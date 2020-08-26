传音控股：上半年营业收入138.5亿元 同比增长31.81%

传音控股发布 2020 年半年度报告，公司实现营业收入138. 5 亿元，同比增长31.81%;实现归属于母公司股东的净利润10. 91 亿元，同比增长33.42%。
传音控股发布 2020 年半年度报告，公司实现营业收入138. 5 亿元，同比增长31.81%;实现归属于母公司股东的净利润10. 91 亿元，同比增长33.42%。
今年，传音控股及旗下深圳传音制造有限公司、深圳传音通讯有限公司经深圳市南山区政府调研和评选，获得由深圳市南山区人力资源局授予的“高层次创新型人才实训基地”，成为创新型人才培养的重点企业，此次挂牌再一次标志着对传音在人才引进和培养等方面战略的肯定。此外，早于 4 月，传音还在“驭变求新 智胜未来”的2020 人力资源管理杰出奖榜单中崭露头角，荣获“ 2020 人力资源管理杰出奖”殊荣，此次评选活动中，传音凭借优质?
2020 年，纵有各种意外限制了人们寻找诗和远方的脚步，但阻挡不了新城控股对幸福的探索和追求。秉承“让幸福变得简单”的品牌理念，新城控股打造的新一季“新城之夏”如约而至。这是“新城之夏”陪伴小业主们成长的第九个年头，作为新城控股幸福360°全生命周期服务体系旗下的业主亲子活动平台，“新城之夏”致力于丰富孩子们的暑假生活，带给童年无数美好瞬间，也让陪伴孩子成长的过程，成为父母们珍贵的宝藏。2020 年的“新城之?
许久没有在镁光灯下闪耀的搜狗，突然间被推到了万众瞩目的中心。推动ta的是腾讯。昨晚，搜狗发布公告，大致内容言简意赅地总结一下就是：腾讯希望以 9 美元每股的价格，收购搜狗剩余股份。如交易完成，搜狗将成为腾讯的全资子公司，并从纽交所退市。
2004 年，新城控股苏州区域首个项目落地，开启了新城苏州的新纪元。入驻苏州 16 载，新城控股见证了苏州从江南小城到GDP排名前列的新一线城市的发展变迁。 以苏州为中心，新城控股秉承地域深耕战略，实现“1+4”战略布局，已累计开发项目 50 余个，为 20 余万业主的幸福生活赋能。我们共生，基建助力城市发展随着苏州轨道交通 1 号线运营通车，同时 2 号线、 3 号线、 4 号线动工建设，其余轨道交通线路规划顺利获批，城市轨道交通
得益于公司财报利好信息，汇丰研究、大和相继发表研究报告，上调腾讯控股目标价。其中，汇丰研究将腾讯控股目标价上调至 655 港元，评级维持“买入”。大和将腾讯控股目标价由 610 上调至 620 港元，维持“买入”评级。
作为业内知名商业品牌，新城控股旗下吾悦广场获得了市场和消费者的广泛认可，以迅猛的势头在全国各地“开花”。 2020 年上半年，新城控股旗下吾悦广场布局势头不减，仅 6 月 29 日- 6 月 30 日 2 天的时间，一鼓作气落地 5 座吾悦广场。根据媒体报道， 2020 年 6 月 29 日，新城控股以17. 34 亿元摘得西宁城北区门源路三期地块，地块属性为住宅、商服，位于宁大路西侧，北接海棠公园，南临小桥成熟生活区，商业、教育、医疗等配套?
7月31日消息，居然之家对外发布公告称，公司全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司收购居然小贷100%股权、居然担保100%股权已完成工商变更登记手续。公告称，居然小贷100%股权、居然担保100%股权已登记至家居连锁名下，并已领取换发的营业执照；家居连锁收购居然之家金融控股有限公司持有的金融系统软件平台已完成交割。根据公告公开的信息显示，居然之家于2020年5月29日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《
顺丰控股公告，2020 年 8 月 4 日为“顺丰转债”赎回日，自 2020 年 8 月 12 日起，公司发行的“顺丰转债”将在深圳证券交易所摘牌。据悉，“顺丰转债”于 2019 年 12 月 9 日起在深交所挂牌交易，并于 2020 年 5 月 22 日进入转股期，转股起止日为 2020 年 5 月 22 日至 2025 年 11 月 18 日。
七月，新城控股旗下吾悦广场延续此前在六月开展的“年中盛典”、 “后备箱夜市”等活动，继续为顾客带来充满参与感的消费体验，提升消费者的幸福感。新城控股一直秉持“有情怀、不复制、具规模”的理念，以卓越的产品和服务，将美好的“幸福”变得可触可感！从七月初起，全国各地数十家吾悦广场陆续开展“潮童大PK”儿童才艺表演大赛，吸引了当地多才多艺的小朋友们踊跃报名。 7 月 11 日，在兴化吾悦广场的展示中心，“潮童大PK?
