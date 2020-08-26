恒大健康：9月1日起股票简称更改为恒大汽车

今日，恒大健康发布公告称，本公司之名称现已由恒大健康产业集团有限公司更改为中国恒大新能源汽车集团有限公司，股份在联交所买卖之股份简称将于 2020 年 9 月 1 日上午九时正起更改。
恒大健康公告称，鉴于新能源汽车已成为本集团最重要的业务，董事会建议本公司名称更改为「中国恒大新能源汽车集团有限公司 China Evergrande NewEnergy Vehicle Group Limited」，简称「恒大汽车」。公告称：“本集团正全力发展新能源汽车业务，已构建覆盖动力电池、动力总成、先进整车制造、汽车销售及智慧充电的新能源汽车全产业链，在各关键环节拥有世界顶尖的核心技术，并实施全球一体化研发模式，在中国、瑞典、?
今日，恒大健康发布公告称，正全力发展新能源汽车业务，已构建覆盖动力电池、动力总成、先进整车制造、汽车销售及智慧充电的新能源汽车全产业链，在各关键环节拥有世界顶尖的核心技术，并实施全球一体化研发模式，在中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等国协同研发，力争在3 –5 年内成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团。
恒大健康在8月20日发布公告称董事会欣然宣布，日期为 2020 年 8 月 3 日之股东大会通告所载之建议决议案已获股东于今日举行之本公司股东大会上以投票表决方式正式通过。待香港公司注册处处长批准后，本公司之名称更改为“中国恒大新能源汽车集团有限公司”。
【TechWeb】8月20日消息，恒大健康发布股东大会的投票表决结果，其中提到，待香港公司注册处处长批准后，公司名称将更改为“中国恒大新能源汽车集团有限公司”。7月27日，恒大健康发布公告称，鉴于新能源汽车已成为集团最重要的业务，董事会建议公司之名称更改为“中国恒大新能源汽车集团有限公司China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited”，简称“恒大汽车”。
“现在我又回到28年前，我在舞钢当车间主任的感觉。今天看到我们建设的世界领先的装备、世界领先的工艺、世界领先的智能制造汽车生产基地，我很开心、很高兴。”近日，许家印视察恒
8月3日，恒大汽车集团在上海、广州同时举行发布会，六款新车正式发布亮相，分别是恒驰1、恒驰2、恒驰3、恒驰4、恒驰5、恒驰6六款车型。不得不说，恒大汽车在刚进入造车行业就是高水准，高起点
在造车这件事上，看似门外汉的地产商许家印，还真不是说说而已。短短3年时间，许家印就在恒大汽车上，狂砸了数百亿，几乎买下了包括销售渠道在内的一条完整汽车产业链。而这带来的直接优势就是
据国外媒体报道，得益于股价上涨，特斯拉CEO埃隆·马斯克的身家在今年大幅增加，目前已超过了900亿美元。福布斯实时富豪榜的数据显示，马斯克目前的身家为917亿美元，较前一日增加18亿美元。马斯克的身价在周五超过900亿美元，是得益于当日特斯拉股价的上涨，他是特斯拉的大股东，目前持有的特斯拉股票超过了4000万股。周五美国股市收盘时，特斯拉报2049.98美元，较前一交易日的收盘价上涨48.15美元，涨?
今年中午 12 点，恒驰首期六款车全球发布，覆盖超豪华型、豪华型、尊享型、舒适型等档次及轿车、SUV、MPV、跨界车等全系列。具体包括了：恒驰 1 纯电豪华D级轿车、恒驰 2 纯电豪华B级轿车、恒驰 3 纯电豪华大型SUV、恒驰 4 纯电豪华MPV、恒驰 5 纯电A级SUV、恒驰 6 纯电A级跨界SUV。
今年中午12点，恒驰首期六款车全球发布，覆盖超豪华型、豪华型、尊享型、舒适型等档次及轿车、SUV、MPV、跨界车等全系列。具体包括了：恒驰1纯电豪华D级轿车、恒驰2纯电豪华B级轿车、恒驰3纯电豪华大型SUV、恒驰4纯电豪华MPV
当代社会，正以过往任何时代都无法比拟的速度在快速运转。市场经济的高速发展，也让现代人承受着前所未有的工作和生活压力。熬夜、加班、饮食不规律、不均衡，造成了各种各样的肥胖症、高血压、心脏病、糖尿病等各种“时髦病”。身体上的亚健康状态，又促使养生大军的壮大。《时代C位人群健康养生数据报告》显示：80、 90 后健康意识全面觉醒，养生人数超过 7 成。其中女性是保健品消费的主体，比例高达60%。年轻一代的健康意识，?
