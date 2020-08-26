ofo关联公司被列为被执行人 执行标的超472万

据天眼查数据显示，近日，ofo的关联公司东峡大通(北京)管理咨询有限公司被列为被执行人，执行标的为4726412，案号为(2020)京 0108 执 15355 号，执行法院为北京市海淀区人民法院。
据天眼查数据显示，近日，ofo的关联公司东峡大通(北京)管理咨询有限公司被列为被执行人，执行标的为4726412，案号为(2020)京 0108 执 15355 号，执行法院为北京市海淀区人民法院。
7月31日消息，据媒体报道，ofo创始人戴威在朋友圈公布生娃喜讯，表示努力做个好奶爸。自从ofo押金风波出现之后，戴威鲜有消息，其本人被多家法院列为全国失信被执行人名单。百度搜索关键词
创立于2014年的ofo小黄车如今陷入困境。7月28日消息，据媒体报道，ofo总部已经人去楼空，官网、APP、公众号等渠道公开的地址已经无法找寻ofo的踪迹。天眼查信息显示，ofo关联公司东峡大通（
ofo小黄车彻底凉凉了，随风而去的还有几千万人的押金，但无人为此负责，包括曾经信誓旦旦的ofo创始人戴威，如今只是忙着升级做奶爸。什么？为何不起诉ofo？哪儿有那么容易……今
据天眼查显示，近日，ofo关联公司北京拜克洛克科技有限公司新增一条被执行人信息，执行标的为3372054，执行法院为长沙市雨花区人民法院，案号为(2020)湘 0111 执 4510 号。
OFO小黄车的退款难已经成为很多用户的共识，不少用户表示他们的退款需要排队等待数十年以上，这让不少想要获得退款的用户已经失去耐心。但近日一位清华大学生起诉ofo，最后的判决结果却是这位学生要倒赔400元。
【清华大学生起诉ofo反赔400元】据媒体报道，今年 21 岁的清华大学学生小孙，去年起就开始在ofo APP上申请退还 99 元的押金，但一直未到账。今年 5 月，他发现ofo APP登录页面更新了《用户服务协议》，用小字号注明：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交中国国际经济贾易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁应在北京进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
5 月 27 日上午，北京市交通委在官网发布《关于互联网租赁自行车行业 2020 年第一季度运营管理监督情况的公示》。公示互联网租赁自行车（即共享单车）行业 2020 年第一季度运营管理监督情况。
今日上午，上海市静安区人民法院对全国首例未满 12 岁男孩小高骑行ofo共享单车死亡案作出一审判决，被告北京拜克洛克科技有限公司(以下简称拜克洛克公司)应支付两原告小高父母赔偿款6. 7 万余元，驳回两原告的其余诉讼请求。
据每日经济新闻报道，5月27日上午，北京市交通委员会在官网发布通知，公示互联网租赁自行车（即共享单车）行业2020年第一季度运营管理监督情况，ofo小黄车的运营公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司因数据传输中断，已被市执法总队约谈并立案调查，并要求其限期整改。
北京市交通委员会在5月27日上午发布消息，ofo小黄车的运营主体东峡大通（北京）管理咨询有限公司因数据传输中断，已被市执法总队约谈并立案调查，并要求其限期整改。
今日，北京市交通委员会公布了《关于互联网租赁自行车行业 2020 年第一季度运营管理监督情况》，报告显示，截至第一季度末，在北京市共享自行车监管与服务平台(以下简称"监管平台")报备的互联网租赁自行车共计85. 4 万辆，经现场核查，车辆报备率为70.5%。
今天，福建省厦门市思明区人民法院公布一起案件审理结果，一女子因骑共享单车摔伤获赔 21 万余元。据法院公布的信息显示， 2018 年 8 月 9 日，该女子在骑ofo共享单车时，因刹车失效摔倒受伤住院了 18 天。经司法鉴定中心鉴定，女子损伤及后遗症构成十级伤残。交警部门出具的认定资料显示，女子所骑的共享单车制动不符合GB3565-200《自行车安全要求》的规定要求。
原ofo联合创始人于信近期已经开始独立创业，其开启的新项目是关于低度酒的消费品类，近期已经拿到数百万美元的种子轮融资。目前于信依旧还担任ofo主体北京拜克洛克科技有限公司，以及ofo关联公司拜克洛克技术服务有限公司股东。
天眼查数据显示，3月6日，ofo的运营主体东峡大通（北京）管理咨询有限公司新增被执行人信息 1 则，执行标的为208931，执行法院为武汉东湖新技术开发区人民法院。2020 年分别新增被新增人信息 15 条，新增失信被执行人信息 1 条。截至目前，该公司共存在 278 条被执行人记录。
据天眼查数据显示， 3 月 6 日，ofo的运营主体——东峡大通(北京)管理咨询有限公司新增被执行人信息 1 则，执行标的为208931，执行法院为武汉东湖新技术开发区人民法院。
天眼查数据显示， 3 月 12 日，ofo的运营主体——东峡大通(北京)管理咨询有限公司新增被执行人信息 4 则，执行标的累计为1608. 6571 万，执行法院为北京市海淀区人民法院。目前ofo于 2020 年新增被执行人信息 19 条，于 2020 年新增失信被执行人信息 1 条，即“老赖”。天眼查数据显示，截至目前，该公司共存在 282 条被执行人记录。
昨日，北京市交通委发布了《关于互联网租赁自行车行业2019年下半年运营管理监督情况的公示》。北京市交通委称，根据平台监测， 2019 年下半年全市日均骑行量为127. 2 万次，较上半年下降20.7%;日均周转率为1. 4 次/辆，较上半年增长了27.3%。截至 2019 年 12 月底，北京市互联网租赁自行车总量稳定在 90 万辆左右。
斗玩网原创：2月11日晚上LPL赛区BLG战队官方发布对FoFo选手个人言论的处理公告，BLG表示核实了近期网络上有关FoFo的相关言论，表示该选手和其女友关于感情问题的对话内容属实，今后会对其在个人感情问题的监督和教育，努力纠正其错误的情感观念。不过BLG战队鉴于本次事件造成的恶劣影响，对FoFo进行了6个月工资的扣罚。
近日，猎云网发现，共享单车平台ofo已转型为电商返利平台。在App Store的全新4. 0 改版介绍中，“骑行更轻松、购物返现金、押金可提现、邀请能赚钱”成为ofo的四大特色。
2019 年下半年，市交通执法总队共约谈互联网租赁自行车企业 4 家，累计约谈 13 次，立案调查 5 起，处罚完毕 2 起，另外 3 起正在进一步调查处理中。青桔单车违规投放单车(其中包含大量未备案车辆)，经约谈后拒不改正，北京市交通执法总队于 9 月下旬对其处以 5 万元罚款。ofo单车由于未按照有关规定于 2019 年 11 月 30 日前在北京市开立银行资金专用账户，并经约谈后未能整改到位，北京市交通执法总队于 12 月依法对其处以3. 2
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