8月12日消息，顺丰控股发布公告称，自2020年8月12日起，公司发行的“顺丰转债”（债券代码：128080）将在深圳证券交易所摘牌。根据公告，顺丰转债于2020年7月6日触发有条件赎回，8月4日起停止交易。顺丰控股方面称，本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“顺丰转债”继续流通或交易，“顺丰转债”不再具备上市条件而需摘牌。截至赎回登记日（2020年8月3日），顺丰控股最新的股本结构为：
2020年，新冠肺炎疫情给细胞治疗行业的发展带来了新契机。根据美国再生医学联盟（ARM）发布的数据，2020年上半年，再生医学领域融资超过2019年的总融资，达107亿美元。更多的资本投入，再加上临床试验项目的不断增加，给再生医学领域的发展带来了更多的机遇。疫情的直接刺激作用推动着整个生命健康产业进入大规模发展的风口，以细胞和基因疗法为核心的个性化医学正迎来更为广阔的行业变革。博雅控股集团是生命健康领域具有广泛影响
DoNews 8月7日消息（记者 刘文轩）天眼查信息显示，近日，三角兽（北京）科技有限公司发生工商变更，亓超、马宇驰、北京洪泰助力创业投资中心（有限合伙）等多位投资人退出，变更后，林芝腾讯投资管理有限公司成为该公司唯一股东。与此同时，企业类型也由其他有限责任公司变更为有限责任公司（法人独资）。天眼查股东信息显示，林芝腾讯投资管理有限公司由深圳市腾讯产业投资基金有限公司持有100%股份。三角兽（北京）科技有限公司
7月28日消息，据国外媒体报道，索尼在6月份已展示了采用了双色“夹心”造型设计的下一代游戏主机PS5，预计年底开始发售。索尼PS5，搭载的是由AMD专门为其设计的定制处理器，由芯片代工商台积电采用7nm工艺制造，在6月初就已开始出货。外媒最新的报道显示，索尼PS5所需处理器的封装，全部是由日月光投资控股旗下的两家公司完成的。具体而言，索尼PS5所需处理器的封装，是由日月光半导体制造股份有限公司和矽品精密工业?
作为业内稳健发展的典范房企，新城控股在资本市场也备受关注和好评，自 2015 年上市以来，新城控股就表现良好，以稳定的分红派息持续回报投资者。 7 月初，新城控股发布 2019 年年度权益分派实施公告，分红派息总额约38. 36 亿元。自 2015 年B转A股上市至今，在未开展股权融资的情况下，包含此次派息，新城控股已累计分红99. 6 亿。 新城控股发布的公告显示，本次权益分派的股权登记日为 7 月 10 日，现金红利发放日为 7 月 13 日
今日，京东宣布全资控股五星电器，成立新公司拟定名为京东五星电器集团有限公司。据了解，新的京东五星电器将继续保持独立经营，原五星电器总裁潘一清担任京东五星电器总裁，京东集团副总裁马骥出任京东五星电器首席财务官。五星电器原有直营门店将逐步改造升级为京东五星电器双品牌门店，通过全渠道数字化改革
8月8日消息，完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美世界控股集团”）今日发布全新互联网品牌88及旗下首款产品完美邮箱，超级域名www.88.com正式亮相。完美世界控股集团董事长池宇峰据介绍，88品牌定位于更专业的互联网商务品牌，旨在满足职场人更加多元化的商务需求，探索新商务的更多可能性。完美世界控股集团董事长池宇峰表示，“88品牌要做的，就是通过更多更专业的互联网产品，进一步满足那些未被满足的商务需
顺丰控股发布 2020 年半年度报告，实现营业收入711. 29 亿元，同比增长42.05%;上半年实现净利润37. 6 亿元，同比增长21.35%。一季度快递行业业务量同比增速仅为3.2%，顺丰控股实现逆势增长，二季度公司延续一季度良好增长态势。
2020 年 8 月 24 日，吴通控股集团旗下成员企业国都互联及摩森特联合举办了“携手同行，共创未来”5G消息服务暨 101 产品线上发布会。本次发布会得到了国家工信部、中国互联网协会、中国移动、中国电信、中国联通、众多战略客户以及行业合作伙伴的大力支持，各方嘉宾共同在线见证了国都互联5G 101 产品的成功发布。5G消息作为5G时代的生态级应用，凭借多媒体交互式服务能力、全球统一标准、电信级认证入口等诸多核心优势，为传统短
8月14日消息，京东物流集团与跨越速运集团达成战略合作，双方将基于各自的物流网络和产品矩阵进行优势互补，深化技术协同和资源共享，面向社会提供领先的、多元的全供应链服务。据悉，此次合作
8月26日消息，顺丰控股发布的2020年半年度报告显示，上半年顺丰控股实现营收711.29亿元，同比增长42.05%；实现归属于上市公司股东的净利润37.62亿元，同比增长21.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34.45亿元，同比增长47.82%。从营收构成来看，上半年顺丰控股速运物流及供应链收入701.88亿元，同比增长41.85%；供应链业务收入29.57亿元，同比增60.46%。具体到物流和供应链业务来看，上半年顺丰传
【有偿删帖半年获利76万获刑5年半】据媒体报道，石某某多次接受他人有偿删帖委托，提供删除互联网负面信息服务，经营数额达 76 万余元。日前梅列法..