此前沸沸扬扬的莎普爱思药业实控人变化一事，目前大局已定。8月12日，莎普爱思药业原董事会部分成员辞职。其公告显示，陈德康将卸任董事长一职。除此之外，王友坤、陈伟平、刘林三位原董事，徐萍平、董作军、崔晓钟三位原独董，以及时亮、缪跃英二位原监事也将同时辞职。这则公告终结了自今年1月以来“漂浮”在市场上的该公司实控人变更的诸多猜测。而随着传闻并起的，是莎普爱思不断突破的股价。早在今年1月8日晚间，莎普爱思药业
8月7日消息，据阿里方面发布的消息，88VIP进一步升级，会员只需“一卡”即可横跨 “吃、玩、听、看、买、游、健康、金融、到家”等9大生活场景。据悉，在88会员节前夕，网易云音乐、借呗、美年大健康、宠物险宣布加入88VIP。根据官方的介绍，为进一步满足会员用户对高品质商品的需求，Prada、万宝龙、海蓝之谜等国际大牌首次加入88VIP生态，在388个年度合作品牌中，奢侈品牌占比达23%。为会员用户提供折上95折，10倍积
8月5日三星举行Galaxy系列新品发布会，推出了5款新品，其中智能手表Galaxy Watch3不仅外观、配置升级，还支持ECG心电图等8大健康管理。今天开始国内也开始上市了，41、45mm版的蓝牙版售价2999、
8月20日,以“新思维,新格局,新未来”为主题的2020亚洲保险科技大会在京举办,备受行业瞩目的金革奖同时揭晓。来自保险、健康等不同维度、领域的产业链决策者、专家、学者汇聚一堂,共同探讨保险科技如何在新环境、新政策、新市场下赋能保险产品,助力保险企业逆势增长。 作为数字化精准健康管理平台,妙健康集团凭借在赋能保险行业提高控费能力、服务质量,以及营销渠道素质提升等方面的成果,被本届亚洲保险科技大会主办方授予“金革奖
据TechCrunch最新报道称，字节跳动正与印度电信巨头Jio Platforms的母公司信实工业（Reliance Industries Limited）就投资TikTok印度业务进行接触，此举有可能挽救这款热门视频应用在其最大用户
事实上，在美国之前印度就提前对TikTok动手，直接进行了封禁，而且苹果等商店也对改应用进行了下架。据印度《经济时报》报道，据多位知情人士透露，TikTok母公司字节跳动已在印度暂停招聘，并
2020 年是全面建成小康社会决胜年，也是脱贫攻坚收官年。近期，京东健康联合中国社会扶贫网举办“健康中国·医药补助工程”，为建档立卡贫困户提供每人每年 1000 元购药补贴，引起社会各界广泛关注。作为上海医药集团股份有限公司旗下全资子公司，上海上药龙虎医药龙虎销售有限公司（以下简称：龙虎）积极携手京东健康，将多款明星药品纳入补贴目录，并采用贫困地区原材料研制新产品，为健康扶贫做出了突出贡献。加速线上化转型，?
契约锁电子签章系统通过建立统一印控中心，助力中大型集团实现“签字”、“盖章”电子化，将纸质文件变成更易于跟踪和查询的电子文件，通过对电子印章全生命周期的监控，让业务风控逐渐智能化，高效提升集团法务文件风险防控能力。集团法务文件签署难点 难点1：法审依靠人工，难保疏漏尽职调查、签署人身份、合同内容是否前后一致、印章真假，法务全凭经验审核并给出风控意见，干扰因素多，特别是印章和身份鉴定，没有一个统一的标
随着医疗信息化的发展，数字健康释放出巨大潜能。医疗服务新模式不断涌现，加速传统医疗数字化升级的同时，也为患者提供了更好的就医体验。 8 月 4 日，国内领先的一站式慢病管理与智慧医疗平台——智云健康创始人匡明做客新华网，围绕“如何为医疗信息化发展提质增效”做了精彩分享。以下内容为访谈实录，部分删减。 【主持人】：智云健康作为全国领先的一站式慢性疾病管理与智慧医疗平台，从事医疗信息化行业已有 6 年之久。在?
