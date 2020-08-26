七夕滴滴出行全球日订单突破5000万

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七夕滴滴出行全球日订单突破5000万

2020-08-26 10:32 · 稿源：站长之家

今日，滴滴出行官方宣布， 8 月 25 日七夕滴滴出行全球日订单首次突破 5000 万，其中包括了网约车、出租车、顺风车、单车、代驾。

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