据澎湃新闻消息，抖音将加强直播带货管控。抖音相关负责人称，为进一步保护消费者权益，平台将加强直播带货管控。从 9 月 6 日起，第三方平台来源..
芒果超媒发布 2020 年半年度报告。报告显示，公司实现营业收入 57. 74 亿元，同比增长 4.9%；实现归属于母公司股东的净利润 11. 04 亿元，同比增长..
经常有朋友问我，投放没效果应该怎么办?效果很差应该怎么办?我个人认为，做竞价做出效果来，其实不难。竞价广告的组成元素无非是：关键词+创意+..
数日前，腾讯一线爆出，去年百度闪电离职的 5 名高管中，已经有 2 名加入了字节跳动。至此，字节跳动内部不知不觉集结起一大批“百度系”人才，包..
2020年8月27日，这天是周四，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于动物的，问题是“非洲有企鹅吗？”这个问题相当的有意思，大家的印象中企鹅都是在..
【TechWeb】8月26日消息，为进一步降低用户绑定微信支付门槛，让更多人享受智慧生活，微信支付联合中国工商银行上线智能设备快速绑卡至微信支付功..
近期，广东一考生对家人说自己考上了清华大学，录取专业为人工智能技术。拿到录取通知书后，全村为其拉横幅庆祝。谁知录取通知书竟然是他花3000元..
【TechWeb】8月26日消息，特斯拉供应商、上交所上市公司世运电路公布了2020年半年度报告。报告显示，该公司今年上半年的营收约为11.24亿元，同比增..
【TechWeb】8月26日消息，华谊腾讯娱乐今日发布2020年中期业绩报告，报告显示，华谊腾讯娱乐上半年总收入4235.6万港元，去年同期为4807.6万港元，..
【TechWeb】2020年8月26日，小米集团公布2020年中期业绩，营收和利润表现超出市场预期。上半年总收入达到人民币1032亿，同比增长7.9%；经调整净利..
【TechWeb】8月26日，小米集团（1810.HK）发布公告，披露集团CFO最新人选，首席财务官遴选委员会已选定林世伟担任小米集团CFO兼集团副总裁，自202..
【TechWeb】8月26日消息，据国外媒体报道，大数据公司Palantir周二向SEC（美国证券交易委员会）提交文件，公布了该公司的财务的数据。Palantir仍然..
【TechWeb】8月26日消息，据悉，360数科重要关联方360集团入股天津金城银行获得中国银保监会批准。作为金城银行的战略合作伙伴，此次入股的完成，..
DoNews 8月26日消息（记者 刘文轩）以保护隐私著称的搜索引擎服务“DuckDuckGo”的隐私与安全工程师Charlie Belmer在自己的博客中提到，他发现亚马..
DoNews 8月26日消息（记者 刘文轩）天眼查APP显示，8月25日，橙心优选（北京）科技发展有限公司发生工商变更，王远征退出该公司投资人行列，新增股..
DoNews 8月26日消息（记者 刘文轩）据彭博社援引知情人士消息，苹果正计划明年为Apple TV+流媒体服务推出AR（增强现实）内容。显示的内容可能是节..
DoNews 8月26日消息（记者 刘文轩）小米发布上半年以及第二季度业绩报告，报告显示小米集团2020年上半年营收1032.4亿元，净利润66.6亿元。第二季度..
在生产环境中使用 Docker，要想实现数据的持久化(所谓Docker的数据持久化即数据不随着Container的结束而结束)或者需要在多个容器之间进行数据共享..
【TechWeb】8月26日消息，日前，京东与英国区块链科技公司易葳录、全球最大的钻石认证机构GIA达成合作，将共同致力于提升钻石溯源的信任度和透明度..