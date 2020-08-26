ofo关联公司被列为被执行人 执行标的超472万

【清华大学生起诉ofo反赔400元】据媒体报道，今年 21 岁的清华大学学生小孙，去年起就开始在ofo APP上申请退还 99 元的押金，但一直未到账。今年 5 月，他发现ofo APP登录页面更新了《用户服务协议》，用小字号注明：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交中国国际经济贾易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁应在北京进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。