恒大健康：9月1日起股票简称更改为恒大汽车

当代社会，正以过往任何时代都无法比拟的速度在快速运转。市场经济的高速发展，也让现代人承受着前所未有的工作和生活压力。熬夜、加班、饮食不规律、不均衡，造成了各种各样的肥胖症、高血压、心脏病、糖尿病等各种“时髦病”。身体上的亚健康状态，又促使养生大军的壮大。《时代C位人群健康养生数据报告》显示：80、 90 后健康意识全面觉醒，养生人数超过 7 成。其中女性是保健品消费的主体，比例高达60%。年轻一代的健康意识，?