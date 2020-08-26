ofo关联公司被列为被执行人 执行标的超472万

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > ofo最新资讯 > 正文

ofo关联公司被列为被执行人 执行标的超472万

2020-08-26 16:03 · 稿源：站长之家

据天眼查数据显示，近日，ofo的关联公司东峡大通(北京)管理咨询有限公司被列为被执行人，执行标的为4726412，案号为(2020)京 0108 执 15355 号，执行法院为北京市海淀区人民法院。

网友热搜:

百世物流起诉ofoofo北京客服电话ofo总经理陈婧ofo 新加坡 甩卖ofo娱乐卫星计划ofo倒闭了吗知乎阿里投资ofo收购股份ofo发布新版Appofo办公室芝麻信用免押金骑ofoofo用户数量ofo天天返钱的平台
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
网络抓包工具 海外代理服务器 免费ftp服务器 腾讯云数据库 PHP虚拟主机 电信服务器 DDOS防火墙软件 视频服务器 微信小程序开发 微信小程序

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM