其产品定位是一款针对年轻人，拥有高清录屏和丰富的剪辑功能的视频剪辑工具。其开发者为上海哔哩哔哩动画有限公司。
今日，哔哩哔哩发布了截至 6 月 30 日的 2020 财年第二季度财报。报告显示，哔哩哔哩第二季度总净营收达人民币26. 176 亿元(约合3. 705 亿美元)，..
昨日，针对“第三方来源商品将无法接入”的传闻，抖音方面回应称，从 9 月 6 日起，第三方平台来源商品直播分享需要通过巨量星图平台匹配直播带货..
昨日，小米集团发布公告称，董事会宣布首席财务官遴选委员会已遴选林世伟为首席财务官，将于 2020 年 10 月 8 日开始担任有关职务。..
有关Tiktok的收购案在近日传出了越来越多个不同的消息，外媒此前报道称谷歌曾打算一起加入竞购Tiktok的行列，但在本周谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sun..
据外媒报道，亚马逊在印度也遭到了反垄断调查。印度商家联盟“全印度在线供应商协会”对其发起诉讼称，亚马逊在商业活动中偏袒一些零售商。据了解..
今日，B站发布 2020 年第二季度财报。财报显示，二季度营收26. 2 亿元，同比增长70%，市场预期25. 50 亿元;调整后净亏损4. 757 亿元，上年同期为2..
之前曾有消息称，谷歌也加入到收购TikTok在美业务的队伍中来了，同时还有甲骨文和微软等，而字节跳动的投资人也在主动接触Twitter等。谷歌首席执行..
据外媒消息，谷歌CEO皮查伊在一次采访中表示，并没有收购TikTok的计划。针对目前TikTok在美国市场的境况，有消息称，除了微软之外，谷歌、奈飞等科..
凤凰网科技讯 北京时间8月27日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注两条热点新闻：谷歌CEO：没有计划收购TikTok谷歌公..
按计划，下半年还有一次Windows 10正式版更新，即20H2，大版本号将从v2004（20H1）的19041迭代为19042。今晨，微软首次上线20H2版本的官方ISO镜像..
凤凰网科技讯 北京时间8月27日消息，彭博亿万富翁指数显示，截至周三收盘，三位世界富豪的个人财富达到了惊人的新高度。随着亚马逊股价在周三上涨..
DoNews8月27日消息（记者 吴丽）北京时间8月27日（美东时间8月26日），哔哩哔哩（NASDAQ: BILI，以下简称“B站”）公布了截至2020年6月30日的第二..
图：纳指报收11665.06点，再创新高凤凰网科技讯 北京时间8月27日消息，大盘科技股推动美股收高，纳指涨幅超过1.7%。截至收盘，道指涨83.48点，涨幅..
哔哩哔哩凤凰网科技讯 北京时间8月27日消息，视频弹幕网站哔哩哔哩(B站，NASDAQ:BILI)今天发布了截至6月30日的2020财年第二季度未经审计财报。财报..
凤凰网科技讯 北京时间8月27日消息，谷歌公司CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)周三表示，公司没有计划收购抖音海外版TikTok。当在播客节目中被问..
今天，微软宣布将对Windows10 1803版本结束技术支持，不过时间是在6个月以后，换句话说就是，该版本的生命周期延长6个月。之所以延长是是由于COVI..
从之前情况看，欧亚经济委员会(EEC)公示的情况基本就是苹果最重要发布的新品，所以可信度还是非常高的。据外媒报道称，根据欧亚经济委员会(EEC)公..
据市场消息称，阿里巴巴已经暂时停止了对印度公司的投资计划，未来至少六个月内都不会再向印度投出一分钱。不过，阿里暂不计划在已经投资的印度公..
首先，今天晚上一张所谓的苹果官网截图突然开始疯传，上边的信息显示苹果将在美国9月10日举办一场特殊的发布会(Apple Special Event 10 September..
各种各样的病毒是危害人类健康的一个重要原因，当年要对付的是COVID-19病毒，但是它与其他病毒相比其实并没有太大的危害，脊灰病毒更可怕，现在非..