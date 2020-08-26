七夕滴滴出行全球日订单突破5000万

滴滴出行今天正式宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。据滴滴介绍，滴滴在今年5月开始筹备俄罗斯业务。7月下旬，滴滴在喀山建立了全天候人工客服中心和司机服务中心，同时上线了各项安全和防疫措施，开始在喀山招募司机。滴滴透露，滴滴滴滴俄罗斯团队通过网络直播和多种线上渠道与当地司机和租车公司开展