近几年真无线蓝牙耳机发展速度越来越快，当我们在挑选真无线蓝牙耳机时，我们不仅最关心的是蓝牙耳机的稳定性，同时也不能忽视音质的重要性，毕竟..
传音控股发布 2020 年半年度报告，公司实现营业收入138. 5 亿元，同比增长31.81%;实现归属于母公司股东的净利润10. 91 亿元，同比增长33.42%。..
随着科技发展速度越来越快，国产蓝牙耳机不仅从设计、品质、功能方面都已经相当成熟了，目前市场上还是有非常多靠谱的国产蓝牙耳机的，不管是配置..
雪玲妃月销150w的洗面奶,近期也是在各种的风口浪尖上了,有的博主说成分不行,泡沫不够绵密等等,不知道是“人红是非多”,还是对家下场联手下“黑通稿..
自2017年的iPhone X上首次推出后，苹果一直坚守Face ID人脸识别，尽管今年由于疫情，导致不少用户想念指纹，可在iPhone 12产品线上，并没有指纹回..
挂脖蓝牙耳机作为运动锻炼必备的一款数码产品，自然成了选购的热门，买耳机要明白自己的需求是什么，这样才能快速、准确的定位到合适的耳机，小编..
阿里财报一出你就知道，疫情并非对所有线下行业都是打击。阿里Q2 财报中，涨势最为强劲的，居然是以线下门店为主要依托的盒马鲜生。在 2020 年 6 ..
莫言有诗言:“从阴雨走到艳阳，我路过泥泞、路过风。一路走来，你若懂我，该有多好，其实我没有你想的那么坚强。”对呀，你不必那么坚强，看点快报..
9 月2- 4 日，为期三天的 2020 上海国际智能建筑展（SIBT）与上海国际智能家居展（SSHT），即将在上海新国际博览中心W3-W5 馆举行。作为国内智能建..
古代杰出诗人-韩愈曾说过：“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”。要想读好书，下狠功夫是不可避免的，但在 21 世纪受各种文娱产品和手机的影响，注..
智能电视机风行的这几年，网络机顶盒也并存着。为什么呢？原因是这些年智能电视如同大型安卓手机一般越用越卡，而网络机顶盒则肩负着外置“CPU”的..
现在，虚拟主播有多火?7 月初，小品演员蔡明在B站化身“菜菜子Nanako”，以虚拟主播的形式进行直播，这是近来B站的又一个破圈新闻。..
LOL中的新英雄Samira是有隐藏任务的，很多玩家还不清楚这个新英雄Samira的隐藏任务怎么触发，下面就来为大家分享一下Samira隐藏任务全攻略。..
今日，映客互娱发布了 2020 上半年财报报告。财报显示，截至 2020 年 6 月 30 日，映客整体营收 22 亿元，同比增长48%，环比增长24%。映客APP 报告..
2020年LPL的夏季赛决赛宣传片正式公布，同时今天官方也公布了TES和JDG两队的赛前垃圾话环节，在这一环节中，两队再次上演了春季赛决赛时的火药味，..
数据显示： 2020 年中国在线教育用户规模将达到3. 51 亿人，市场规模将达到 4858 亿元，倒逼行业下沉，三四线城市成重要增量市场。随着消费升级，..
破次元壁的虚拟偶像正在成为流行新趋势，将虚拟偶像和直播列为发展重点的A站，无疑抓住了垂直赛道爆发的机遇。A站去年 11 月正式布局虚拟偶像，并..
自从主流旗舰手机纷纷取消耳机孔之后，蓝牙耳机成为了有线耳机的"替代品"，没有了传统的物理线材和烦人的听诊效应，同时还有着更好的佩戴体验以及..
2020年8月24日，币安台湾社区负责人Zora对话Alex Chien&Bree。Alex Chien&Bree在直播中向观众介绍了DeFi之后继续演化的方向，以及跨链中存在的问题..
【京东市值突破1万亿港元】据媒体报道， 8 月 26 日下午京东大涨超7%，现报319. 6 港元，市值突破 1 万亿港元。此前巴克莱分析师Gregory Zhao将京..