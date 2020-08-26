传音控股：上半年营业收入138.5亿元 同比增长31.81%

2020 年，纵有各种意外限制了人们寻找诗和远方的脚步，但阻挡不了新城控股对幸福的探索和追求。秉承“让幸福变得简单”的品牌理念，新城控股打造的新一季“新城之夏”如约而至。这是“新城之夏”陪伴小业主们成长的第九个年头，作为新城控股幸福360°全生命周期服务体系旗下的业主亲子活动平台，“新城之夏”致力于丰富孩子们的暑假生活，带给童年无数美好瞬间，也让陪伴孩子成长的过程，成为父母们珍贵的宝藏。2020 年的“新城之?